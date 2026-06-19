Tagasi Ott Järvela prognoosib MMi võitjaks alahinnatud koondist Kuigi Saksamaa pole juba kaks MMi järjest alagrupist edasi saanud, siis Saksamaa mängu kvaliteet on väga kõrge ja neil on olemas teadmised, kuidas võita, arutles Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela.

Seega on Saksamaa veidike alahinnatud ja nende šansid MM võita pole kindlasti suuremad kui näiteks Prantsusmaa või Hispaania omad, kuid Järvela ennustab, et võidukarika viib tänavu koju just Saksa koondis. “Mingisugune kõhutunne ütleb, et äkki Saksamaa, aga see võib väga kiiresti uppi lennata. Seda oleme õppinud aastate jooksul,” arutles Järvela.

Intervjuus räägiti ka uue 48 koondisega MMi formaadi põhjustest ja mõjudest, jalgpalli kommertsialiseerumisest, jahutuspausidest, kallinenud piletitest ning rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA ja Euroopa jalgpalliliidu UEFA vastasseisust.

Küsi Indrek Lepik.