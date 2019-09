Plokiahela tippkonverents toob Eestisse staaresinejad

14.–15. oktoobril toimub Kultuurikatlas rahvusvaheline CryptoFini konverents, mis keskendub plokiahela tehnoloogiate, krüptovaluuta ja panganduse tuleviku teemadele. Kultuurikatel ja CryptoFini konverents muutuvad kaheks päevaks parimaks suhtlusplatvormiks inimestele, kes on huvitatud innovatsioonist ja rahanduse tulevikust.

„CryptoFini konverentsi raames toimub ka mess, millest võtavad osa äriühingud üle maailma ja toimub start-up pitch-võistlus,“ rääkis konverentsi korraldaja Anna Agu. „Start-up pitch-võistlus on erakordne võimalus innovaatilistele plokiahela ja fintech-valdkonna äriühingutele tutvustada oma projekti laval relevantse auditooriumi ees ja saada tagasisidet maailma ekspertidel ning võita suurepäraseid auhindu koguväärtuses 30 000 eurot,“ selgitas ta.

CryptoFini konverents on juba 13. oktoobril. Foto: Stanislav Moshkov

Peale eeltoodu pööratakse erilist tähelepanu suhtlusele ja kontaktide loomisele, mistõttu CryptoFini konverentsi raames toimub kaks vabaajaüritust. „Koostöös Eesti Krüptoraha Liiduga organiseeritakse mõnus vabaajaüritus 13. oktoobril, kus valdkonna huvilised kohtuvad T1 kinosaalis selleks, et koos vaadata „The Trust Machine’i“ filmi linastust, vestelda ja nautida kvaliteetseid külmi jooke. Samuti esimene konverentsipäev lõpeb all-in-afterparty’ga, mille raames leiab aset sõuprogramm, kus serveeritakse tervislikke suupisteid, kõlab parim muusika ja pakutakse kihisevaid jooke,“ tutvustas tegevusi konverentsi teine korraldaja Ksenia Kostina.

Arvamusliidrid ja eksperdid

CryptoFini konverentsil jagavad oma teadmisi ja kogemusi rohkem kui 30 tippeksperti USAst, Kanadast, Hiinast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Hollandist, Ungarist, Türgist, Saudi Araabiast, Araabia Ühendemiraatidest, Ukrainast, Eestist, Šveitsist ja Venemaalt. „Nende seas on sellised maailmatuntud esinejad Bobby Lee, Richard Heart, Olivier Rikker, Philipp Sandner ja Matthew McGraw. Eestist osaleb ka tuntud ekspert Asse Sauga, kes on olnud krüptoraha liidu asutaja ja esimese eestikeelse krüptovaluutaraamatu autor,“ rääkis Anna Agu. Vastupidi arvamusele, et CryptoFini konverents on mõeldud ainult plokiahela tehnoloogiate ja krüptomaailma gurudele ja huvilistele, selgitas Anna Agu, et konverentsile on oodatud kõik, kes on huvitatud innovatsioonist, plokiahela tehnoloogia võimalustest, krüptovaluutast, investeerimisest, rahanduse tulevikust ja selle reguleerimisest.

„Konverentsile on oodatud ka need innovaatilised äriühingud ja nende juhid, kes tahaksid rohkem teada saada, kuidas plokiahela tehnoloogiat saab edendada, tõhustada ja muuta nende ärimudelit. Ootame neid inimesi, kelle pilk on suunatud tulevikku,“ kinnitas Anna Agu. „Tahame lammutada müüti, et plokiahela tehnoloogiate kasutamine eeldab meeletut eelarvet ja sügavaid tehnilisi teadmisi. Samuti ka müüti selle kohta, et krüptovaluuta on kahtlane väljamõeldud vääring, mida kasutavad vaid petturid. Kindlasti ootame meie konverentsile tudengeid ja pakume nendele pileteid sisuliselt omahinnaga. Meie jaoks on oluline, et noortel inimestel oleks võimalus osa võtta sellest üritusest. Tahaksime anda nendele võimaluse kohtuda maailma ekspertidega ja saada nende käest erakordseid teadmisi, mis võib-olla äratavad huvi selle valdkonna vastu või võimaldavad isegi leida potentsiaalseid tööandjaid.“

