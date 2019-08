Suure-Jaani tööstuspark avab ettevõtetele Kesk-Eestis uued atraktiivsed võimalused

Ettevõtjad on aina enam avatud mõttele viia tootmis-, tööstus- või laopind kallitest ja liiklustihedatest tõmbekeskustest väljapoole, tundes huvi kinnistu omandamise vastu paikades, kust oleks lihtne liikuda strateegilistesse kohtadesse üle Eesti. Põhja-Sakala valla Suure-Jaani tööstusala pakub ettevõtjatele selleks suurepäraseid võimalusi, korraldades septembri alguses enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks 14 krundile.

„Suure-Jaani tööstuspargi oluliseks eeliseks on logistiline asukoht, kus on tihe transpordiühendus keskuste ja elamupiirkondadega, heas korras tugiteede võrgustik ning vahetu lähedus suurematele maanteedele. Maakonnakeskusesse Viljandisse on siit vaid 24 km, Pärnusse 80, Tartusse 100 ja Tallinnasse 140 km,” tutvustab Põhja-Sakala valla hankespetsialist Tiiu Umal.

Suure-Jaani tööstuspark pakub ettevõtetele vajaliku infrastruktuuriga varustatud 16 tootmis- ja 4 ärimaakrunti, kus on olemas kõik vajalik tootmise alustamiseks või laiendamiseks, sealhulgas liitumiste valmidus. Ajalooliselt tugeva piirkonna arengut ning seal soodsa ettevõtluskeskkonna loomist ja hoidmist väärtustab ka kohalik omavalitsus, tagades ettevõtjatele vallavalitsuse poolt kiire ja korrektse asjaajamise, tegevuslubade andmise ja igakülgse infovahetuse.

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle 8000 inimese. Vallas on kaks linna: Võhma ja Suure-Jaani, kaks alevikku Olustvere ja Kõpu ning 70 küla. „Inimeste arv meie vallas on piisav, et varustada siin tegevust alustavaid ettevõtteid tööjõuga, samuti asuvad vahetus läheduses Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Viljandi Kutseõppekeskus, kust on potentsiaal leida noort kvalifitseeritud tööjõudu,” nendib Umal, lisades, et kava kohaselt tegutseb 2030. aastaks tööstuspargis vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud ligikaudu 200 töökohta.

Projekti „Suure-Jaani tööstuspargi arendamine” eesmärk on suurendada ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt ja seda toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Aimar Kreevald , Combimill Sakala OÜ juhatuse liige Kaheksa aastat tegutsemist on näidanud, et Suure-Jaani ettevõtluskeskkond ja tehniline infrastruktuur on aasta-aastalt paranenud. Valla tegutsemine selles suunas sisendab usku, et Suure-Jaani ümbruses on ruumi mitmele heale ettevõtmisele. Miks mitte ka mõnele teenusele, mida täna mõnest muust piirkonnast sisse ostame?!

Suure-Jaani lähedal tegutsevad edukad ettevõtted Combimill Sakala OÜ, VinCom OÜ, OÜ Eesti Höövelliist jt. Piirkonda iseloomustab suurepärane looduskeskkond elamiseks, heas korras taristu, tugevad kogukonnad ning head tingimused vaba aja veetmiseks. Täna asub Suure-Jaanis 2019. aasta märtsis valminud Tervisekoda, kuhu on koondatud veekeskus ja perearstikeskus, samuti politsei, kiirabi, apteek jm.

Andrus Rooksi , Eesti Höövelliist OÜ juhataja Olud ja elukeskkond on Suure-Jaani tööstuspargis aastatega märgatavalt edenenud ning igati konkurentsivõimelised teiste Eesti piirkondadega. Kohaliku omavalitsuse toetus, asjaajamise efektiivsus ja professionaalsus – need on siin 5+ !

16 ha suurusel maa-alal paiknevasse Suure-Jaani tööstusparki on oodatud keskkonda mittehäiriva tootmisega ettevõtted.