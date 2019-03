Milline töölaud sobib tänapäevasesse töökeskkonda kõige paremini?

Elektrilaud teeb tavalisest kontorilauast sekunditega ergonoomilise seisulaua, mille taga saab töötaja iga natukese aja tagant jalgu sirutada ja sundasendist puhata.

Kui kunagi pidi üks korralik kontorilaud olema väärikalt massiivne ja mahutama palju, siis tänapäeval on need omadused teisejärgulised – rohked paberivirnad on kolinud arvutisse ning paljudel pole enam oma isiklikku laudagi, kuna töötatakse avatud kontorites ja väga paindlikes tingimustes, mis soosivad ka kaugtööd.

Seega, kui oled sobiva kontorilaua otsingul, tasub vaadata eelkõige saledamaid ja ruumisäästlikumaid mudeleid, unustamata samas ergonoomilisust. Kui soovid pakkuda oma töötajatele veel üht lisaväärtust tervisliku töökeskkonna kujul, on parimaks variandiks elektrilaud.

Tervisesõbralik elektrilaud

Kontoritöö ei ole just kuigi liikuv ja selle tegijad on sageli kimpus pea- ja lihasvalude ning muude istuvast eluviisist tulenevate tervisehädadega. Üks võimalus, kuidas neid probleeme töötajate jaoks leevendada, on kasutada elektrilaudu.

Vooluga töötava elektrilaua teeb eriliseks võimalus muuta selle kõrgust kõigest ühe nupulevajutusega. Nii saab tavalisest kontorilauast sekunditega ergonoomiline seisulaud, mis võimaldab töötajal iga natukese aja tagant jalgu sirutada ja sundasendist puhata. Sage asendite vahetamine vähendab istuvast eluviisist põhjustatud valusid ning lisaks mõjub tihe püsti tõusmine positiivselt kehakaalule – on leitud, et niimoodi kulutab keha tunnis kuni 50 kilokalorit rohkem!

Sõltuvalt mudelist salvestab elektrilaud viie kuni kuue kasutaja seadistused, mis käivituvad lauapuldist vaid ühe nupulevajutusega.

Individuaalsed seaded igale kasutajale

Lisaks sellele, et elektrilaud mõjub positiivselt tervisele, on see ka äärmiselt praktiline. Kui ühte ja sama lauda kasutab päevas mitu inimest, saab iga töötaja selle mugavalt enda jaoks parajale kõrgusele sättida ja valitud konfiguratsiooni salvestada. Olenevalt mudelist on elektrilaud võimeline salvestama viie kuni kuue kasutaja seaded, mis käivituvad vaid ühe nupulevajutusega lauapuldist. Viimase puhul pole vaja karta selle kadumist, sest ajal, mil pulti parajasti ei kasutata, saab selle kenasti laua külge kinnitada.

Kõik elektrilauad on varustatud Anti Collision ohutussüsteemiga, mis kindlustab, et kokkupuutel takistusega lõpetab laud koheselt laskumise. See tähendab, et kui istud toolile ja valid puldist kogemata teise kasutaja kõrguse, mis on sinu omast madalam, ei hakka laud spetsiaalsete sensorite olemasolul sinu jalgu litsuma, vaid peatub otsemaid.

Elektrilaud on äärmiselt ergonoomne, vähendadaes istuvast eluviisist tingitud lihaspingeid ja -valusid.

Miks valida elektrilaud?

Elektrilaual on palju eeliseid, millest peamised on:

•tervisesõbralikkus - tänu muudetavale kõrgusele on laud äärmiselt ergonoomiline, vähendades istuvast eluviisist tingitud lihaspingeid ja -valusid;

•mugav kõrguste reguleerimine - elektrilaua kõrgust saab muuta vaid ühe nupulevajutusega puldist;

•eri kasutajate seadistuste salvestamine - olenevalt mudelist jätab elektrilaud meelde viie kuni kuue kasutaja seadistused;

•ohutus - spetsiaalsed sensorid peatavad takistusega kokkupuutel koheselt laua laskumise;

•hooldusvabadus - hoolimata keerukana näivast tehnoloogiast ei vaja elektrilaud tegelikult mingit erihooldust.

Suurim valik elektrilaudu OCCOs

Eesti ettevõte OCCO pakub laias valikus elektrilaudu turu soodsaimate hindadega, mis algavad juba 360 eurost lauakomplekti (lauaplaat ja -jalad ning pult) kohta. Võimalus on valida ühekohaliste ja nurgamudelite vahel, samuti saad suurest lauaplaatide toonivalikust selekteerida just sellise, mis sobitub kõige paremini sinu kontori sisekujundusega.

Elektrilaud pole sugugi kallim kui tavaline mittereguleeritav töölaud, samas pakub see kasutajatele võrratult rohkem eeliseid!

