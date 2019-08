Unistad oma ettevõttest? Ära lükka seda tulevikku!

Kes meist ei oleks unistanud oma ettevõttest? Statistika näitab, et üha enam eestimaalastest on asunud oma unistusi ka täitma – Eestis asutatakse aastas keskmiselt üle 15 000 uue ettevõtte ning kokku toimetab meil hetkel üle 100 000 majanduslikult aktiivse äriühingu.

Kõige populaarsemateks tegevusaladeks Eestis on hulgi- ja jaekaubandus ning lisaks sellele ka ehitus ja professionaalsed teenused nagu ärialane nõustamine, juriidilised toimingud, raamatupidamine, teadus- ja arendustegevus.

Keit Raudvere, uute äriklientide projektijuht Swedbankis Foto: Swedbank

Kui vaadata keskmist ettevõtja profiili, siis kõige agaramad ettevõtete loojad on vanuses 25-40 aastat. Mehed on ettevõtluses aktiivsemad kui naised. Kõnekas on ka fakt, et ettevõtlusega alustab järjest enam ka vanem generatsioon – näiteks üle 70 aastased. Kas ka Sina oled nende 50% eestimaalaste seas, kes unistab oma ettevõtte loomisest? Või oled üks viiest eestimaalasest, kes on ettevõtluses juba kätt proovinud?

Keit Raudvere on Swedbankis üle kolme aasta töötanud uute äriklientidega. Nende aastate jooksul on ta õppinud tundma alustavaid ettevõtjaid ja on nende soovidega peensusteni kursis. Alustavatel ettevõtjatel on Raudvere sõnul üks väga sarnane omadus. Suures ruumis viibides tunneb nad alati ära, sest nad eristuvad enamikest tavaklientidest. „Neis on kaks aspekti koos – sära silmis, aga samas tihtipeale ka väike hirm, sest elus on tehtud väga suur ja oluline samm,“ ütleb Raudvere ja lisab muigamisi: „Nii mõnigi kord alustavaid ettevõtjaid vaadates tekkis ka endal kibe tahtmine oma ettevõte luua. Nende kirg ja energia on nakkav.“ Kuidas siis samm-sammult oma ettevõte luua, ärikliendi konto avada ja mis kõige tähtsam – sobilik pank valida?

Mõtle, mis tooteid ja teenuseid on Sinu ettevõttel vaja?

Alustavad ettevõtted vajavad usaldusväärset ja toetavat panka. Valiku tegemisel tuleb mõelda, mis tooteid ja teenuseid loodaval ettevõttel vaja läheb nii täna, homme kui ka aastate pärast.

Raudvere sõnul teab enamik alustavaid ettevõtjaid, mida nad pangalt tahavad. Esialgu on kõige tähtsam see, et alustav ettevõtja saaks hakata makseid tegema ja et ka kliendid saaksid ettevõttele maksma hakata.

Kas Sinu pangal on võimekus neid tooteid ja teenuseid pakkuda ja kasvada koos Sinu ettevõtte nõudmiste ja soovidega? Swedbank laiendab oma tootevalikut, arvestades kasvavate ettevõtete vajadusi. Suur turuosa ning erinevate sektorijuhtide ekspertteadmised loovad igale ettevõttele lisaväärtust.

Raudvere ütleb, et alustavad ettevõtted vajavad esialgu väga lihtsaid lahendusi – arvelduskonto, internetipank ja deebetkaart. Mis kõige tähtsam – kõik maksetega seotud toimingud peavad olema sujuvad, kiired ja mugavad, et ettevõtte üles ehitamise ajal ei peaks muretsema pangatoimingute pärast.

Uuendustega kaasas käiv pank

Üha enam digitaalselt arenevas maailmas on tähtis, et pank oleks võimeline pakkuma väga kiireid ja operatiivseid lahendusi.

Swedbanki üheks tugevuseks on uus mobiiliäpp, mis võimaldab ettevõtte kontojääki ilma sisse logimata vaadata ja teha välkmakseid Swedbanki kontolt teistesse pankadesse vaid sekunditega. Mobiiliäppi on võimalik sisse logida sõrmejälje või näotuvastuse abil.

Kõige laiem ja innovaatilisem tootevalik Eestis on just Swedbankil, mille internetipangas saab enamus asjad väga mugavalt ja kiirelt ära tehtud. Kui hätta jääda, siis on võimalus helistada ärikliendi nõustamiskeskusesse.

