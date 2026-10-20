Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”

Kuigi kahe põlvkonna vaated ja kogemused on erinevad, ei tähenda see Domeniki sõnul pidevaid erimeelsusi. Vastupidi, üheks suurimaks eeliseks peab ta seda, et nad tunnevad teineteist läbi ja lõhki. “Ma päris hästi tean, mis on tema nõrkused, ta teab, mis on minu nõrkused ja tugevused,” ütles Domenik. Tema sõnul annab selline usaldus restoranimaailma pidevate muutuste ja ebakindluse keskel kindlustunde. Isa pikaajaline kogemus aitab tal teha ka keerulisi otsuseid, kuid jätab samal ajal ruumi noorema põlvkonna ideedele.

Keerulisel ajal otsustati hoopis laieneda

Ajal, mil paljud restoranid on sunnitud uksi sulgema, avasid Djatšukid tänavu juunis Tallinna vanalinnas juba teise Võivõi restorani. Domenik tunnistas, et restoranipidamine on alati seotud riskidega, kuid kahe restorani juhtimises näeb ta ka olulisi ärilisi eeliseid. Ühine kaubaost, töötajate paindlikum kasutamine ja võimalus kulusid paremini kontrollida aitavad keerulistes majandusoludes toime tulla.

Tema hinnangul on üks olulisemaid edutegureid omaniku igapäevane kohalolek. Samuti peab ta tähtsaks tasakaalu kvaliteedi, taskukohasuse ja kasumlikkuse vahel. “Ma pigem eelistan, et külalised käiksid meie restoranis kaks korda kuus kui üks kord aastas,” ütles ta. Domeniki sõnul on Võivõi hinnad teadlikult hoitud võimalikult mõistlikul tasemel, et inimesed saaksid restorani külastada regulaarselt, mitte ainult erilistel puhkudel.

Roog tahab muuta inimeste toitumisharjumusi

Restoranidega Djatšukide pere ambitsioonid ei piirdu. Domenik on koos isa ja vennaga käivitanud uue ettevõtmise Roog, mis pakub tellimuspõhiselt restoranikvaliteediga valmistoitu. Idee sündis tähelepanekust, et inimeste huvi valmistoidu vastu kasvab, kuid samal ajal otsitakse kvaliteetsemat alternatiivi tavapärasele masstoodangule.

Domenik näeb selles valdkonnas suurt kasvupotentsiaali ning usub, et tulevikus võib kodune toiduvalmistamine muutuda järjest harvemaks. Tema visioon ulatub koguni nii kaugele, et ühel päeval võidakse ehitada kortereid, kus traditsioonilist kööki enam polegi. Kas selline tulevik on tõesti võimalik ning kuidas plaanib Djatšukite pere viia restoranikvaliteediga valmistoidu suurema hulga inimesteni, sellest rääkis Domenik saates lähemalt.

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