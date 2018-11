Juhipõhine sõidupäevik hoiab teie firma masinapargi täisvõimsusel

Kui teie firmajuhina soovite siduda töötajate olemasoleva töötõendi või sissepääsu kiipkaardid (RFID) firmasõidukite kasutamisega nii, et sama kaardiga oleks võimalik sõidukis tuvastada selle kasutaja ning soovite saada ka automaatselt eeltäidetud elektroonilist sõidupäevikut, siis Navirec pakub professionaalset GPS-lahendust sõidukipargi haldamiseks ja juhtide tuvastamiseks.

Lahenduse kasutusele võtmine ei vaja IT-alaseid teadmisi ning on kõigi jaoks lihtne kasutada. Teenuse kuutasu sisaldab ka juba kõiki juhituvastuseks vajalikke seadmeid, seega mingeid midagi välja ostma ei pea ja lisakulutusi ei kaasne. Minimaalne kulu, mis teil tekib seoses Navirec lahenduse kasutusele võtmisega on GPS jälgimiseseadmete ühekordne paigaldamise kulu.

Paljude ettevõttete jaoks on täpne tööaja arvestus ja juhipõhine sõidupäevik muutunud järjest olulisemaks. Seda olukorras, kui mõne ettevõtte masinaga teostatakse töid mitmes vahetuses või ettevõttes on kasutusel ühiselt kasutatavad sõidukid. Näiteks on üsna tavaline olukord, kus sõidukit kasutatakse tööpäeva jooksul mitme erineva juhi poolt.

Näidis raportist on näha, kuidas ühe ettevõtte sõidukiga on teinud sõite erinevad ettevõtte töötajad.

Kuidas juhi tuvastus toimib ja mida selle kasutamiseks vaja on?

Sõidukile paigaldatud GPS jälgimise seadmele ühendatakse külge kontaktivaba RFID (Radio Frequency IDentification) kaardi lugeja ning juhile antakse ettevõtte poolt isikustatud kontaktivaba RFID-kaart, mis on Navirec lahenduse andmebaasis juhiga seostatud (juhi nimi või kliendi ID). Kontaktivaba RFID-kaardina saab kasutada näiteks ettevõtte uste avamiseks mõeldud töötõendit.

Kui ettevõttes puuduvad töötõendid või sissepääsu RFID-kaardid, saab kasutada näiteks ka mõnda RFID-toega panga- või poodide lojaalsuskaarti, sellest aastast väljastatakse ka juba RFID- toega Eesti ID-kaarte.

Alternatiivina saab kasutada juhituvastuseks ka I-Buttonit ehk nööpi, mis töötab samal tööpõhimõttel nagu kortermajade trepikodade uste avamiseks mõeldud elektrooniline võti.

Sõiduki kasutaja tuvastatakse enne sõitma asumist selliselt, et juht paneb kontaktivaba RFID-kaardi või I-Buttoni sõidukisse paigaldatud lugeja vastu täpselt samamoodi nagu seda tehakse ühistranspordis oma sõitu valideerides. Peale seda, kui juht on end tuvastanud liigub info Navirec lahendusse ja sealt saab sõidukipargi haldur alati vaadata, kes on antud ajahetkel sõiduki roolis ning kelle poolt on mingi sõidukit kasututud varasemal perioodil. Andmed kõikidest tehtud sõitudest on raportites kättesaadavad 7 aastat.

Navirec äppist on võimalik mugavalt sõidukit broneerida ja näha, kus sõiduk asub.

Millised on juhituvastuse lisavõimalused?

Juhituvastust on võimalik seadistada selliselt, et enne, kui juht pole end tuvastanud, sõiduk ei käivitu või lastakse summeri pininat senikaua, kuni juht end tuvastab. Mõlemad võimalused on efektiivsed ja väldivad inimlikku unustamist.

Sõidukitele on võimalik paigaldada ka turvaseade juhuks, kui sõiduk ärandatakse.

Kes Navirec klientidest juba juhituvastust koos sõidupäevikuga kasutavad?

Navirec juhituvastust kasutab näiteks Baltimaade suurima autopargiga ettevõte Omniva ning ka teised Eesti riigiasutused. Lisaks on meie klientideks ka paljud eraettevõtted, kes juhituvastust ja elektroonilist sõidupäevikut igapäevaselt edukalt kasutavad ning nad ei kujutaks ettegi, kuidas nad ilma selleta üldse hakkama saaksid. Mis peamine, juhituvastusega harjuvad juhid kiirelt ära ning see võetakse kasutajate poolt väga lihtsalt omaks.

Mida Navirec lahendus lisaks võimaldab?

• Mõõta väljaspool kontorit või kindlaks määtatud töö tegemise kohas kulutatud tööaega - selleks puhuks saab teha oma kontorile Navirec lahendusse geograafilise alad.

• Tööaja fikseerimist vahetustega töötamisel - saate täpselt lahenduse raportitest teada, mis kellaajal töötaja tööga alustas ning lõpetas ja millal järgmine töötaja masinaga töötamise üle võttis.

• Käepärast juhipõhist sõidupäevikut ja aruandlust (24/7/365)

• Automaatseid tankimisraporteid – välistab firma kütusekaardiga era autosse kütuse tankimised.

• Hooldusmoodulit – saate määrata kõikidele sõidukitele hooldused, millest teavitatakse automaatselt sõidukipargi haldajat.

• Sõidukite broneerimis moodulit – välistab autode topelt broneerimise.

• Juhi sõidustiili monitoorimist - kõiki autojuhi äkilised kiirendused, äkilised pidurdused, ebamõistlikult kiire sõit kurvides, mootoripöörded ja mootori tühjalt töötamise aega seisu ajal.

• Teha kõiki toiminguid mugavalt Navirec äppist iOS , Android

Navirec GPS jälgimisseadme paigaldamine koos juhituvastusega käib sõidukitele kiirelt ja mugavalt kliendi juures kohapeal või Tallinnas Navirec kontori garaažis.

Mõtled, et ka teie ettevõttes võiks mugav juhituvastus ja sõidupäevik kasutusel olla?

Jaak Nirk, Avalike suhete juht, GSMvalve OÜ