Viru Hambaravikliinikus saab nüüd ka norskamist ravida

Viru Hambakliinik pakub patsientidele mitmekülgset hambaravi ja diagnostikat, lisaks tavalisele hambaravile tegeletakse ka proteesimisega, mikroskoobiga juureraviga, kergemate hambumushäirete korrigeerimisega, kirurgiaga.

Viru Hambakliinikus võtavad vastu mitmed eriala spetsialistid, nende hulgas ka suu-, näo- ja lõualuukirurg Dr Riinu Rahuoja. Dr Rahuoja selgitab, milliseid protseduure saab teha näo-, lõualuukirurgi juures.

Dr Riinu Rahuoja Foto: Erakogu

Hambaravis on üks sagedasemaid kirurgilisi protseduure retineerunud ehk igeme ja luu all peidus olevate hammaste eemaldamine, enamasti vajavad sellist operatsiooni tarkushambad, kuid vahel võib ka mõnes muus piirkonnas lõualuus lisahambaid peidus olla. Selliste hammaste eemaldamise vajalikkust hindavad enamasti ortodondid ja patsientide enda hambaarstid, kes ka suunavad kirurgile edasi. Mõnel keerukamal juhul on siiski ka konsultatsioon eelnevalt vajalik.

Igapäevaseks tööks on veel implantaatide asetamine puuduva hamba kohale, mis hakkavad asendama hamba juuri ja kandma hamba krooni. Vahel kaasneb hamba implantaadi paigaldamisega ka luu kasvatamise vajadus, olenevalt olukorrast on seda vaja teha umbes pool aastat enne implantaadi paigaldamist või paremal juhul koos implantaadi asetamisega. Nagu hammaste eemaldamisegi puhul, oskavad lihtsamatel juhtudel hambaarstid patsiendi juba kohe operatsioonile saata, kuid suuremate ja keerulisemate tööde puhul tuleks enne käia konsultatsioonis, et üle vaadata radioloogilised uuringud (panoraamröntgen, vajadusel 3D röntgen) ja seis suuõõnes ning selgitada täpsemalt, mida protseduur endaga kaasa võib tuua ning millised valikud on.

Mõnel juhul saab eemaldamist vajava hamba asendada ka tarkusehambaga, mis suurel osal inimestel funktsioonis ei osale, kuna ei mahu lõualuul hambakaarele korralikult ära. Selle protseduuri võimalikkust saab samuti hinnata radioloogiliste uuringutega. Katkise hamba eemaldamine ja tarkusehamba transplanteerimine ehk siirdamine selle asemele toimub kõik samal visiidil. Vahel on patsientidel muid hambaid, mis ei mahu korralikult hambumusse ning ei osale funktsioonis või vahel isegi segavad funktsiooni, ka neid saab kasutada transplantatsiooniks.

Üheks uueks võimaluseks Viru Hambakliinikus on norskamise ravi laseriga. Sellega ei ole kahjuks võimalik täielikult ravida viimasel ajal järjest rohkem tähelepanu saavat obstruktiivset uneapnoed, kuid pehmest suulaest tingitud norskamise puhul on laseriga ravil väga head tulemused. Selle meetodi eeliseks on ka väga vähene invasiivsus ehk patsiendile on protseduur küllaltki lihtne ning ei järgne taastumisperioodi. Patsient saab jätkata oma igapäevast elu kohe peale visiiti.

Protseduure on palju erinevaid, mida suu-, näo- ja lõualuukirurgid teevad. Näiteks on võimalik eemaldada veel väiksemaid moodustisi/kasvajaid suuõõnest ja pea ning kaela piirkonna nahalt, tsüstjaid moodustisi lõualuudest, süljekive süljenäärme juhast, luulisi väljavõlvuvusi, mis proteesimisele ette jäävad.

Üleliia pole kirurgi juurde minekut karta vaja. Operatsioonid võivad olla küll ebamugavad, aga tuimestused on tänapäeval väga head ja valu kannatada pole tarvis. Olenevalt patsiendi organismist ja protseduuri raskusest võib taastumisperiood olla erinev, kuid ka sellel ajal pakuvad leevendust valuvaigistid ja põletikuvastased ravimid.