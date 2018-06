Veonduse tööringide jaotuses tehti revolutsiooni

GSMtasksiga HOIAD KOKKU KUNI 30% kuludest ning teenid LISATULU!

Suureneb ettevõtte tulu, kuna jõuate suurema hulga kliente ära teenindada.

Suureneb töötaja töö efektiivsus, kuna töötaja suudab tänu optimaalsemale teekonnale läbida rohkem veoringi punkte.

Väheneb sõidukite kütusekulu, kuna töötaja läbib veoringe tehes kõige optimaalsema teekonna.

GSMtasksi on lihtne liidestada erinevate tarkvaradega ning meie kliendid on sellega saanud ise hakkama, kasutades detailset API rakendusliidese juhendit.

GSMtasksi lahenduse on edukalt võtnud kasutusele tooteesitlejad USAs, toidukullerid UKs, jalgrataste parandajad Amsterdamis, turvamehed (Securitas Eesti AS), liftide hooldajad (Eesti Otis AS), autojuhid (SW Kütus OÜ ja AS Est-Trans Kaubaveod) ning paljud teised ettevõtted nii Eestis kui ka välismaal.

Kui ka sinu ettevõte soovib hakata kasutama nutikat veo ja tööülesannete halduslahendust, et oma logistiku efektiivsust suurendada veoringide planeerimisel, siis võta ühendust GSMtasksi tootejuhi Mirkoga +372 5629 3819 mirko@navirec.com