Entusiastlikud vennad tõid Eestisse taaskasutatud plastist katused

Katusekatete valik on lai – laast, kivi ja plekk on tõenäoliselt tuntuimad. Just laastukatust meenutas see materjal, mida vennad Kuningad Tšehhis oma suusareisil silmasid ning kogenud katuseproffidena lähemalt uudistama läksid. Hooldusvaba, samblavaba, nägus ja vastupidav – just nii kirjeldab ATK Invest juhataja Tanel Kuningas lühidalt katuseid, mille nad nüüdseks juba viis aastat tagasi ka Eesti turule tõid.

Kas ATK Invest ongi katusetöödega tegelev ettevõte?

Juhataja Tanel Kuningas selgitab, et tõepoolest on ettevõtte põhitegevus praktiliselt kõik, mis seondub katustega, olgu selleks siis müük, paigaldus, konsultatsioon või vana katuse lammutus. Samuti ka hooldus, lumekoristus jms. Erinevate katusetööde ja -tüüpidega oleme tegelenud pikki aastaid juba enne antud ettevõtte loomist, selles valdkonnas peame oma teadmisi ja pädevust väga headeks. ATK Invest tegeleb lisaks ka üldehitusega ning ilmselt üllatusena ka täiesti teise valdkonda kuuluvate traktoriraskuste tootmisega.

Eestis ainsana pakume ka plastkatuseid, mille puhul meid köitiski esmapilgul enim korrektne ja ilus välimus – see nägi välja nagu ideaalses seisukorras laastukatus ning läksime seda kohe lähemalt uurima. Läks ikka omajagu aega enne, kui saime tuvastatud, mis materjaliga tegemist on. Sealt tekkis huvi ja uurisime kohapeal edasi. Vahele jäi aastaid tööd ja teadmiste hankimist ning üks asi viis teiseni ja täna pakume me ise juba viis aastat neid katuseid ka Eestis.

Mis selles katuses nii erilist on?

Erilisust ja eeliseid on sellel palju. Alustades näiteks välimusest, siis plastist katus näeb tõesti korralik ja korrapärane välja ning seisukord aastatega ei muutu. Lisaks saab katuse tellida mis iganes mustri või kujuga – vastavalt tellija soovile. Katus on hooldusvaba, sellel ei hakka kunagi sammal kasvama, midagi kusagilt mädanema ja rooste see samuti ei lähe, rääkimata muudest vigadest, mis katustega ikka kaasas käivad. Katus on ka tõeliselt kerge, see ei anna majale lisaraskust. Meie kasutuses olev plast on ka äärmiselt ilmastikukindel, pidades vastu kõikvõimalikele järskudele temperatuurimuudatustele ja kõrvetavale päikesele. Lühidalt öeldes on tegemist väga lollikindla valikuga, võiksin neid eeliseid siin palju välja tuua. Anname neile katustele tootja garantii 30 aastat!

Mainisite, et tegemist on taaskasutatud plastiga. Millist toorainet Te täpsemalt kasutate?

Jah, tõepoolest on need katused 100% taaskasutatud plast, mis pärineb vanadelt autodelt. Täpsemalt siis kasutame vanade autode armatuuri plasti, mille hangime romulatest. See on äärmiselt tugev, vastupidav ja ilmastikukindel plast ning ausalt öeldes ma ei kujutaks paremat toorainet ettegi.

Kuidas katus paigaldatakse, kas see vajab mingeid eriteadmisi?

Paigaldus ei ole keeruline ja seda eelkõige, kui soovite lihtsat viilkatust. Laias laastus läheb vaja haamrit, saagi, naelu ja natuke baasteadmisi. Küll aga ei ole kõigil piisavalt teadmisi katuse paigaldamiseks, seega kui soovid kindlasti oma majale ise katuse panna, tasuks eelnevalt spetsialistiga konsulteerida. Muul juhul oleks mõistlik tellida katus koos paigaldusega ning seda saame meie pakkuda. Keerulisemate projektide puhul, kus on rohkelt neelusid, kaldharjasid, pööramisi jms, ei ole kindlasti mõistlik ise pusima hakata. Siin on vaja spetsialisti kätt.

Millistele majadele plastkatus sobib?

Pigem on see ikka tellija otsus, meie sellele küll mingeid piiranguid ei sea seda enam, et katust on võimalik tellida just sellise kuju ja mustriga, nagu parasjagu vaja on. Soove on tõesti väga erinevaid ja praegu ollakse ka katust planeerides üpris loovad ja julged. Sobitatakse omavahel uut ja vana stiili, katsetatakse, ollakse julged ja loovad.

Kas plastkatuste puhul on ka mingisuguseid piiranguid, millega tuleks arvestada?

Tehnoloogilisi või ehituslikke takistusi ja piiranguid ei ole, meil on valmidus toota erinevaid vorme, mustreid, kujusid ja suuruseid. Küll aga on piirid värvivalikul. Valikus kaks tooni – must ja tumepruun. Teisi toone me ei paku ning neid katuseid ka ei värvita. Muus osas tuleb küsida ja konsulteerida meie spetsialistidega, sest kogemusi on neil juba palju ja teadmisi väga erinevate katusetüüpide kohta.

Kas hinnaklassilt on see valik pigem soodsam või kulukam?

Materjal jääb hinnaklassi poolest kusagile keskele, kui võrrelda erinevate turul pakutavate katusetüüpidega. See ei ole odav katus, samas ka mitte kõige kallimate killast. Investeering on ühekordne just seetõttu, et mingit hooldust see edaspidi enam ei vaja. Küll aga tasuks katust iga viie aasta tagant pesta, kuid see on pigem üleüldine soovitus mis iganes katusetüübi puhul.

„Maja katus ei ole koht, kus peaks kokku hoidma,“ lisab Tanel Kuningas. Rohkem infot ja tehtud tööd leiab www.plastkatus.ee

18 fotot

Üks Teie ettevõtte tegevusaladest on ka traktoriraskuste tootmine ja müük – kuidas Te selleni jõudsite?

Eestis ei toodetud varem traktoriraskusi, oleme ka täna ainsad. Müüdi küll mujalt tellitud toodangut, kuid otsustasime teha täiesti oma. Ja mitte vaid traktoritele.

Miks peaks põllumees traktorile raskused just Teie käest tellima?

Me teeme otseses mõttes algusest lõpuni kõik ise ja siin ei ole ei värvide, suuruse ega kuju poolest mingeid piiranguid. Meilt on isegi Minioni kujuga raskus tellitud. See on hea näide sellest, et vaid fantaasia seab piirid. Raskust saab tellida ka näiteks tööriistakastiga või mõne muu lisaga. Täna ei ole klienti, kelle soovidele oleksime pidanud mingil põhjusel ära ütlema.

Mis materjalist need tehakse?

Raskused tehakse metallist ja sisu valatakse, saab lisada ka valgusteid jne. Ka siin tasub ainult küsida, variante on piiramatult.

Kas teenus on mõeldud vaid traktoritele?

Absoluutselt mitte, oleme teinud ka näiteks rattaraskuseid ning frontaallaadurite lisaraskuseid, tegelikult on võimekus pakkuda mis iganes raskuseid tööstusele, põllumajandusele ja miks mitte ka teistele sektoritele. Rohkem infot ja tehtud tööd leiab www.traktoriraskused.eu