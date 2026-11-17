Tagasi Metsavenna talu peremees ehitas piirikaubandusest mahetootmise lipulaeva Kui Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus ütleb, et kolmeliitrise pudeli ja sonimütsiga oleks ta kohe äratuntav, siis ta ei liialda. Just nii sai Metsavenna talu omal ajal kuulsaks. Võitjate põlvkonnad

Punkrikaevamise võistlus, kolmeliitrine puskaripudel, politsei ja 530 krooni trahvi viisid Mõttuse omal ajal Õhtulehe esikaanele. Nagu ta ise muigega meenutab, ei saa sellise raha eest enam kunagi nii suurt reklaami.

Mõttuse ettevõtlusteekond on kõike muud kui tavapärane: kõik sai alguse 1986. aastal, kui ta tuli sõjaväest ema matustele ja leidis laualt ümbriku 6000 rublaga. Selle raha eest ostis ta Vastse-Roosa külas maja, millest vanemad olid aastaid unistanud. Maja turuväärtus oli küll vaid 3500 rubla, kuid Mõttus pole seda emotsionaalset otsust kordagi kahetsenud.

Sellest ostust kasvas aastakümnete jooksul välja mitmekülgne pereettevõte. Teele on mahtunud nii pood Eesti ja Läti piiri vahel, kus ühe nädala suhkrumüük ulatus uskumatuna kõlava 135 tonnini, kolhoosi ostmine kui ka juustutootmine, mille saladusi on Mõttus käinud avastamas üle maailma.