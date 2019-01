Seisuk – samm tuleviku töökeskkonda

Eesti ettevõte Seisuk on välja tulnud nutika lahendusega muuta vana kontorilaud ergonoomiliseks seisulauaks, mis toetab töötajate aktiivsust ja heaolu kogu päeva vältel.

Seisuki reguleeritavad lauajalad muudavad töökeskkonna paindlikuks ning liikumist toetavaks. Kui istumine hakkab väsitama, saab lihtsa nupuvajutusega Seisuki kõrgemaks reguleerida ning töötada edasi püstijalu. Uuringud on tõestanud, et vaheldumisi püsti- ja isteasendis töötades esineb märkimisväärselt vähem kaela- ja seljavalusid ning keha energiakulu suureneb tunnis 50 kilokalori võrra.

Seisuk pakub nii olemasoleva töölaua seisulauaks muutmise teenust kui ka täitsa uusi seisulaudu.

Miks valida Seisuki lauajalad?

Seisuki pakutav teenus on unikaalne just seetõttu, et huvilise vanast lauast tehakse uus ja modernne seisulaud. „Muudame vana laua uueks selliselt, et võtame inimese olemasoleva lauaplaadi ning asendame vanad lauajalad uute reguleeritava kõrgusega lauajalgadega,” räägib Seisuk Furniture OÜ esindaja Markus Murruste, lisades, et valida saab nii kahe-, kolme- kui ka neljajalgse versiooni vahel.

Olemasoleva laua nutikaks seisulauaks muutmisel on mitu eelist. Mööbliesemele uue funktsiooni andmine on palju soodsam ja loodussõbralikum ning propageerib keskkonnasäästlikku hoiakut. „Tänapäeval on probleem see, et viskame liiga lihtsalt enda asju ära, selle asemel et neid natukene värskendada ja anda neile uus hingamine,“ nendib Murruste ja lisab, et laua muutmiseks vanast nutikaks kulub vaid 20 minutit.

Lisaks aitab olemasoleva laua seisulauaks muutmine aega kokku hoida. „Tõenäoliselt on olemasolev lauaplaat hoolikalt valitud ja sobib hästi kokku kontori või kodu sisekujundusega. Seega saad säästa aega, mis kuluks täiesti uue laua leidmisele. Valikus on nelja erinevat värvi jalgu, mistõttu leiab kindlasti olemasoleva lauaplaadiga sobiva tooni,” sõnab ta.

Ühe laua loomiseks kulub umbes 20 minutit ning täpsemad nõuded lauaplaatidele leiab siit.

Seisukit on võimalik tellida ka koos uue lauaplaadiga.

Kuidas Seisuk töötab?

Mäluga varustatud juhtpuldiga saab endale salvestada neli meelepärast kõrgust ning seejärel valida sobiva asendi ühe lihtsa nupuvajutusega. Teisisõnu – Seisuk sobib igat kasvu inimestele. Tänu salvestatud kõrgustele võid lauda jagada ka kolleegidega, ilma et sobivatest asenditest ilma jääksid.

