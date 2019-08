Reaalprojekt: meie juures saavad noored teha algusest peale „pärisasju”

Teedeprojekteerimisettevõttena tegevust alustanud Reaalprojekt OÜ on tänaseks laiemas mõistes infrastruktuuride projekteerija, mille insenerid on kaasa löönud väga paljude Eesti suuremate trasside kujunemisel. Seejuures teostatakse kohalikul turul ainsana majasiseselt ka kõik projekteerimiseks vajaminevad uuringud. Ettevõtte põhimõte uusi inimesi palgates on anda neile võimalus osaleda projektides esimesest tööpäevast peale ja teha nii-öelda päristööd.

„Tegeleme kõikide väljaspool hoonet asuvate trasside projekteerimisega: elekter, side, kanalisatsioon, vesiehitued ja raudteed ning muuhulgas osaleme näiteks Rail Balticu projektis. Mis meid aga konkurentidest eristab, on kindlasti meie uuringute pool – oleme võimelised teostama kõiki infrastruktuuri projekteerimiseks vajalikke uuringuid nagu geodeetilised- ja geoloogilised uuringud ning veealuste konstruktsioonide inspekteerimine, samuti kaasaegsel tehnoloogial põhinevad laserskaneerimine ning droonimõõdistused,” tutvustab ettevõtte tegevjuht Mikk Reier.

Koduturul hästi tuntud Reaalprojekti grupis töötab hetkel 130 inimest, neist 60 Eestis. Tütarettevõtted asuvad Eestis, Lätis ja Leedus. Reaalprojekti kontorid Eestis on Tallinnas, Viljandis ja Tartus. Läti tütarettevõte on loodud riikliku maamõõdufirma erastamise tulemusel ning seda on koos kohalike juhtidega tugevalt reorganiseeritud. Leedus ehitas Reaalprojekt uue projekteerimisettevõtte üles nullist. Grupi käive on viimased 3-4 aastat olnud stabiilselt üle viie miljoni euro.

Laserskaneerimine - Tallinna D-Terminali BIM mudel

2 fotot Tallinna Lennujaama lennuradade InfraBIM mudel

Eesti koolid koolitavad häid insenere

Reaalprojekti iseloomustavad sõnad on uuenduslikkus, innovatsioon ja avatus. „Teeme koostööd Eesti digitaalehituse klastriga, toetame meelsasti meie noori, näiteks läbi Peep Sürje Fondi, mis pakub stipendiumi teedeehituse ja sildade insenerikutse omandajatele, samuti oleme toetanud meie noorte osalemist rahvusvahelisel sillainseneride võistlustel. Oleme alati valmis praktikante võtma, et panustada inseneride ala arengusse ja võtame meelsasti vastu noori, kes on huvitatud inseneri elukutsest,” ütleb Mikk Reier.

Mikk Reier , Reaalprojekt OÜ tegevjuht Toetame meelsasti meie noori, näiteks läbi Peep Sürje Fondi, mis pakub stipendiumi teedeehituse ja sildade insenerikutse omandajatele.

Reaalprojekti arendusjuht Jüri Pärtna lisab, et paraku juhtub täna sageli, et töötajate põuas ehitusturg napsab noored juba koolipingist, inseneriõpingud jäävad pooleli ning kahetsus katkestatud kooli pärast tekib alles vanuses 35-40. „Samuti on liiga vähe inseneriks õppijaid, sest noored ei teadvusta, millise põneva alaga on tegu. Tänane ehitusvaldkond on üha tihedamalt seotud infotehnoloogiaga, märksõnadeks BIM, virtuaalreaalsus, 3D mudelid, laserskaneerimine, droonide kasutamine jne. Oluline on seejuures, et ettevõttes oleks kasutusel kaasaegsed litsentseeritud tarkvarapaketid, mida pidevalt uuendatakse. Parimate töövahendite kasutamine toob klientidele kaasa parimad lahendused.”

Jüri Pärtna , Reaalprojekti arendusjuht Tänane ehitusvaldkond on üha tihedamalt seotud infotehnoloogiaga, märksõnadeks BIM, virtuaalreaalsus, 3D mudelid, laserskaneerimine, droonide kasutamine jne.

Lisaks võib inseneri elukutse kasuks öelda, et tegemist on erialaga, mida on alati vaja ja tulevikus järjest enam. Muide, Reaalprojekti juhtide hinnangul on Eestis ülikoolidest tulnud insenerid saanud väga hea baasi, sest meie koolid on moodsad, õppevahendid tänapäevased ja tasemel. „See omakorda tähendab, et saame tööle võetud noori insenere kohe panna päriselt reaalset tööd tegema, mitte lahendama väljamõeldud ebavajalikke pseudoprobleeme. Kõige paremini õpivad inimesed ujuma ikkagi vette visates ning hea treeneri näpunäiteid saades,” tõdeb Pärtna.

