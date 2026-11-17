Kui Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus ütleb, et kolmeliitrise pudeli ja sonimütsiga oleks ta kohe äratuntav, siis ta ei liialda. Just nii sai Metsavenna talu omal ajal kuulsaks.
- Pildil Meelis Mõttus 2025. aasta pereettevõtjate konverentsil.
- Foto: Raul Mee
Punkrikaevamise võistlus, kolmeliitrine puskaripudel, politsei ja 530 krooni trahvi viisid Mõttuse omal ajal Õhtulehe esikaanele. Nagu ta ise muigega meenutab, ei saa sellise raha eest enam kunagi nii suurt reklaami.
Mõttuse ettevõtlusteekond on kõike muud kui tavapärane: kõik sai alguse 1986. aastal, kui ta tuli sõjaväest ema matustele ja leidis laualt ümbriku 6000 rublaga. Selle raha eest ostis ta Vastse-Roosa külas maja, millest vanemad olid aastaid unistanud. Maja turuväärtus oli küll vaid 3500 rubla, kuid Mõttus pole seda emotsionaalset otsust kordagi kahetsenud.
Sellest ostust kasvas aastakümnete jooksul välja mitmekülgne pereettevõte. Teele on mahtunud nii pood Eesti ja Läti piiri vahel, kus ühe nädala suhkrumüük ulatus uskumatuna kõlava 135 tonnini, kolhoosi ostmine kui ka juustutootmine, mille saladusi on Mõttus käinud avastamas üle maailma.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Praegu on Metsavenna talu tegemistes olulisel kohal mahetootmine, taastuvenergia ja ambitsioon loobuda piimatoodete tootmisel fossiilsetest kütustest. Mõttus ei pelga teha suuri investeeringuid ega kritiseerida Eesti põllumajanduspoliitikat, mida ta praegusel kujul pikemas perspektiivis jätkusuutlikuks ei pea.
Ent kõige selle kõrval peab ta üheks oma suurimaks saavutuseks hoopis seda, et lapsed on kodukülla tagasi tulnud. Austraalias 14 aastat karjääri teinud tütar ja magistrikraadiga poeg on mõlemad leidnud tee pereettevõtte juurde.
Mis ootas Mõttust ees Austraalias, kuhu ta lendas üksinda ja keelt oskamata? Kuidas viis juustuäri ta Itaalia mägiteedele, kus kihutati 200 kilomeetrit tunnis, ning 92aastase juustumeistrini? Miks peaks Eesti põllumajandus võtma eeskuju just Šveitsist? Ja miks usub Mõttus, et pikaajalise äri ülesehitamiseks on vaja hoopis teistsuguseid investoreid kui neid, kes tahavad kiiresti rikkaks saada?
Kõigest sellest saab kuulda saatest “Võitjate põlvkonnad“. Saadet juhib Kristel Viitmann.
Hetkel kuum
“Naised tipus” sarja uus lugu