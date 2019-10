Hiiglaslik ja hämmastav Hiina

Hiina mitmekesisus avaldub selle suure maa erinevates kultuurides, religioonides kui ka toitudes ja kliimas, mis võib ka ühe päeva jooksul mitu korda vahelduda. Maailma tsivilisatsiooni hälli tänapäevane nägu on särav alumiinium ja peegelklaas – Shanghais seisavad uhked kõrghooned Inglise klassitsistliku arhitektuuriga kõrvuti, sekka ka Prantsuse kvartal ja Hiinalinn.

Euroopalik Shanghai oma Prantsuse konstsessiooni ajast pärit klassikaliste kohvikutega loovad meeldiva kontrasti kohaliku kultuuri ja pilvelõhkujatega metropoli vahel. Suur Hiina müür ning mägede otsas kõrguvad budistlikud templid, samuti rohelised laiuvad põllud, armsad külakesed ja linnad. Võrratud pargid ja aiad, mis muudavad Hiina roheliseks ja milles on visuaalselt palju silmailu pakkuvat kogu oma õiteilus ja roheluses. Hoomamatu on Hiina oma megasuure rahvaarvu ning segunenud kultuuride poolest. Hiinasse reisides sooviks ju näha võimalikult palju ja just nimelt neid paiku, mis on kuulsad ning kultuuriajaloo poolest väärikaimad.

Kuhjaga kultuurielamusi ühelt reisilt

Intensiivse reisi üks lõõgastavamaid hetki on laevareis Jangtse jõel. Rahulik kulgemine ürgse looduse ja uhkete kanjonite vahel, taamal vilksatavad jõe ääres megalinnad oma joonlaudadena kõrguvate kõrghoonetega ning võimsate sildadega üle malbe ja rahuliku jõe. Kajutis saab nautida sõitu, kus avanevad kaunid vaated kanjoninõlvadele, mille kõrgused ulatuvad kohati 1200 meetrini.

Peale jõereisi sõidetakse rongiga Xian`i. Linn, milles on üks vägevamaid linnamüüre, kuid kuulus siiski oma terrakota sõdalaste armee poolest ja need kolm arheoloogilist väljakaevamiskohta, kus neid näha saab on üks reisi tipphetki. Terrakotasõdalaste armee nägemine kujuneb kindlasti meeldejäävaks elamuseks. See tähistab üht 20. sajandi arheoloogiliste leidude tippu. Seal leidub tuhandeid sõdalasi, mille puhul on märkimisväärne, et iga kuju on erineva välimusega. Sõdalased on üles rivistatud militaarastmete järgi ning samuti leiab sealt sadu hobuseid ja sõjavankreid.

Xianist suundub rong pealinna Pekingisse. Pealinn on asine ning pakub ohtralt ajaloolisi vaatamisväärsusi. Jalutuskäik imelises Keisrite Suvepalee pargis on põnev, pakkudes nii kauneid vaateid maastikule, kui ka imelist hiina arhitektuuri ning rahvuslikku kunsti. Keelatud linn ehk Keisrite palee ja Tianmeni väljak on aga ajaloohuvilisele tõeline pärl.

"Hiina on suursugune, hoomamatu ja huvitavaid kontraste pakkuv maa," ütleb Aita Sillar, Nikal Traveli kauaaegne reisisaatja. Aita on ise Hiina tulihingeline austaja ning sealne reisijuht. Ta lubab, et elamusi pakub see maa nii ihule kui hingele. Oska ainult vastu võtta. "Hiina mulle meeldib - see on nagu suur sipelgapesa, kus on kõik hästi organiseeritud, täpne ja mis kõige tähtsam- puhas. On tunne, et igal tänavanurgal pidevalt keegi pühib harjaga. Palju on rohelust. Linnapildis on kõik roheline, isegi betoonist tänavapostidele on istutatud ronitaimed. Pensionärid kõnnivad ja võimlevad parkides. Nad on aktiivsed ja näevad noored välja ning on terved. Seal on mõeldud rahva tervisele ja heaolule. Seal on palju parke, kus hiinlased ise armastavad aega veeta, võimelda ja lihtsalt lõõgastuda või kasvõi väljas tantsida. Keegi toob näiteks motorolleri peale kõlarid välja ja nii nad seal spontaanselt oma tantsu alustavadki," kirjeldab Aita Hiina argielu.