2 fotot Teostatud projekt - Viitna liiklussõlm

Miks on projekteerijatel vaja aeromõõdistusi ja veealuseid uuringuid?

Innovaatilise ettevõttena teostab Reaalprojekt modernse tehnoloogia abil laserskaneerimist, aeromõõdistamist droonide abil ja veealuseid uuringuid. Laserskaneerimine võimaldab väga kiirelt ja täpselt saada detailset 3D informatsiooni objektide ja nende võimalike hälvete kohta, näiteks uurida muinsuskaitsealuste objektide, teede või sildade seisukorda. Droonide kasutamine aitab määrata karjääride ja suurte maa-alade mahtu ning seisukorda, samuti mõõdistada objekte, millistele puudub maapinnalt ligipääs. Veealused uuringud on vajalikud sadamate, sillakonstruktsioonide ja veealuste kommunikatsioonisüsteemide olukorra hindamiseks. Reaalprojekt esindab veealuste konstruktsioonide inspekteerimisele spetsialiseerunud Soome ettevõtet VRT Finland Oy.

Geotehniliste uuringute juures kasutab ettevõte tehnika viimast sõna – puurmasinaid Geomachine GM 65 GT ja GM100GT. See suur investeering oli Reieri sõnul vajalik kvaliteetsete uuringutulemuste tagamiseks, mis omakorda on eelduseks kvaliteetsele projektile. Samuti on kaasaegse tehnoloogia kasutamine eelduseks ekspordivõimekuse arendamisele, sest tänasel päeval peavad kõik projekteerimisfirmad maailmatasemel konkurentsis püsimiseks kasutama uue põlvkonna tehnoloogiaid. Kuna Eesti turg on väike ja heitlik, on oluline suunata pilk ka mujale. Täna on ettevõttel juba rahvusvahelisi kogemusi näiteks Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Saksamaa, Inglismaa, Belgia ja Taani turgudelt, mis riigihangete kõrval napsavad aina suurema osa ettevõtte tegevusest.

2 fotot Geotehniliste uuringute juures kasutab Reaalprojekt OÜ tehnika viimast sõna – puurmasinaid Geomachine GM 65 GT ja GM100GT

Otsitakse nii insenere, projekteerijaid kui ka tehnilisi joonestajaid

Ilma töötajateta aga poleks investeeringutest mingit kasu ja seetõttu on töötajate väärtustamine Reaalprojektis olulisel kohal. „Meie suurimad edasiviijad on meie töötajad, kelle panuse ja pühendumuseta praegust edu ei oleks olnud võimalik saavutada,“ ütleb Reier. „Investeeringud tehnoloogiatesse ja ajaga kaasas käimine tähendab ka töötajate pidevat koolitamist ning motiveeriva töökeskkonna loomist. Kõigil meie töötajatel on võimalik teha oma ettepanekuid ettevõtte ja oma töö paremaks muutmiseks ning kuna ametipositsioonide vahele piire ei tõmmata, on ka lihtne juhtidega kontakti saada. See on loonud ka pingevaba ja vahetuma töökeskkonna.“

Täna otsib Reaalprojekt näiteks teede projekteerimise projektijuhti, sildade projekteerijat ja teede projekteerijat. „Meil toimub ka ettevõttesisest liikumist ühest osakonnast teise, mis ühelt poolt pakub töötajatele häid arenguvõimalusi ja ei lase tööl rutiiniks muutuda, teisalt annab inimestele laiema silmaringi ja võimaluse teha karjääri ettevõtte sees,” ütleb Pärtna. „Me oskame hoida häid inimesi ning tunnustame neid heal meelel ühiste sünnpäevapidude, suvepäevade, jõulupidude, ühiste rahvaspordiüritustel käimisega. Tänu ettevõtte rahvusvahelisusele peetakse näiteks suvepäevi üle aasta Lätis ja Eestis. Ühised tegevused on väga olulised terve ja sõbraliku sisekliima hoidmisel.”

Noortele võiks tema sõnul sobida tööandja paindlikkus võimaldada inimestel töötada osaliselt kodukontoris. „Jah, vahetu kontakt on alati hea ja viljakam kui Skype’i, telefoni või e-kirja teel suhtlemine, ent kui meie hea töötaja elab töökohast eemal, on täiesti okei, et ta ei pea tulema iga päev kontorisse. Samuti soodustame töötajate õppimist kõrgkoolides ja täiendkoolitustel.”

Täna otsib Reaalprojekt OÜ näiteks teede projekteerimise projektijuhti, sildade projekteerijat ja teede projekteerijat.

Reaalprojekt on tegutsenud alates 2001. aastast ning selle ajaga jõudnud teede projekteerimise ja geodeetiliste uuringute valdkondades Eesti suurimate tegijate hulka. Ettevõte kuulub Eesti Asfaldiliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Digitaalehituse Klastri liikmete hulka.

Vaata ka reaalprojekt.ee