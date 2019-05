Koolinoored kauplusesse suvetööle? Miks ka mitte!

Soovid omandada esimese töökogemuse, panna end suvel proovile ja mõista iseteenitud raha väärtust? Eelistad kodulähedast töökohta või tahad tunda end iseseisvana mõnes Eesti suvituslinnas? Sa ei ole ainuke – just samal põhjusel liitub Maxima Eesti kollektiiviga igal suvel 350 noort.

Täna viiel erineval turul – Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Bulgaarias – tegutsev Maxima on tõestanud end aastatega kui kindel ja toetav tööandja. Pea 4000 töötajaga Maxima Eesti OÜ tähistab aga sel aastal juba 15. juubelit. Esimene Maxima nimeline kauplus avati nimelt Eestis 27. mail 2004. Ja seda Tartus – heade mõtete linnas.

Noored suvetöötajad Kuressaare Maximas

Maxima Eesti pakub noortele alates 15-eluaastast võimaluse tulla ja leida uusi tuttavaid, veeta koolivaheajal kasulikult aega, omandada uusi teadmisi ning saada ühtlasi esimene iseteenitud sissetulek. „Kui seni oled näinud Maximat ja kaubandusvaldkonda vaid ostja vaatenurgast, siis ehk oleks aeg end proovile panna ja minna sõna otseses mõttes kaubanduse köögipoolele? Üllatusega võid märgata, et kaubandusvaldkond peidab endas nii logistikat, robootikat, finantsmaailma, turundust kui psühholoogiat,“ selgitab Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Ameteid seinast seina – leia vaid endale sobiv!

Tõepoolest – töö kaubanduses ei ole vaid kassas istumine või lettidele kauba ladumine. See on rohkemat ka kui liha- või salatiletis klientide teenindamine. Pigem võib öelda, et tegemist on väljakutsega, mis ühteaegu lihvib nii suhtlemis- kui keelteoskust ning eeldab keskmisest kõrgemat pinge- ja stressitaluvust, eelkõige aga armastust oma töö vastu. Samas on siin ka ametikohti, kus väiksema suhtlemisvajadusega noored saavad hakkama. Kindlasti võib aga öelda, et kes on kord kaubanduses töötanud, saab ka mujal hakkama.

„Maximas on täna 15 erinevat ametikohta, kus noored saavad end kas praktikakoha raames või esimese töökohana proovile panna. Soovid töötada laos, saalis, letis või kassas? Ehk eelistad hoopis küpsetada, pakkida või suhelda inimestega? Panna end proovile logistikakeskuses, kontoripoolel näiteks turundusega tegeledes või hoopis IT-osakonnas, aidates kaasa veelgi sujuvamale iseteeninduskassade äpi uuendamisele? Valikuid on mitmeid ja piiriks on vaid sinu võimekus, eelistus ning soovid,“ ei panda Maximas kellegi arengule kätt ette. „Toetame igati pikaajalisi töösuhteid, on hea meel, kui kunagi meie juures alustanud töötaja on leidnud väljakutsed siinsamas Maximas – olnud ise kaupluses tööl, oskab selline inimene ka hiljem kontoripoolel töötades mõista reaalseid muresid ja rõõme.“

2 fotot Maximal on ka Rae vallas asuv logistikakeskus, mis on noortele põnev keskkond kogemuste hankimiseks

Järjest lisandub töötajate hulka ka välisüliõpilasi, kes leiavad, et töö Maximas on hea võimalus ühildada loenguid ning tööelu. „Siinkohal tahaksin julgustada ka neid, kes pelgavad ehk, et eesti või vene keele oskus ei ole piisav klientidega suhtlemiseks – tulge ja kolleegide abiga kõnelete peagi hoopis ladusamalt. Ka inglise keelt kõnelevad noored leiavad rakendust kas laos või logistikakeskuses, erialase haridusega ka kontoripoolel, kus saab oskusi proovile panna teistmoodi,“ lisab personalijuht.

Samuti on siin teed valla ettevõttesiseseid arenguvõimalusi silmas pidades. „Maxima toetab igati oma töötajate enesetäiendamist ning ametiredelil edasi liikumist. Korraldame töötajatele regulaarselt keeleõppekursusi, Töötukassa toel tegutsevad Eesti erinevates paikades eesti keele klubid. Samuti toimub nn direktorite kool, kus saavad osaleda need Maxima töötajad, kes soovivad liikuda ametiredelil kaupluse juhataja ametipostile,“ selgitab Lea Kimber.

