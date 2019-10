Õige fassaad kaitseb maja niiskuse eest ega vaja hooldust

Hoone esmamulje kujundab maja fassaad ja selle seisukord. Määrdunud pind, mõranenud krohv ja kooruv värv ei tõsta kinnisvara hinda ning tekitavad omanikule parasjagu peavalu. Rootsi inseneride loodud hooldusvaba fassaadikate Marmoroc annab majale kauni välimuse, on vastupidav nii tuulele, sademetele, tulele kui ka päikese UV-kiirgusele ning balansseerib hoone sisekliimat.

„Eestis tegutsetud 30 aasta jooksul oleme Marmorociga katnud sadu maju, mille fassaadid näevad tänaseni välja nagu oleksid eile valminud. Marmoroci eeliseks on, et seda saab paigaldada kõigile olemasolevatele hoonetele, olgu tegu paneel-, puit-, tellismaja või punasest tellisest hoonega ning tulemus on hooldusvaba ja kauakestev. Turul pole just palju fassaadikatteid, mida on paigaldatud järjest alates aastast 1967 nagu Marmoroci fassaadikivi,” räägib Marmoroci esindaja Eestis, Erek OÜ juht Rein Iila.

Rein Iila , Erek OÜ tegevjuht Marmoroci eelis on, et seda saab paigaldada kõigile olemasolevatele hoonetele, olgu tegu paneel-, puit-, tellismaja või punasest tellisest hoonega ning tulemus on hooldusvaba ja kauakestev.

Ta lisab, et ehitusmaterjalide valikul on väga oluline olla kursis nende tausta ja ajalooga. „Ehitusseadus nõuab kaheaastast garantiid, osadele materjalidele antakse ka viieaastane tagatis. Aga mis saab edasi? Isegi kui mõni ettevõte pakuks teile 50-aastast garantiid, aga ta ise lõpetab mõne aasta pärast tegevuse, siis kellelt kahjud välja nõuda? Seetõttu on tähtis uurida nii tootja kui ka müüja tausta. Samuti on fassaadikatete juures olulised edasised hooldus- ja püsikulud. Millist hooldust fassaad edaspidi vajab? Millal on tarvis seda värskendada ja uuendada ning kui palju see maksab? Selliseid asju tasub kohe küsida, et hiljem mitte pettuda ja peale maksta.”

Miks eelistada krohvimisele fassaadi kiviga katmist?

Erek OÜ projekti- ja müügijuht Hardi Kaljola sõnul on aasta-aastalt aina enam tellimusi, kus soovitakse krohvitud maja katmist Marmorociga. „Oleme katnud Marmorociga nii paksema krohviga kui ka moodsate õhekrohvitud hoonete fassaade, sest omanikud on tüdinenud pidevatest parandustöödest ning iga 6-7 aasta tagant nende uuesti värvimisest. Sageli pöörduvad meie poole inimesed, kelle kõrvalmajale on paigaldatud Marmoroc ning ütlevad, et nad tahaksid sama kauakestvat ja muretut tulemust.”

Rääkides investeeringust, võib Marmoroc olla paigaldamisel veidi, 10-15% kallim, kuid juba esimese hooldustööga on investeeringud võrdsed ja edasi tähendab iga krohvitud pinna hooldustöö juba lisakulu nii rahaliselt kui ka ajaliselt. Täna on Marmorociga Eestis kaetud üle 200 kortermaja, kokkuvõttes enam kui 400 000 m2 pinda. Marmoroci eelis on ka see, et sellega saab fassaade katta kiirelt ja aastaringselt, sõltumata ilmastikuoludest ja temperatuurist. Ja kuigi kivi tundub krohvist raskem, on Marmoroc tegelikult traditsioonilisest mõrdiga krohvitud fassaadist ruutmeetri kohta arvestades hoopis kergem.

Purustatud marmorist, valgest tsemendist ja värvipigmendist koosneva keskkonnasõbraliku fassaadikivi pind on kergelt krobeline ja kaetud vett hülgava ainega. Tuulduv fassaadisüsteem laotakse spetsiaalsele paigalduskarkassile, kasutamata segu või mörti. Tänu sellele on üksikuid kive lihtne asendada, kui need peaksid saama kahjustatud näiteks vandaalide tehtud kahjude tõttu, olgu selleks siis kivide purunemine või graffiti. Krohvitud maja puhul peaks aga sellisel puhul ette võtma kogu seina uuesti värvimise.

