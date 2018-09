Columbuse uus majandustarkvara hoiatab ise maksuvõlglaste eest

Infopanga Riskifaktor näitab, kas partner on aus

Columbus Eesti on esimesena liitnud oma tarkvaralahendusega ka Äripäeva infopanga, mis tähendab seda, et iga klient saab oma raamatupidamisprogrammis kohe näha, kas koostööpartner on oma maksud korralikult riigile ära tasunud või on võlgu. Ühine lahendus kannab nime Infopanga Riskifaktor, mis toimib valgusfoori põhimõttel, kus roheline tähistab võlavaba ja punane võlgadega koostööpartnerit. See tööriist aitab otse programmis teha krediidiotsuseid, hoides nii kokku aega ja tõstes raha laekumise tõenäosust.

„Äripäeva infopanga jaoks on koostöö Columbusega epohhi loov,“ kommenteeris Infopanga juht Joonas Jõgi. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab professionaalsete otsustustoe tööriistade, mis varem olid vaid suurte ja rikaste ettevõtete käsutuses, kättesaadavaks tegemise ka Eesti väikefirmadele. „Näen sellistes andmeteenuste ja ERPide liidestamises suurt tulevikku. Meil on hea meel, et esimese projekti tegime Eesti ühe tugevama äriinfo süsteemide loojaga,“ ei ole Jõgi tunnustusega kitsi.

Inkassofirmade uuringud näitavad, et Eesti ettevõtted kannavad kulusse lootusetuid võlgasid ca 1% kogu müügitulust. Sealjuures keskmiselt 10% arveid laekub pärast maksetähtaega ja keskmine maksetähtaja ületamise aeg on 11 päeva. 75% juhtudest tingivad arve maksmisega viivitamise maksva ettevõtte finantsraskused.