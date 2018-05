3D-virtuaaltuurid ja Google Street View hoiavad uksed kliendile 24 tundi avatud

3D-virtuaaltuurid ja Google Street View’ sisevaated võimaldavad nüüd kõikidel ettevõtetel oma interjööre näidata ning seda kõike 360° panoraamvaadetega, lausus 3D-virtuaaltuure ja -vaateid teostava 3Dvisual Estonia juht Raimond Irjas.

“360-virtuaalvaated on kliendi jaoks alati avatud ehk 24/7. Loome ja avaldame 3D-virtuaalvaadete sisu otse Google Street View’ platvormile. See võimaldab kas kohvikute, kinnisvaraobjektide või mis iganes asutuste sisemiste vaadete ja ruumide näitamist,” selgitas ta.

Raimond Irjas: “Üks on emotsioon, mida 3D-virtuaalvaated loovad, teine eelis on aja kokkuhoid ning kolmas eelis on 2D-põhjaplaanide loomine. Google Street View’ teenuse vastu on hakanud huvi tundma üha enam ettevõtteid ja asutusi.”

Näiteks kinnisvara puhul annavad Irjase sõnul 3D-virtuaalvaated kindlasti selle eelise, et klient ei pea objekti kohe kohapeale vaatama minema. “Üks on emotsioon, mida 3D-virtuaalvaated loovad, teine eelis on aja kokkuhoid ning kolmas eelis on 2D-põhjaplaanide loomine. Google Street View’ teenuse vastu on hakanud huvi tundma üha enam ettevõtteid ja asutusi,” märkis ta. Näiteks on loonud Eesti Loodusmuuseum näitusest “Müstiline ürgmeri” 3D-mudeli.

Muuseumi direktor Heidi Vilu lausus, et näituse 3D-mudeli idee tekkis kolmest vajadusest. “Esiteks soovisime, et muuseum oleks külastajatele Google Mapsi ja Google Street View’ kaudu atraktiivsem ja lihtsamini leitav. Seda eriti suviste kruiisituristide jaoks, kes Eestisse satuvad enamasti esimest korda elus ning saavad Tallinna vanalinnas veeta ainult päeva. Erinevaid muuseume ja vaba aja veetmise kohti on linnas rohkelt ja seetõttu on hea, kui potentsiaalne muuseumikülastaja leiaks juba Google’ist meie kohta võimalikult palju ja täpset infot,” rääkis Vilu.