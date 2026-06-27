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Restoranitest. Köök, mis ei varja oma tugevaimat trumpi

Tallinna Arteri kvartalis asub tulel ja võil põhinev restoran, mille filosoofia on häbenematult lihtne: parim tooraine ja rohkelt võid. Pärast õhtusööki on raske selle ütlusega vaielda.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • millised road kujunesid VõiVõis õhtu suurimateks lemmikuteks ja mis jäi taldrikul vaid napilt nende varju;
  • kus hakkas teenindus hästi toimima ja millises õhtuosas kadus see tähelepanelikkus ootamatult ära;
VõiVõi on koht, kus lihtne lubadus “parim tooraine ja rohkem võid” on viidud taldrikul peaaegu täiusliku tasakaalu juurde.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

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