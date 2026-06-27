Restoranitest. Köök, mis ei varja oma tugevaimat trumpi

Tallinna Arteri kvartalis asub tulel ja võil põhinev restoran, mille filosoofia on häbenematult lihtne: parim tooraine ja rohkelt võid. Pärast õhtusööki on raske selle ütlusega vaielda.

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kus hakkas teenindus hästi toimima ja millises õhtuosas kadus see tähelepanelikkus ootamatult ära;