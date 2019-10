Kuidas võtta tavalisest põrandaküttest nutikalt maksimum?

Mida paljud inimesed põrandaküttest veel ei tea, on see, et selle teatud lahendusi saab kasutada ka näiteks seinakütte rajamisel. Samuti on olemas lahendused ka laekütte paigaldamiseks. Tulemus on esteetiline ja samal ajal energiatõhus, selgitab Uponori tootejuht Peeter Soovik.

Põrandaküte, kus soojuskandja liigub mööda põrandasse paigaldatud torusid, pole oma olemuselt mitte midagi uut. Aastakümneid kasutusel olnud küttelahendus on ennast igati tõestanud, pakkudes suhteliselt tagasihoidliku investeeringu eest nii mugavat ja tervislikku sisekliimat kui ka suuremat paindlikkust interjööride kujundamisel, vabastades aknaaluse pinna kohmakatest radiaatoritest. Erinevalt radiaatorküttest on madalama temperatuuri juures toimiv põrandaküttelahendus inimesele märkimisväärselt tervislikum, mugavam ja tolmuvabam.

Ilmselt pole tarvis tutvustada traditsioonilist põrandakütte lahendust, kus torustike kontuurid kinnitatakse penoplastist soojustuse peale paigaldatud armatuurvõrgule ning valatakse betooni. Teine populaarne lahendus, mida teavad paljud, on kasutada alumiiniumist soojusjaotusplaate, mis paigaldatuna laagidele vahelagedes või soontega isolatsioonplaadile põrandal võimaldavad rajada põrandakütet ka puitpõrandatele ja kohtades, kus on oluline võimalikult väike põrandapinna tõus.

Teatud põrandakütte lahendusi saab kasutada ka näiteks seinakütte rajamisel Foto: Uponor

Kodu soojaks seinaküttega

Oletame, et olete otsustanud rajada uue vaheseina. Miks mitte paigaldada sinna siis Uponori süsteemi Siccus tooted, kus soojusjaotusplaadid kinnitatakse seinakarkassile, plaatides olevatesse soontesse paigaldatakse omakorda 14 mm PEX-a küttetorud, kaetakse sein kipsiga ning viimistletakse nagu tavaliselt. Ei mingit vana põranda lõhkumist ega valutöid. Tulemuseks on sein, mis kütab diskreetselt ja tõhusalt teie ruumi. Või paigaldage torustik otse kiviseina peale, kasutades kinnituslinti või -profiili, ning katke torustik krohviga. Olemas on lahendused ka laekütte rajamiseks.

Nutikas automaatika on süsteemi süda

Uponor on loonud ka kõiki neid paigaldisi nutikalt juhtiva automaatika, mis suurepäraselt reguleerib ükskõik mil moel paigaldatud põranda-, seina- või laekütte, tehnilisest seisukohast korrektsema nimetusega – kiirguskütte rajatist.

Olgu teil torustik seinas või põrandas, tark kontroller tasakaalustab automaatselt kütteringid, avab ja sulgeb erinevaid küttekontuure täpselt õigel ajal ja vajalikul hulgal, tagades soovitud temperatuurid kõikides teie ruumides. Ei mingit käsitsi tasakaalustamist ja pikka viiteaega.

Uponor Smatrix Pulse süsteemi koosseisu kuuluvad ka maitsekad tagasihoidliku disainiga Smatrix Style’i nutitermostaadid, mida on nii valget kui ka musta värvi. Peale selle, et need näevad stiilsed välja, mõõdavad lisaks tuntavale temperatuurile ka õhuniiskust ning reageerivad ülima täpsusega kõikidele muutustele toatemperatuuris või niiskusetasemes.

Valget ja musta värvi disaintermostaadid Smatrix Style sobituvad igasse interjööri Foto: Uponor

Mida täpsemalt teie küttesüsteemi juhitakse, seda ühtlasem on sisekliima ja väiksem energiakulu. Nimelt on testitud, et Uponori unikaalne automaatse tasakaalustuse tehnoloogia ja optimaalne soojusjaotus annavad kuni 20% energiasäästu võrreldes tasakaalustamata ruumipõhise juhtimiseta süsteemidega.

Kaugsuhtes küttesüsteemiga

Liites kontrollerile sidemooduli saate teha seadistusi, vaadata kütte- või jahutustrende, lülitada kütet säästurežiimile ning paljut muud tugitoolist tõusmata oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil. Ja seda võite te teha tegelikult ükskõik kus maailma paigas. Näiteks tuhandeid kilomeetrid eemal puhkusereisil olles. Iseasi, kui palju te rannas päevitades küttest midagi teada tahate.

Liites kontrollerile sidemooduli saab vaadata kütte- või jahutustrende, lülitada kütet säästurežiimile, muuta seadistusi ning teha veel paljut muud oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil ka distantsilt Foto: Uponor

Aga äkki te olete tehnoloogiamaailmas eesrindlik inimene? Siis ilmselt on teil kodus Amazoni või Google’i nutikõlar. Sel juhul on kütte juhtimine veelgi mugavam, ütlete oma nutikõlari kaudu häälassistendile, et see tõstaks vannitoas temperatuuri. Alexa või Google Home’i assistent vastab, et „tehtud“, ja vannituba on vanniskäiguks soojem. Võimalik, et teil on juba nutikardinad, nutikülmkapp või muu targa kodu lahendus. Süsteemi koosseisus oleva KNX-mooduliga saate ka oma põrandakütte või jahutuse selle nutiseltskonnaga liita.

Ütlete oma nutikõlari kaudu häälassistendile, et see tõstaks vannitoas temperatuuri. Alexa või Google Home’i assistent vastab, et „tehtud“, ja vannituba on vanniskäiguks soojem.

Hoiab suvel pea külma ja elamise jaheda

Aga äkki te soovite hoopistükkis ruume jahutada? Siingi tuleb appi nutikas põrandakütteautomaatika Uponor Smatrix Pulse. See multifunktsionaalne tehniline seade saab edukalt hakkama ka põranda-, seina- või laejahutusega.

Kui teil on jahutusvõimalusega maasoojuspump, siis pole Uponori kontrolleril mingi probleem lülituda automaatselt ümber jahutusrežiimile, kui näiteks temperatuur õues on jõudnud Kesk-Aafrika tasemele. On oluline märkida, et tänu niiskuseanduriga termostaatidele on kontrolli all ka kastepunkt ning seega välditud jahutamisel tekkida võiv kondensaadioht. Kontroller lülitab niiskustaseme kasvades jahutuse mõneks ajaks välja ning samal ajal sisse näiteks ventilatsiooni või niiskuseeraldaja.

Ebatraditsiooniline põrandaküte

Traditsiooniline põrandaküte on tänapäeval palju enamat kui ainult soe toru betoonpõrandas. Koos targa automaatika ning paindlike paigaldusviiside ja süsteemidega võite maja nii kütta kui ka jahutada, kasutada selleks nii põrandat, seinu kui ka lage ja juhtida seda kõike mugavalt nutitelefonist kasvõi teiselt poolt maakera. Polegi enam nii traditsiooniline põrandaküte, kas pole?

Uponoril on pikaajalised kogemused põrandakütte ja -jahutuse valdkonnas ning kogemusega spetsialistid on heameelega valmis aitama nii lahenduste kui ka vajalike seadmete valikul. Uponori tooted on müügil üle Eesti suurimate edasimüüjate juures aga ka mitmetes ehitustarvete veebipoodides.

Uuri lisa ja küsi pakkumist või küsimusi smatrixpulse.uponor.com/ee