Kontori kujundusel on otsene seos töötaja produktiivsusega

Hea töökeskkond pakub nii töötajatele kui ka klientidele mugavust ja funktsionaalsust, kuid ideaalse keskkonna loomine võib ettevõtte jaoks kujuneda suureks väljakutseks. Parima lahenduse saavutamiseks on mõistlik varajases staadiumis kaasata kujundaja, kes teeks vastavalt kliendi soovidele planeeringu ning esitleks ideelahendust. Täpsemalt annab nõu Krislyn Kokk sisedisainifirmast Duo Disain OÜst.

Esimese asjana võiksid ettevõtte juhid ja töötajad mõelda selgeks kujundatava töökeskkonna vajadused ning sõnastada eesmärgid, mida soovitakse saavutada. Kindlasti tasub panustada senistele kogemustele ning töötajate ja klientide tagasisidele: mis võiks võrreldes praeguse olukorraga muutuda ning millised nüansid tunduvad olevat korras? Kes hakkavad uut bürood igapäevaselt kasutama – kas lisaks töötajatele ka kliendid ja külalised? Ja millised on üldse ettevõtte plaanid lähitulevikuks.

Oluline on, et valminud büroos tunneks iga töötaja, et tema töökoht on loodud just talle mõeldes, sest ainult sel juhul võib loota tema tööst kõrget produktiivsust. Mis sellele kaasa aitaks? Näiteks kui tegemist on klienditeenindajaga, peab suhtlus kliendiga toimuma mõlemale poolele mugavalt. Ja kui ruumis on palju telefonikasutajaid, tekib vajadus heli summutamisele, et mitte häirida teisi inimesi.

Disaineri kasutamine bürooruumide kujundamisel on kasulik mitmes mõttes: hoiate kokku oluliselt oma tööaega, saate palju põnevama ja funktsionaalsema ruumipaigutuse ning väldite vigu, mida professionaalid oskavad juba eos ennetada. Nii võib kujundajata hätta jääda näiteks sobiliku valgustuse leidmise ja pistikute asukohtadega ning alles büroo valmimisel avastada, et mõne töölaua valgustus jääb vaheseina varju või et keset seina asuvad pistikupesad rikuvad üldist miljööd.