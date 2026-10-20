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Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”

Tunnustatud peakoka Vladislav Djatšuki poeg Domenik Djatšuk juhib koos isaga kahte Võivõi restorani, arendab uut valmistoiduäri Roog ning unistab rahvusvahelise ettevõtete grupi loomisest. Kõige selle juures peab ta suureks tugevuseks isa kogemuste ja enda julgete ideede ühendamist.
Võitjate põlvkonnad
00:00
Peatükid

Domenik Djatšuk juhib koos isa, tippkoka Vladislav Djatšukiga kaht Võivõi restorani ning arendab valmistoiduäri Roog, pidades edu aluseks isa kogemuse ja enda julgete ideede ühendamist. Keerulisele restoraniturule vaatamata avasid nad tänavu juunis Tallinna vanalinnas teise restorani. Domenik Djatšuki sõnul aitavad kahe restorani ühine kaubaost, paindlikum tööjõukasutus ja kulude kontroll riskidega toime tulla, tulevikus sihib ta rahvusvahelist toiduäride gruppi.

Domenik Djatšuk juhib koos isaga mitut restorani ja unistab veel suuremaltki.
  • Domenik Djatšuk juhib koos isaga mitut restorani ja unistab veel suuremaltki.
  • Foto: Harry Tiits / MasterChef Eesti
“Mina tulen mingisuguse kreisi mõttega isa juurde, tema omakorda annab enda hinnangu ‒ 90% minu mõtetest lähevad metsa,” rääkis Domenik Djatšuk Äripäeva raadio saates “Võitjate põlvkonnad”. Domeniki sõnul aitab isa pikaajaline kogemus tasakaalustada tema enda optimismi ja vahel ka liiga lennukaid ideid. Samas annab Vladislav talle võimaluse katsetada ning viia oma mõtteid ellu. Just kahe põlvkonna erinevates kogemustes näeb Domenik nende ühise ettevõtluse üht suurimat tugevust.
Isa ja poeg on võrdsed äripartnerid
Domenik on restoranimaailmas üles kasvanud. Lapsena käis ta isaga pidevalt tööl kaasas ning esimese töökogemuse sai juba 10aastaselt restoranis Mon Repos. 15aastaselt alustas ta oma trühvliäriga, millest kasvas välja tema esimene iseseisev ettevõtmine. 2024. aasta novembris avasid isa ja poeg Arteri kvartalis esimese ühise Võivõi restorani. Praeguseks on neil kaks restorani, kus mõlemal on võrdne osalus. Domenik vastutab igapäevase juhtimise eest, Vladislav keskendub eelkõige köögile ja gastronoomilisele poolele.
Kuigi kahe põlvkonna vaated ja kogemused on erinevad, ei tähenda see Domeniki sõnul pidevaid erimeelsusi. Vastupidi, üheks suurimaks eeliseks peab ta seda, et nad tunnevad teineteist läbi ja lõhki. “Ma päris hästi tean, mis on tema nõrkused, ta teab, mis on minu nõrkused ja tugevused,” ütles Domenik. Tema sõnul annab selline usaldus restoranimaailma pidevate muutuste ja ebakindluse keskel kindlustunde. Isa pikaajaline kogemus aitab tal teha ka keerulisi otsuseid, kuid jätab samal ajal ruumi noorema põlvkonna ideedele.
Keerulisel ajal otsustati hoopis laieneda
Ajal, mil paljud restoranid on sunnitud uksi sulgema, avasid Djatšukid tänavu juunis Tallinna vanalinnas juba teise Võivõi restorani. Domenik tunnistas, et restoranipidamine on alati seotud riskidega, kuid kahe restorani juhtimises näeb ta ka olulisi ärilisi eeliseid. Ühine kaubaost, töötajate paindlikum kasutamine ja võimalus kulusid paremini kontrollida aitavad keerulistes majandusoludes toime tulla.
Tema hinnangul on üks olulisemaid edutegureid omaniku igapäevane kohalolek. Samuti peab ta tähtsaks tasakaalu kvaliteedi, taskukohasuse ja kasumlikkuse vahel. “Ma pigem eelistan, et külalised käiksid meie restoranis kaks korda kuus kui üks kord aastas,” ütles ta. Domeniki sõnul on Võivõi hinnad teadlikult hoitud võimalikult mõistlikul tasemel, et inimesed saaksid restorani külastada regulaarselt, mitte ainult erilistel puhkudel.
Roog tahab muuta inimeste toitumisharjumusi
Restoranidega Djatšukide pere ambitsioonid ei piirdu. Domenik on koos isa ja vennaga käivitanud uue ettevõtmise Roog, mis pakub tellimuspõhiselt restoranikvaliteediga valmistoitu. Idee sündis tähelepanekust, et inimeste huvi valmistoidu vastu kasvab, kuid samal ajal otsitakse kvaliteetsemat alternatiivi tavapärasele masstoodangule.
Domenik näeb selles valdkonnas suurt kasvupotentsiaali ning usub, et tulevikus võib kodune toiduvalmistamine muutuda järjest harvemaks. Tema visioon ulatub koguni nii kaugele, et ühel päeval võidakse ehitada kortereid, kus traditsioonilist kööki enam polegi. Kas selline tulevik on tõesti võimalik ning kuidas plaanib Djatšukite pere viia restoranikvaliteediga valmistoidu suurema hulga inimesteni, sellest rääkis Domenik saates lähemalt.
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Lisaks ettevõtlusele osaleb Domenik tänavuses MasterChefi hooajas. Tema sõnul on see stressirohke kogemus, sest tuntud tippkoka pojana kaasneb saates osalemisega paratamatult suurem surve. “See on nagu ekstreemsport, ütleme nii. Aga lumelaua või BMXi asemel sul on pann ja nuga,” kirjeldas ta. Domenik rääkis saates ka sellest, kuidas isa tema MasterChefi minekusse suhtus ning mis ajendas teda end selles saates proovile panema.
Unistus rahvusvahelisest ettevõtete grupist
Ka tulevikuplaanides ei tule Domenikil ambitsioonidest puudust. Kümne aasta perspektiivis näeb ta võimalust ehitada üles rahvusvaheline ettevõtete grupp, mis ühendaks mitut toidu- ja toitlustusvaldkonna äri. Samas ei mõõda ta edu ainult ettevõtete arvu või majandustulemustega. Tema jaoks on oluline luua inimestele häid kogemusi ning ümbritseda end meeskonnaga, kellega koos viia ellu suuri eesmärke.
Saadet juhtis Kristel Viitmann.
Võitjate põlvkonnad
Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”
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