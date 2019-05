Kust leida raha palkade tõstmiseks ja mida teha töövaidluste vältimiseks

Päevakajalistele personalitöö küsimustele vastab Tammiste Personalibüroo HR partner Egle Saska.

1. Kust leida raha palkade tõstmiseks?

-Tehke endale ettevõtte tööjõukulud detailselt selgeks ja saage tööjõu eelarvega sõbraks. Veenduge, et maksud tööjõukuludelt on optimaalsed. Hea nõu tööjõu maksude osas aitab säästa korralikult raha.

-Analüüsige töökorraldust – kas kõik töötajad on mõistlikult koormatud ja tööjaotus toimib? Kui ettevõttes on toimunud struktuurimuudatus, on muutunud ka tööülesannete jaotus ning inimeste töökoormus võib olla vähenenud või suurenenud. Töökorralduse analüüs näitab väga selgelt kus ei ole vajadust täiskohaga töötaja osas.

-Kui töömahud on ebaühtlased (kord on maht suurem, siis jälle väiksem), saab kasutada tööaja summeeritud arvestamist. See võimaldab rakendada töötajat paindlikult, näiteks suure töömahuga perioodil 12 tundi päevas ja töömahu vähenemisel 6 tundi päevas. Tuleb küll meeles pidada, et ületunnid ei ületaks piirnormi (keskmiselt 48 tundi 7-päevase ajavahemiku kohta). Tööaja summeerimine annab tööandjale kuni 4-kuulise perioodi, mille jooksul üle- ja alatunde sättida. See võimaldab intensiivsel perioodil tehtud ületunnid tasandada alatundidega vaiksemal perioodil ning ajatada lisatasu maksmine ületundide eest 4-kuulise perioodi lõppu.

2. Kas põhipuhkust saab nõuda 5 päeva kaupa?

Põhipuhkust saab osadena kasutada vaid poolte kokkuleppel. Kui töötaja tahab kasutada 5 päeva puhkust, aga tööandja seda ei soovi ja ei ole ka varasemat sellekohast kokkulepet, siis ei pea vormistama 5 päeva puhkust. Sama ka vastupidi – näiteks ei saa sundida töötajat kasutama puhkust 14 päeva kaupa, kui töötaja soovib kasutada kogu põhipuhkuse korraga. Töölepingu seaduse § 68 kohaselt peab vähemalt üks puhkuse osa olema 14 järjestikust kalendripäeva ja tööandjal on õigus keelduda vähem kui 7-päevase puhkuse andmisest. Samas on teatud paindlikkus siiski vajalik, mistõttu võiks puhkuse andmise korraldus ja tööandja poolt aktsepteeritud erijuhtumite kirjeldus olla töökorralduse reeglites.

3. Kuidas uus töötaja kiirelt tööle rakendada?

Sageli “visatakse uus töötaja tundmatus kohas vette” ja “kui ujub välja, siis ju on meile sobilik inimene”. Uus töötaja õpib tööd ja ettevõtet küllap ka iseseisvalt tundma, aga ajakulu on ebamõistlik ja töötaja tootlikkus sellel ajal madal. Töötaja sisseelamisel on abiks kontroll-nimekiri, kus on kirjas sisseelamiseks vajalik: kohtumised kolleegidega, juhendid, millega peab tutvuma ja töövõtete tutvustamine. Iga tegevuse juures on kuupäev või ajavahemik ja vastutaja (vahetu juht, personalijuht). Uue töötaja juhi roll on lisaks kontroll-nimekirja täitmisele pidada meeles, et uue töötajaga peab suhtlema ja teda toetama. Töötaja peab tundma, et ta on oodatud, siis sujub ka sisseelamine.

4. Kuidas vältida töövaidlusi?

Klassikud on öelnud, et kõikides vaidlustes on süüdi kas ahnus, rumalus või halvad kombed. 60% Eesti töövaidlustest on vaidlused tasude ja hüvitiste osas. Mistahes ebaseaduslik kokkuhoid töötaja pealt võib kaasa tuua vaidluse.

Rumalus viib töövaidluseni siis, kui tööandja ei tunne seadusi. Koondamise puhul on üle kümne nõude, mida peab täitma – alates koondamissituatsiooni kirjeldamisest kuni lõpparve korrektse väljamaksmiseni. Halvad kombed viivad vaidluseni sagedamini, kui arvatakse. Isegi kui rahaliselt ja õiguslikult on kõik korras, võib tööandja ebaviisakas käitumine viia töövaidluseni. Tüüpiline näide on koondamine, mille käigus ei leita hetke, et töötajaga viisakalt hüvasti jätta ja tänada teda tehtud töö eest. See võib töötajale olla väga solvav, ta tunneb, et peab endist tööandjat „korrale kutsuma“ ning algatab töövaidluse. See on emotsionaalselt laetud olukord kõikide joaks. Hoolivad ettevõtted pakuvad koondatutele outplacement’i ehk “väljajuhatamist” või paluvad selleks abi personalifirmalt. Oleme teinud mitmete ettevõtete personalitöötajatele koolitust, et nad oskaksid koondamisi hästi ette valmistada, jääksid ise koondamise käigus “terveks” ja oskaksid toetada juhte.

5. Kuidas teha personalitöö ära ilma personalijuhita?

Kui ettevõte soovib keskenduda põhitegevusele ja tugiteenused sisse osta, tasub eelistada täislahenduse pakkujaid. Kui võtta personaliarvestus ühelt pakkujalt ja personaliotsing teiselt pakkujalt, kulub liigselt aega erinevatele koostööpartneritele ja ka rahaliselt ei pruugi see olla soodsam.

Kindel koostööpartner tunneb ettevõtet ja töötajaid ning oskab pakkuda sobivaid ja soodsaid lahendusi. Pikemaajaline (nt. aastane) leping annab ettevõttele kindluse, et talle on tagatud professionaalne personalitöö teenus kokku lepitud valdkondades ja mahus.

