Tagasi Jalgpalli MMi poolfinaali prognoos: “Tuleb väga tasavägine mäng” Tänane jalgpalli MMi poolfinaal Prantsusmaa ja Hispaania vahel on turniiri üks oodatumaid kohtumisi, kinnitasid jalgpalli taustaga Äripäeva toimetuse praktikandid Melek Batakcioğlu ja Robert Šimuk. Hommikuprogramm Peatükid

Šimuk märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Prantsusmaa peamine ülesanne on Hispaania mängurütmi lõhkumine ja palli valdamise takistamine. "Prantsusmaa läheb sellisele individuaalsele meisterlikkusele ja nad toovad selle võidu ära," prognoosis Šimuk.

Batakcioğlu lisas, et ootab kiiret mängu, kus mõlemad meeskonnad panustavad ruttu kaitsesse minemisele. “Tuleb väga tasavägine mäng,” leidis ta. “Aga arvan ka, et pigem Prantsusmaa hakkab seda rohkem juhtima.”

Intervjuus räägiti ka ootustest teisele poolfinaalile, turniiri suurimatest üllatustest ja uutest reeglitest. Samuti avaldasid praktikandid, kellele nad pöialt hoiavad ning kes on nende lemmik jalgpallur.