Hiina on tingimata huvitav koht, aga ka koht, kuhu iseseisvalt reisida on väga keeruline. Seetõttu soovitab Aita grupireisi, kus kõik sammud läbimõeldud ja korraldatud. Näiteks suurlinn Shanghai – on võimsa energeetikaga ülimoodne megapol, kus on säilinud ka imelist ajalugu ja eelmiste sajandite erinevate kultuuride arhitektuuri. "Shangai lähistel külastame ka toredat külakest Zhujiajiao. Kui sealkalduda turismitänavatest veidi kõrvale, liikuda külakese keskusest kaugemale, näeb ka ehedamat Hiinat, seda mis sageli jääb turisti silmale varjatuks."

Hiinlased on teada-tuntud töökad inimesed. Hiinlaste toidukultuur on Aita sõnul võrratu. Tasub võtta suur õhtusöögimenüü, kus saab proovida erinevaid maitseelamusi. "Kümme erinevat toitu tuuakse õhtusöögi taldrikutel teie ette, saab kõike proovida ja sinna juurde suurepärast kohalikku õlut mekkida. Puhas nauding," õhkab naine, et tihti ei oska isegi pildi järgi arvata, mis seal taldrikul on ja millised kooslused omavahel harmooniliselt sobituma on pandud. Tema kulinaarseks üllatuseks on olnud näiteks apelsinimahlas marineeritud kõrvitsad, bambused ja kõikvõimalikud liharoad ning muidugi juurviljad erinevates kastmetes. "Mulle ilmselgelt meeldib see maa ja ma lähen sinna ikka ja jälle tagasi ja iga kord avab Hiina mulle veel mõne põneva külje ja mõne saladuse. See iidse kultuuriga maa on ka pidevas arengus. Reisiprogramm on tihe, aga jätab hetki lõõgastumiseks. Reis Hiinasse, on kui väärt kingitus ja külastus iseendale."

Nikal Travel

Juba üle 15 aasta on Nikal Travel ja tema tütarbränd Premio Travel korraldanud reisijatele kvaliteetseid ringreise. Üheskoos kaetakse enamik Kesk-Euroopast.

Eestis tegutseb Nikal Travel 2013. aastast. Ettevõte on spetsialiseerunud ennekõike erinevate elamus- ja kultuurireiside korraldamisele. Firma eesmärk on avardada reisijate silmaringi, pakkudes võimalust kogeda ja näha maailmaimesid erinevatel mandritel. Alates 2018. aastast on Nikal Travel Eesti Turismifirmade Liidu täisliige.

Esimesed reisid korraldas ettevõte Türki – Lüükia rannikule ja Hispaaniasse ning järk-järgult on lisandunud reisivalikusse ka kaugemaid reisisihtkohti. Jätkuvalt on populaarsed Hiina ringreisid koos Jangtse kruiisiga ja reisid mõlemale Ühendriikide rannikule. Traditsiooniliselt jätkatakse igal hooaja Türgi vaatamisväärsuste populariseerimist. Reisibüroo kutsub kõiki ühinema oma sõbraliku reisiseltskonnaga, mis aastast aastasse püsivalt kasvab!

Tänu Saksamaal asuvale üle-euroopalisele juhtimiskeskusele, planeeritakse kogu reisikalender just seal. Igal hooajal spetsialiseerutakse vähestele valitud reisisihtkohtadele, mida valitakse väga hoolikalt. Keskendutakse peamiselt atraktiivsele madalhooajale, mis annab reisidele tuntava hinnaeelise. Seeläbi on tagatud hotellidele ja lennufirmadele järjepidev reisijatevoog ja hooajaline püsiv töökoormus.

Tänu pikaajalisele koostööle tunnustatud partneritega saab Nikal Travel pakkuda Teile parimate hindadega ringreise ja anda kõrge Saksa kvaliteedi lubaduse.

