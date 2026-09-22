Tagasi Oma maitset ja kõhutunnet usaldav pereäri tõmbab ligi ka järgmist põlvkonda Kui Liina ja Lauri Treimann 2017. aastal pärast intensiivseid tööaastaid aja maha võtsid, kujunes paus oodatust märksa lühemaks. Ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu sündis Treimann Mööbel & Disain ning 9 aastat hiljem on pereettevõtte tegemistesse kaasatud ka 19aastane poeg Jens Harald.

Treimannide sõnul ei sündinud ettevõte pikalt kaalutud äriplaanist. Oma koju mööblit otsides märkasid nad Eesti turul tühimikku ning väikesest mõttest jõuti kiiresti messide, uute kontaktide ja lõpuks oma salongini. Ettevõtte juhtimisel on nad sellest ajast peale usaldanud palju ka oma maitset ja kõhutunnet. Lauri hinnangul sünnib koguni umbes 80% nende otsustest sisetunde pealt.

Abikaasade rollid on ettevõttes kujunenud sama orgaaniliselt nagu äri ise: Liina on pigem kiire käivitaja, kes tahab idee võimalikult ruttu ellu viia, Lauri aga tasakaalustab teda põhjalikkuse ja kaalutletusega. “Liina on see käimapanev jõud ja siis ma proovin selle päris maailmas kuidagi ära toimetada,“ kirjeldab Lauri koostööd.

Pereettevõttega koos üles kasvanud Jens Harald näeb vanemate töö- ja pereelu ühe tervikuna. Esimesed tööotsad salongis tähendasid õuemööbli tassimist ja hinnasiltide tegemist, hiljem on ta jõudnud ka Treimanni reklaamfotodele modelliks. Sel sügisel alustas ta Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise õpinguid ning tunnistab, et pereettevõttes suuremalt kaasa löömine tundub talle praegu ahvatlev.