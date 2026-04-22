Soome metsatööstuses kõrget karjääri teinud eestlane: sealseid lahendusi ei saa Eestisse üle tuua

Luua metsanduskoolis muutub metsanduse õpe laiemaks ja pikemaks, samuti õpetatakse osa noori ettevõtjateks. Kooli juhi Meelis Kalli sõnul ei piisa enam sellest, et noor saab kätte ühe kindla ameti, vaid kool peab andma talle aluse tulla toime nii tööturul kui ka hilisemas õppes.