Ka eestlastele on Maxima hea võimalus vene keelega sina-peale minekuks. „Vene keele oskus on äärmiselt oluline ning siinkohal julgustame lisaks vene keelt emakeelena kõnelevatele noortele ka eestlasi oma keeleõpet ergutama ning tulema nö keelekümbluskeskkonda,“ tõdeb personalijuht.

Maxima lähetab sind teise Eesti otsa

Maxima arvuka kollektiivi seas on üha enam noori, kes tulevad siia praktikale ning jäävad kauemaks või ühildavad edukalt töö ja õpingud. „18-35aastaseid töötajaid on Maxima kollektiivis pea 1500, nii et võime öelda, et oleme hinnatud töökoht nende noorte seas, kes hindavad vaheldusrikkust, soovivad end proovile panna ning anda enda panuse kaubandusvaldkonna olevikku ja tulevikku,“ selgitab Lea Kimber. Tihedat koostööd tehakse tulevaste kolleegide leidmiseks erinevate kutsekoolidega, samuti leiavad siia praktikale tee rakenduskõrgharidust omandavad noored.

Nagu öeldud, pakub jaekaubanduskett Maxima ka sel suvel oma kauplustes üle-eestiliselt suveks tööd 350 noorele vanuses 15-24. Soovijatele võimaldatakse töötada keeleõppe eesmärgil ka väljaspool nende kodulinnasid. Nii oodatakse noori kandideerima Ida-Virumaa kauplustesse ja vastupidi. Hea meel on tõdeda, et kes korra käinud, kipuvad ikka enamasti tagasi tulema. Ka sel suvel on oodata rohkem kui 100 noort, kes juba kolmandat suve otsustanud Maximaga ühte jalga astuda ning suvist koolivaheaega töiselt veeta.

„Võimalus minna ja praktiseerida keelt – nii eesti kui vene keelt - , saada uusi tuttavaid, veeta tööväline aeg puhates kodusest keskkonnast eemal ning seda noorele tasuta, on võimalus, mida iga päev ei pakuta. Tõepoolest, Maxima katab noorte majutus- ja toitlustuskulud, seega julgustame soovijatel endast märku andma,“ lisab personalijuht.

„Peljata ei tasu ka seda, et nõnda tuleb terve suvi kinni panna – noor võib tööle tulla ka mõneks nädalaks või kuuks-paariks. Töö on graafiku alusel, nii et töö kõrvalt jääb aega ka puhata. Abikäsi läheb suvisel ajal, mil püsitöötajatest paljud puhkavad, alati tarvis,“ selgitab Lea Kimber ja lisab, et kandideerimiseks tasub saata oma elulookirjeldus cv@maxima.ee või helistada telefonil 5556 6287. Kellel sellest abi, võib ka sõbra töövestlusele kaasa võtta. Esimene töövestlus ja -kogemus annavad aimu tööturul toimuvast ning panevad CV-le tugeva aluse.

TASUB TEADA! Kuidas koostada CV-d ja tulla töövestlusele? • Ole CV koostamisel hoolas ja täpne – CV loob tööandjale sinust esimese mulje • Märgi üles väiksemadki detailid, mis toovad su tugevaid külgi esile • Ära alahinda tehtut: töökogemuse alla sobib ka vabatahtlik töö, praktika, kooliväline tegevus • Kui on, lisa kindlasti soovitajad • Töövestlusele tule õigeaegselt • Ära karda endast rääkida ning küsida ka meie käest töösse puutuvat

Maxima Eesti OÜ alla kuulub tänasel päeval 80 kauplust üle Eesti ning igapäevaselt külastab Maxima kauplusi üle 170 000 inimese. Soovid end proovile panna väiksemas kodukaupluses või eelistad olla melu keskel – siis saad teha valiku nii asukohast kui kaupluse kollektiivi suurusest lähtuvalt.

• Üle Eesti on 56 MaximaX kodukauplust (kuni 25 töötajat kollektiivis)

• Üle Eesti on 21 MaximaXX supermarketit (50+ töötajat kollektiivis)

• Üle Eesti on 3 MaximaXXX hüpermarketit (üle 100 töötaja kollektiivis)

Maxima töötajatest 79% on naised ning 21% on mehed.

Loe lisa Maxima kodulehelt