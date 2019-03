KeraSafe hüdroisolatsioonilahendus kiirendab oluliselt vannitubade ehitust

Kiilto uus hüdroisolatsioonisüsteem KeraSafe on üks suurepärane näide innovatsioonist, tänu millele valmivad vannitoad ja duširuumid kordades kiiremini.

Ehitusettevõtete üheks suuremaks igapäevaseks väljakutseks on ajagraafikute koostamine ja tähtaegades püsimine. Neile ulatavad abikäe ehitusmaterjalide tootjad, kes arendavad aina uusi tehnoloogiaid ja materjale, mis annavad ehitajatele võimaluse oma tööd kiiremini ja kvaliteetsemalt teha. Kiilto uus hüdroisolatsioonisüsteem KeraSafe on üks suurepärane näide innovatsioonist, tänu millele valmivad vannitoad ja duširuumid kordades kiiremini.

Kiilto uue hüdroisolatsioonisüsteemiga KeraSafe valmivad vannitoad ja duširuumid kordades kiiremini. Foto: Studio Sami Helenius Oy

„Kui vannitubade ja duširuumide veekindlaks muutmine on seni olnud suhteliselt aeganõudev töö, siis uus hüdroisolatsioonisüsteem KeraSafe viib vannitubade hüdroisoleerimise täiesti uuele tasemele. Mastiksi rullimise asemel spetsiaalse liimiga seinale kleebitav veetõkkekangas teeb töö kiireks ja lihtsaks,” tutvustab Kiilto Eesti OÜ tehniline konsultant Marko Kooskora.

Tavapäraseid hüdroisolatsioonimastikseid tuleb seina rullida kaks kihti, kusjuures esimene kiht kuivab umbes kaks tundi ja teine kiht veel umbes kuus tundi. Aega võtab seega nii materjali seinale rullimine kui ka kuivamine, mis muudab vannitoa ehituse või remondi valmimise oluliselt pikemaks. Kiilto pakub aga palju efektiivsemat ja kiiremat lahendust, mis erineb võõbatavatest hüdroisolatsioonimastiksitest oluliselt: hüdroisolatsioonimastiksi seina rullimise asemel liimitakse seintele ja põrandatele veetõkkekangas, tänu millele on seinad plaaditavad koheselt pärast materjali seinale liimimist ja põrand paari tunni möödudes.

Läbilõige KeraSafe’i süsteemiga hüdroisoleeritud märjast ruumist Foto: Kiilto Eesti OÜ

Alati piisavas kihis

KeraSafe’il on olemas kõik vajalikud sertifikaadid ja kuna süsteem on välja töötatud Rootsis, sobib see väga hästi meie kliimasse. Veetõkkekanga liimimisel pole vaja muret tunda mastiksi paksuse üle, sest materjali kihi paksus on alati õiges mõõdus.

Ehitajad kiidavad just uue toote kiirust: segad liimi kokku, kannad rulliga seinale piisava kihi ja paned sellele kangapaani nagu tapeedi puhul. Ülekatte jaoks on meetrilaiusel materjalil märgitud vastava laiusega triibud, mis hõlbustab järgmise paani paigaldamist ning pärast paani labidaga siledaks tõmbamist võib sisuliselt alustada plaatimisega. Kui varem pidi kandma seina mitu kihti mastiksit ja alles järgmisel päeval sai plaatimisega alustada, siis KeraSafe’i puhul võib alustada plaatimisega vaid kahe tunni möödudes ehk kohe, kui veetõkkekangaga on ruumile ring peale tehtud.

Uue toote on väga hästi vastu võtnud ka majatehased, kus vannitubade tegemine käib liinitööna: üks töötaja piltlikult öeldes käib rulliga ees, teine keraamiliste plaatidega järel. Nurkade ja torude läbiviikude jaoks on valmistükid, seega ei kulu aega ka nende mõõtmisele ja lõikamisele. Kusjuures nii kanga kui ka ülekatete ja läbiviikude liimimiseks kasutatakse ühte ja sama kahekomponentset Kiilto liimi.

Marko Kooskora , Kiilto Eesti OÜ tehniline konsultant Ehitajatele on oluline, et KeraSafe’i kasutades on lisaks ajavõidule väga täpselt võimalik arvutada välja ka materjalikulu. See omakorda tekitab rahalise kokkuhoiu.

Toode sobib igale aluspinnale

Vee- ja aurutihe KeraSafe+ kangas tagab niiskes ruumis täieliku veekindluse. Elastne ja tugev materjal sobib nii plaat- kui ka kivialuspindadele, aga ka krohvitud ja kipsplaaditud seinale. KeraSafe+ kanga paigaldamisel peab materjali, ruumi ja aluspinna temperatuur olema normaalne ehk umbes 15-25 kraadi. Kuna keskkonnatingimused nagu õhuniiskus ja temperatuur mõjutavad oluliselt nakkumis- ja kuivamisaega, on mõistlik järgida etteantud juhiseid.

KeraSafe+ veetõkkekangas on 0,53 mm paksune. Liim kantakse rulliga seinale, kangas pannakse paika, välja surutakse paani alla jäänud õhk ja üleliigne liim. Seejärel paigaldatakse nurgatugevdused ja läbiviigud. Parima tulemuse saavutamiseks peaksid olema pinnad siledad ja põhjalikult puhastatud, viimast on mugav teha näiteks tolmuimeja abil. Kui KeraSafe’ile paigaldatud keraamiline plaat peaks saama kahjustada ning vajama vahetamist, ei rebene isolatsioon plaati eemaldades sugugi kergelt ja plaati on lihtne vahetada.

