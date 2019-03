T1 Mall of Tallinn – unustamatute ürituste korraldamiseks

Nii nagu kinnisvaraäris nii on ka eduka sündmuse korraldamisel olulisim faktor asukoht, asukoht ja veel kord asukoht. Et pidu kauaks meelde jääks peab see toimuma kohas, mis oleks huvitav ja ootamatu ning avaldaks muljet ja tekitaks kõneainet.

T1 Mall of Tallinn ei ole tavaline kaubanduskeskus, seda teavad tänaseks juba kõik, kes keskusest vähegi kuulnud on. Siin pakub teenuseid ja ruume ürituste korraldamiseks mitu ettevõtet, kelle äriidee ja kontseptsioon võimaldavad korraldada väga erinevaid ja omapäraseid sündmusi, olgu selleks kliendipidu, töötajate jõulupidu või turundusüritus.

„Kunstisaalis, kunstisaalis!?“

Kujutage ette – firmapidu kunstisaalis. Ei, see ei ole obstsöönne mõte! Kunstisaal peokohana on hea võimalus korraldada klientidele või kolleegidele ootamatu ja meeldejääv sündmus. Tallinn Art Space on uudse kontseptsiooniga kunstikeskus, kus kohtuvad graafikakoda, kaasaegse kunsti näituse- ja müügigalerii ning graafika muuseum. Lisaks kõigele saab galerii suuri ruumides korraldada ka erinevaid sündmusi nagu firmapeod, kliendiüritused, sünnipäevad ja tooteesitlused.

Litograafiakeskusest välja kasvanud Tallinn Art Space eestvedaja Jaak Visnap on erinevatele äriettevõtetele, aga ka mittetulundusühingutele kunstiteemalisi pidusid korraldanud juba 18 aastat. Tänu pikaaegsele ürituste korraldamise kogemusele pakub galerii lisaks ruumide rentimisele ka panust sündmuste programmis. Sorava jutuga karismaatiline Visnap on alati hea meelega valmis külalistele kunsti tutvustama, õpitubasid korraldama või lausa õhtut juhtima. Peo lisaväärtuseks võib olla näiteks ühiselt koos professionaalse kunstnikuga loodud suur maal.

Kunstigaleriis peo korraldamise eelis seisneb eelkõige loomingulises ja inspireerivas õhkkonnas, kus külalised saaksid laetud positiivse ja loova energiaga ning võtaksid sündmuselt kaasa värskeid ideid. Tallinn Art Space mahutab banketi stiilis 200-250 inimest, istumisega sündmuste puhul saab kutsuda umbes 100 külalist.

Juulikuuni on Tallinn Art Space’s avatud graafika näitus „Vabadus 21. sajandil“, see on Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks valminud kollektsioon 21 Eesti kaasaegselt kunstikult. Seega vaid loetud kuud on jäänud, et korraldada oma sündmus väga erilise näituse keskel. Alates juulist tuleb galeriisse uus näitus, sedapuhku maalinäitus, aga ikka Eesti elavatelt klassikutelt.

Super Skypark - mängurõõmu lastele, lapsemeelsetele ja teadusehuvilistele

Super Skypark on kogupere meelelahutuskeksus, kus asub Euroopa suurim batuudiala, lisaks põnev mänguala ja põrkeautode areen. Super Skyparki mahub korraga üle tuhande inimese lustima. Mängurõõmu ja avastamist jätkub siin nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Privaatsete ürituste jaoks on 17 erinevat peotuba, kust avaneb panoraamvaade Tallinna kesklinnale ja merele. Toad mahutavad 20-70 külalist. Huvitava peo programmi jaoks saab tellida külalisi juhendama batuudi-treeneri, kes jagab nippe ja nõuandeid lõbusaks ja turvaliseks mänguks.

Avastamisrõõmu ja põnevust pakub käed-külge teaduskeskus SkyLab, kus saab korraldada privaatse ja samas hariva koosolemise 30-80 inimesele. Siin saab korraldada vahva koosolemise koos toitlustusega ja ekspositsioonijuhiga, kes korraldab lõbusaid tegevusi ja võistlusi.

Super Skyparki pärliks on aga ainulaadne katusel asuv vaateratas, mis tõstab vaataja 120m kõrgusele merepinnast. 27 ilmastikukindlat gondlit pakuvad aastaringselt mugavat võimalust avastada Tallinna uuest vaatenurgast. Üks gondel mahutab kuni 6 inimest. Vaateratta VIP külastus hõlmab vastuvõttu katusepaviljoni šampanjabaaris, mis mahutab kuni 20 inimest. Kuid oluline on rõhutada, et vaateratta ainsas šampanja-küüleriga VIP gondlis saavad tõelised romantikud imelist Tallinna vaadet nautida ikkagi privaatselt ilma kõrvaliste pilkudeta.

Mitmekesised võimalused tooteesitlusteks

T1 Mall of Tallinnas asub mitu omapärase interjööriga äripinda, kus muuhulgas saab korraldada ka tooteesitlusi, raamatu- või plaaditutvustusi, mänguõhtuid ja vestlusringe.

Raamatukodu on hubase atmosfääriga raamatupood, kus lisaks kirjandusega tutvumisele saab korraldada ka väiksemaid üritusi. Siin on amfiteatri stiilis esitlusala, mis võimaldab korraldada erinevaid tooteesitlusi ja etteasteid kuni 50le osalejale.

Intsikurmu Kets on küll kauplus, aga ühtlasi ka kohtumispaik, näitusepind, lühifilmide kino, malekohvik, kontserdilava ning festivali kontor. Muusikutel on siin võimalik plaadiesitlusi korraldada ja esineda. Teretulnud on ka igasugused muud põnevad algatused, tegevuskunsti etteasted ja loomingulised üritused. Poes müüakse kunsti, muusikat, ketse, bändide ja festivali merchi, vintage riideid ja KOKOMO kohvi ning külastajad on teretulnud malet mängima.

Ka kinos saab pidu pidada. Kino Cinamon T1 on väga hea koht erapidudeks, kinosaalides saab korraldada privaatseid filmiseansse, tähistada sünnipäeva, korraldada firma klientidele tooteesitlusi, korraldada motivatsiooniüritusi kolleegidega ning pidada konverentse. Kuus erineva suurusega kinosaali pakuvad laia valikut erinevate sündmuste korraldamiseks.

Erilised tähtpäevad miljonivaatega restorani

T1 Mall of Tallinn neljandal korrusel asub suur restoranide ala, kust saab imetleda pealinna miljonivaadet miljoneid maksmata. Siin kohtuvad peenemad restoranid maailma tänavatoiduga ning leidub erilisi maitseid Itaaliast Indiani, Jaapanist stiilse Skandinaavia fusion’ini. Mitmes restoranis on eraldi talveaed, kust avaneb kõige parem vaade Tallinnale ning mida saab broneerida privaatseteks sündmusteks.

Meeleoluka sündmuse tähistamiseks sobiva koha leidmine on lihtne, tutvu kõigi võimalustega T1 Mall of Tallinn kodulehel.