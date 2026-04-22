Soome metsatööstuses kõrget karjääri teinud eestlane: sealseid lahendusi ei saa Eestisse üle tuua

Rootsi-Soome metsandus- ja puidutööstuskontserni Stora Enso homme Helsingis toimuvale aktsionäride koosolekule läheb Lääne-Virumaa üks jõukamaid ettevõtjaid Tarmo Noodla siiani vastuseta jäänud küsimusega, miks ta lükati parima hinna pakkujana vahetult enne Näpi saeveski ostutehingu sõlmimist kõrvale olukorras, kus kõik ülejäänud tehingu tingimused olid samad.
Luua metsanduskoolis muutub metsanduse õpe laiemaks ja pikemaks, samuti õpetatakse osa noori ettevõtjateks. Kooli juhi Meelis Kalli sõnul ei piisa enam sellest, et noor saab kätte ühe kindla ameti, vaid kool peab andma talle aluse tulla toime nii tööturul kui ka hilisemas õppes.
Värske kliimaminister Yoko Alender (Reformierakond) jätkab ministeeriumi senist rada. Alenderi sõnul on tema ametiajal oodata bürokraatia vähenemist, taastuvenergia arendamist ja priskemaid hüvitisi erametsaomanikele. Ust ei sulge ta tuumajaama ega fosforiidi ees.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?