Mida veel silmas pidada?

Alustava ettevõtte jaoks pakub Swedbank palju erinevaid soodustusi, et ettevõtte käima lükkamine oleks võimalikult soodne ja valutu. Mis kõige olulisem – Swedbankis ei kaasne konto avamisega kulusid ja konto kuuhooldustasu puudub.

Aga see pole veel kõik! Digikanaleid kasutades on võimalik tellida näiteks deebetkaarti ettevõtte kontaktaadressile või teha efektiivsemalt oma raamatupidamist Erply Books raamatupidamistarkvara abil.

Et ettevõtte käivitusperiood oleks võimalikult kuluefektiivne, on Swedbanki ärikliendile euromaksed internetipangas ja deebetkaart esimesel aastal tasuta. Kaupmehed saavad makseterminali 6 kuuks -50% hinnakirjast. Äriklient saab Veebimajutus.ee-lt ka kodulehe ning e-posti majutuse soodsamalt.

Avatud on Swedbank Gateway automaatkanal, mis võimaldab raamatupidajal töötada ettevõtte kontoandmetega otse majandustarkvaras. Igapäevatöö on seega efektiivsem ja andmevahetus turvalisem. Varasemalt oleme automaatkanali kasutamist näinud pigem nende ettevõtete poolt, kus on tegemist suurte andmemahtudega. Juba mõnda aega on selline ühene lähenemine aga möödanik, kuna lihtsa ja mugava elektroonilise suhtluse kodupangaga oleme kättesaadavaks teinud palju enamatele efektiivsest otseühendusest huvitatud klientidele.

Koostöös erinevate pilvepõhiste majandustarkvaradega on automaatkanaliga liitumine äärmiselt lihtne. Tutvuge meie kodulehel, millised tarkvarad on pakkumas Swedbank Gateway operaatorkanalit ja allkirjastage soovitud teenuste kohta internetipangas teenuseleping.

Lisaks soovitab Keit alustaval ettevõtjal endale tulevikku puudutavaid küsimusi esitada. Alustada võiks sellest, mis otstarbel pangast laenu vajatakse ja kuidas see laen ettevõtte kasvu toetab? Kas ostetakse uus seade, toodetakse rohkem ja kasumlikumalt? Või ostetakse suurem kogus kaupa ja saadakse see parema hinnaga? Või näiteks ollakse saanud suure tellimuse ja vajatakse rahalist puhvrit selle täitmiseks? Väga oluline on mõelda ka sellele, kuidas laen tagasi maksta.

Ja lõpetuseks: ettevõtlusega alustamine on väga suur ja oluline samm. Astu see samm koos pangaga, mille teenustes ja usaldusväärsuses võid kindel olla.

Saaremaa väikeettevõtja: Tänapäeva maaelu ei tähenda äralõigatust ettevõtlusest Konto avamine Swedbankis on nüüd lihtsam kui kunagi varem. Enam kui 30% Swedbanki uutest äriklientidest on kasutanud võimalust avada oma esimene konto esindusse kohale tulemata, internetipanga teel. Eriti positiivne on see nende jaoks, kes soovivad ettevõtet avada suvel maakodust või üldse maakohas. Saaremaa maasikakasvatustalu ja kohviku omanik Aivar Kalle kasutas Swedbanki ärikliendi internetipangas konto avamise võimalust. „Tänapäeva maaelu ei tähenda äralõigatust, inimesed liiguvad ja tööd saab hea tahtmise korral teha igal pool. Äritegevusega on sama lugu – ka see on maal võimalik! Isegi ettevõtluskonto lõin siit oma koduõuelt,“ ütleb Kalle, kes peab Pihtlas kohvikut „Nõges.“ Samas leidub ettevõtjaid, kes oma äri alustamisel eelistavad digitaalse suhtluse asemel personaalset lähenemist ja nõustamist – seda võimalust pakub Swedbanki lai esinduste võrk jätkuvalt edasi kõikides maakondades ning kohtumise kokkuleppimiseks pole vaja muud kui läbi internetipanga aeg broneerida. Swedbank soovitab tungivalt aeg broneerida. Vastasel juhul on võimalus, et tuleb seista järjekorras, aga järjekorras seismine ja ootamine võib esmast konto avamise emotsiooni natuke maha võtta ja selle pidulikkust kaotada.

