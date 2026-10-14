Eesti väikefirma vallutas India ja ronis oma nišis maailma tippu

Ettevõtte asutaja Toomas Pavelson
avas “Ükssarvikute kasvulava” saates, milliseid katsumusi ja õppetunde pakkus 450 000 kliendini jõudmine ja laienemine Indiasse, mis on praeguseks tõusnud nende suurimaks turuks.
LEI Register
oli hiljuti avaldatud Eesti väärtuslikeimate tehnoloogiafirmade edetabelis 27. kohal, hinnangulise väärtusega 61 miljonit eurot. “Me ise ei ole kunagi defineerinud ennast start-up
’ina, see maailm on meile selles mõttes võõras,” tõdes Pavelson idufirmade sektori kohta.
Üks Toptechi edetabeli koostajatest, investor Rando Rannus
, rõhutas Eesti ettevõtete võimalusi kasvada erinevates niššides maailma suurimate hulka. Septembri lõpus avaldatud edetabel hindas uueks ükssarvikuks ettevõtte Botguard
OÜ, mis tegutseb Blackwalli nime all.