Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde

Eestisse on püüdlemas uus elektrinäljas tööstusharu. Üle riigi kavandatakse miljarditesse eurodesse ulatuvaid andmekeskuseprojekte, mille taotletud elektrivõimsus ületab Eesti senise tarbimisrekordi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad Heiti Hääl ja Jüri Käo andmekeskuste buumist rääkimist veel ennatlikuks ning mis võib Eesti suurinvestorite silmis konkurentsist välja lükata;
- kuidas tahavad Sunly, Tensor Aurora ja teised arendajad siduda hiigelserverid uue elektritootmisega ning kui suur osa miljarditest võib tegelikult Eestisse jääda.