13.05.26, 08:04 Parim õpilasfirma lõi igavese kirjapulga koduaia grillil Tänavu parimaks õpilasfirmaks valitud Kiryak sai valmis igavese kirjapulga esimest korda koduaia grillil, kuid järgnevad katsed laboris ebaõnnestusid, tunnistasid ettevõtlikud gümnasistid Tuuli Hanson, Loore Lee Allmaa, Elisabeth Tagobert.

Eesti parima õpilasfirma 2026 lõid Tuuli Hanson (vasakult), Loore Lee Allmaa ja Elisabeth Tagobert.

Foto: Kretel Kuusk

Õpilasfirma loojate sõnul kulus neil lõpuks õige metallsulami loomiseks veidi üle poole aasta. “8 kuud ikkagi higi, verd ja pisaraid sai valatud selle nimel,” ütlesid noored. Millise metallsulamiga täpsemalt on tegu, jääb aga ärisaladuseks.

Intervjueeris Hebo Rahman-Eccles.