Konverentsi korraldajate sõnul ei eelda konverentsil osalemine mingeid erilisi teadmisi ja varasemat kodutööd pole vaja teha. „Vastupidi ootame ka neid huvilisi, kellel puuduvad kogemus ja teadmised selles valdkonnas. CryptoFini konverents on suurepärane võimalus alustada oma teed plokiahela tehnoloogia maailma, mis võimaldab kindlasti leida uusi tutvusi ja saada aru selle valdkonna tohutust potentsiaalist,“ julgustas Anna Agu. „Üks soovitus osalejatele on küll – tasuks olla aktiivne meie spetsiaalses konverentsiäpis, et saada maksimaalset kasu üritusest ja leida häid partnereid või sõpru, kelle abiga saab valmis ehitada tugeva vundamendi edaspidiseks arenguks.“

Kindel eesmärk ja visioon

CryptoFini organiseerijad on kaks noort ärinaist, kes soovivad muuta Eestit veelgi atraktiivsemaks ärikeskkonnaks, mis on avatud innovatsioonile ja uudsetele lahendustele.

Noored ärinaised Anna Agu ja Ksenia Kostina. Foto: Stanislav Moshkov

Anna Agu ütles, et tema teekond krüptovaluutade maailma algas 2017. aasta lõpus, kui tuli RahaPTSi muudatus. Selle tulemusena hakkas rahapesu andmebüroo väljastama tegevuslube, mis võimaldab seaduslikult osutada krüptovaluutade vahetuse ja rahakoti teenust. „Kuna olen hariduselt jurist, siis vaadates, mis mujal maailmas toimus, sain aru, et meie regulatsioon on suhteliselt unikaalne ja nägin selles suurt potentsiaali. Osaledes aktiivselt mujal riikides toimunud valdkonna konverentsidel ja nõustades sel teemal meie õigusbüroo Lex Law Office kliente, tekkis unistus korraldada Eestis plokiahela ja krüptovaluutade konverents, tuua siia maailmatasemel eksperte ja jagada elanikkonnale neid teadmisi,“ jagas Anna Agu konverentsi idee saamise tagamaid. „Rääkisin ideest Kseniale, kelle äriühingul on olemas konverentside korraldamise kogemus. Tahame selle sündmusega tekitada suuremat huvi valdkonna vastu, tõsta teadlikkust ja luua toetavat kogukonda valdkonna huvilistele.“

Ksenia Kostina sõnas, et tema põhiäri on Leadgid, mis on partnerturunduse platvorm finantsvaldkonnas. „Oleme turul juba seitse aastat ja töötame üle 500 kliendiga rohkem kui 30 riigis. Meie kliendid on pangad ja kiirlaenufirmad, kes reklaamivad meie tehnoloogilise platvormi kaudu oma tooteid. Platvormiga töötab üle 10 000 partneragentuuri või füüsilisest isikust ettevõtja, kes reklaamivad meie klientide tooteid oma kodulehel või infokirjade kaudu ja saavad selle eesti tulemustasu,“ selgitas Kostina. Kuna meie ökosüsteem on niivõrd rahvusvaheline ja finantsturgude olukord teistes riikides on erinev nii tarbijate käitumise kui ka seaduse poolest, siis paar aastat tagasi hakkasime korraldama oma klientidele ja partneritele rahvusvahelist konverentsi FinAdTech. Pärast edukat FinAdTechi konverentside korraldamist tekkis meil koos Annaga CryptoFini konverentsi korraldamise mõte. CryptoFini konverentsi põhiidee on selles, et üritus pakuks huvi mitte ainult nendele, kes juba tegutsevad krüpto- ja blockchain-valdkonnas, vaid ka neile, kes alles sukelduvad sinna maailma. Seega ootame kõiki hea meelega meie üritusele 14–15 oktoobril.“