Tänu laiale värviskaalale pakub Marmoroc palju loominguvabadust arhitektidele ja disaineritele. Näiteks armastasid korteriühistud mõnda aega tagasi soojustada vaid majade külgi, jätmata fassaadi uuendamata akendega osadel. Marmoroc annab võimaluse muuta kogu hoone vastavalt soovile kas ühesuguseks telliskiviimitatsiooni järgivaks või modernseks värviliseks kunstiteoseks. Marmoroci kasutamisel ei ole ka keeruline hilisem aknavahetus, piisab vaid aknaplekkide eemaldamisest ja uutele akendele tagasi kruvimisest. Erek OÜ teeb koostööd põnevaid erilahendusi pakkuvate disaineritega, kes aitavad ühistutel kindlasti leida enda jaoks meeldiva lahenduse.

4 fotot

Fassaadi olulisim osa on soojustus

Fassaadisüsteemide ehitamise juures pole aga sugugi kõige olulisem välimus, vaid tehnilised omadused. Igas majas tekib niiskus, mis otsib väljapääsu. Kuna Marmoroc paigaldatakse karkassile, mis tekitab vajaliku tuulutusvahe, saab hoones tekkiv niiskus hõlpsasti seina kaudu väljuda ega tekita akendele kondentsvett või ruumidesse niiskusest tingitud hallitust.

Rein Iila nendib, igal juhul otsib majades tekkiv niiskus väljapääsu ja tungib lõpuks fassaadimaterjali. „Kui aga fassaad ei tuuldu ega kuiva korralikult, tekib sinna nii-öelda bioelu ehk pinnad niiskuvad, lähevad kiiresti koledaks ja hakkavad pragunema. Marmoroci puhul seda probleemi pole, kuna kivil on õhutusruum taga ning ühe kivi pind on piisava suurusega, et niiskus suudaks sealt välja kuivada. Tuulutusvahe puudumine maja jaoks on sama efektiga nagu haiglate kilesusse mitu tundi jalas hoida – umbne keskkond ajab higistama.”

Marmoroci alla käib vastavalt kliendi soovile või projekteerija arvutustele sobiv soojustuskiht. Sellele kinnitatakse tuuletõkkeplaat ning seejärel tuulutusvahega fassaadikivi. „Meie ehitajad armastavad sageli krohvi alla kinnitada penoplasti, mis tekitab samuti kilekotitunde. Kahjuks pööratakse seinte ventileerimisele lubamatult vähe tähelepanu, arvatakse, et elektrilised ventilatsiooniseadmed teevad imet. Marmoroci kasutades võivad küttekulude arved tänu terviklikule fassaadikattesüsteemile olla kuni 40% väiksemad,” selgitab Hardi Kaljola.

Hardi Kaljola , Erek OÜ projekti- ja müügijuht Marmoroci kasutades võivad küttekulude arved tänu terviklikule fassaadikattesüsteemile olla kuni 40% väiksemad.

Kvaliteetse ja pikaajalise tulemuse saavutamiseks kasutab Erek fassaadide ehitamisel ainult oma töölisi või siis lepingulisi koostööpartnereid, kellel on pikaajalised kogemused, spetsiaalsed tööriistad ja oma tõstukid Marmoroci paigaldamiseks. Paigaldustööde ajal ei pea kartma kuude kaupa tellingutesse mässitud maja, vaid karkass, soojustus ja kivid pannakse paika kahe nädala kuni kuu ajaga tõstukite abil ja korrusmajadel liigutakse valmis osadega lihtsalt edasi.

Erek on spetsialiseerunud fassaadide lisasoojustamisele ja ehitamisele ning firma missiooniks on kvaliteetsete ning kaasaegsete fassaadilahenduste pakkumine, fassaadimaterjalide müük ja paigaldus. Alates 1991. aastast on Erek Marmoroci fassaadilahenduste ametlik edasimüüja ning tänu soodsale lepingule Rootsi firma Marmoroc ABga müüakse tehase fassaaditooteid Eestis tootja hindadega. Lisaks laialdastele kogemustele fassaadilahendustes tegeleb Erek paekivi töötlemise ja paigaldamisega, osutab veoteenust ning on Ruukki katusetoodete ametlik edasimüüja ja paigaldaja Raplamaal.

Miks valida Marmoroc fassaadilahendus? * kerge, õhuke ja tugev fassaadikivi * pikaajaline ja vastupidav fassaadilahendus * paigaldatakse igal aastaajal ning võimaldab ehitada fassaade kiirelt ja ratsionaalselt * tormi- ja ilmastikukindel * efektiivselt ventileeriva õhuvahega * lisasoojustusena on Marmoroc täiuslik välisseina vooderdusmaterjal * marmorist, tsemendist ja värvipigmendist valmistatud kergelt krobelise ja vett hülgava pinnaga * saadaval paljudes värvitoonides, mis võimaldab kasutada ühe fassaadi juures erinevaid kombinatsioone * paigalduskarkass on kuumtsingitud terasest

Loe lähemalt www.marmoroc.ee

Kutsume teid tutvuma Marmoroci lahendustega Tartu Näituste messikeskusesse 17.-19. oktoobrini 2019 messil „Ehitus ja Sisustus”!