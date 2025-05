Tagasi 11.05.25, 10:47 Raadiohitid: jutte investeerimisest ja suurtest tehingutest Lõppeva nädala raadiohittideks kujunesid intervjuud investeerimisest, kinnisvarast ja suurtest tehingutest.

Warren Buffetti lahkumine Berkshire Hathaway juhiametist tähistas ühe ajastu lõppu investeerimismaailmas – sündmust, mis Äripäeva raadio kuulajaid kindlasti külmaks ei jätnud.

Foto: Reuters/Scanpix

Nädala hitid:

Tarmo Tanilas jagas investeerimisideed, mis tekkis tagasiteel Omahast Tallinna

Tänavusel Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul käinud Tarmo Tanilas tunnistas, et ei kuulnud legendaarselt Warren Buffettilt uut kindlat investeerimisideed, kuid värske mõtte rahapaigutuseks leidis Tanilas tagasiteel koju.

Aktsiaidee, mis täidab kõik investor Toomase kriteeriumid

Aprill oli aktsiaturgudel väga tormiline, kuid pakkus ka erinevaid investeerimisideid ning palju kõneainet tehnoloogiasektori tulemustest, rääkisid ajakirjanikud saates “Investor Toomase tund”.

Investor Toomase tiimi liikmed Juhan Lang ja Jana Saarkoppel võtsid kuu esimeses saates kokku aprillis juhtunu ning hekseldasid läbi Toomase enda portfelli, mis pöörase volatiilsusega kuul jäi vaid 2,7% miinusesse.

Saadet juhtis Jaan Martin Raik.

Efteni fondijuht: 5000 eurot ruutmeetri eest on liiga palju

Tallinna ja Harjumaa elukondlikus kinnisvaras on paisunud uute korterite osakaal liiga suureks, ütles kinnisvarafonde haldava Eften Capitali tegevjuht Kristjan Tamla

Tamla hinnangul on praeguseks kujunenud ruutmeetri keskmine hind 5000 eurot liiga kõrge.

Tallinna ja Harjumaa võrdluses näeb Tamla, et inimesed eelistavad rohkem kinnisvara pealinnast väljas, sest Tallinna hinnad on kõrgemad. Seetõttu näeb ka Tamla põhjust, miks börsil noteeritud Eften United Property Fundi kasum suurenes just Tallinnast väljas asuva Uus-Järveküla arenduse kiirema müügitempo tõttu.

Kristjan Tamlat intervjueeris Jaan Martin Raik.

Tippjuht jättis töö pealinnas ja läks saarele pereäri üle võtma: raske otsus, mida ei kahetse

Tõusva tee-ehituse ettevõtte äriarenduse juht läks Hiiumaale pere bussifirmat juhtima, sest isa tegi talle pakkumise, millest rääkis kaks aastat jutti.

“Algul arvasin, et isa ajab niisama mingit loba, aga siis pani ta mulle järjest intensiivsemalt oma loodud ettevõtte juhtimise mõtet pähe ja lõpuks sain aru, et tal on tõsi taga,” rääkis Tiit-Reiside tegevjuht Raido Randmaa

Ta loobus tee-ehitusettevõttes Verston äriarendusjuhi kohast ning kolis Hiiumaale pere pika ajalooga bussifirmat juhtima. See viis ta 300 töötajaga taristuehitusettevõtte juhatuse liikme positsioonilt seitsme töötajaga turismiettevõtte tegevjuhiks.

Saadet juhtis Jana Palm.

Ain Hanschmidt värskest tehingust: kui kuulsime, et Helenius ei osta, siis hakkasime läbi rääkima

Hiljutine Estonia Farmide ja Joakim Heleniuse vaheline ostu-müügitehingu läbikukkumine oli ajend Infortari huviks, ütles Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Hanschmidt rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et Infortar alustas läbirääkimisi Estonia Farmide ostuks sisuliselt kohe, kui oli selgunud, et Joakim Helenius ikkagi ei osta Estonia Farme.

Hanschmidt märkis, et ta ei tea täpseid põhjuseid, miks tehing Heleniusega läbi kukkus, aga tema kuulduste kohaselt oli tegemist finantseerimisraskustega. “Pangad vist ei andnud laenu,” sõnas Infortari juhatuse esimees.

Ain Hanschmidti intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.