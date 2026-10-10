Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse

Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset MiCa sõidukit, mis veab inimesi ilma pardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic MROga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Auve Tech jõudis Tallinna lennujaamas Euroopa esimese juhita kommertsteenuseni ning mida see tähendab ettevõtte järgmistele plaanidele;

mida ütlesid Kaarel Variksaar ja Riivo Tuvike selle lahenduse mõju kohta lennujaama töökorraldusele, kuludele ja autonoomse transpordi tulevikule.