Millised reklaamkingitused aitavad kasvatada äri?

Üks tõhusamaid tööriistu turundusosakonna või personalijuhi portfellis on firmakingitused ja logoga meened, mis võimaldavad füüsiliste toodetega kasvatada brändi tuntust ja edendada organisatsiooni kultuuri. Reklaamkingitust eristab tavalisest tootest või bürookaubast logo, reklaamija nimi või sõnum, mis on tootele trükitud või graveeritud.

Enamik meist on saanud elu jooksul vähemalt mõned reklaamkingitused, olgu nendeks akupangad, joogipudelid, t-särgid või pastapliiatsid. Ärikingitused ja reklaamtooted aitavad luua palju positiivsema ja meeldejäävama kliendikogemuse, olles oluline mõjutegur ka klientide ja töötajate brändilojaalsuse kasvul, räägib Logotrade reklaamkingituste agentuuri asutaja ja juht Anti Saluneem.

Kas teadsite, et:

• 88% reklaamkingitusi saanud inimestest mäletab reklaamija brändi, logo ja sõnumit reklaamtootel.

• 83% inimestest meeldib saada meeneid ja reklaamkingitusi.

• 85% firmakingituste saajatest teeb äri reklaamtootel oleva brändi või reklaamijaga

• 74% turundajatest ja reklaamkingituste tellijatest arvab, et reklaamtooted aitavad kampaaniatel saada veelgi edukamaks

Allikas: PPAI (Promotional Products Association International).

Reklaamkingituste valikul on oluline kõigepealt põhjalikult analüüsida, kellele on reklaamkingitus suunatud, kes on selle sihtrühm. Teiseks tuleb keskenduda reklaamtootele endale – kas see on meie nägu? Kas reklaamtoode kannab endas meie väärtusi? Olen alati rõhutanud, et kõige parem reklaamkingitus on selline, et kui võtate sellelt ära logo või sõnumi, siis on ikka üheselt arusaadav, millise ettevõtte reklaamkingitusega on tegu.

Et jõuda sellise silmapaistva tulemuseni, peab tegema korralikult ettevalmistusi. Tuleb valida eelnevalt välja vähemalt kolm reklaamkingituste agentuuri ja alustada nendega koostööd.

Miks kasutada reklaamkingituste agentuure?

Reklaamkingituste eksperdid, olles oma erialal kogenud ja omades suurt teadmistepagasit, aitavad teil leida just teie jaoks õiged reklaamkingitused, võttes arvesse ka sihtrühma vajadusi. Põhjusi, miks peaks kasutama kingiekspertide abi on veel mitmeid: reklaamtoote kvaliteet, tarnelogistika, toote turvalisus ning see, et ärikingitustega tegelevad firmad pakuvad ka garantiid. Lisaks on reklaamkingituste konsultandid kursis uuemate trendidega ja teavad täpselt, millised äri- ja reklaamkingitused töötavad kõige paremini teie sihtrühma puhul.

Kolme reklaamkingituste agentuuriga koostööd tehes on kindel, et kooruvad välja parimad kingiideed soodsaima võimaliku eelarvega.

Reklaamkingitused, mis töötavad

Vaatleme nüüd lähemalt, millised konkreetselt on need firmakingitused, mis aitavad kasvatada äri ja suurendada brändi tuntust.

Selleks, et äri saaks kasvada peavad reklaamkingitused olema unikaalsed – õigele inimesele õige kingitus. Eestlased armastavad aina enam loodussäästlikke, praktilisi, innovaatilisi ning kodumaiseid firmakingitusi, samuti kõikvõimalikke erilahendusi. Meened peavad olema aktiivses kasutuses ja nähtavad. Uuringute kohaselt on parima nähtavusega reklaamtooted vihmavarjud, joped, fliisid, t-särgid, kalendrid, poekotid, pastapliiatsid ja peakatted. Viimaste aastate trend on ka akupangad, erinevad juhtmevabad kõlarid, Bluetooth-laadijad ja logoga joogipudelid, mida on kingitusteks palju kasutatud.

Uuringute kohaselt on vihmavari parima nähtavusega reklaamtoode

Kui hakkate oma ettevõttele sobivat firmakingitust otsima, siis kõigepealt soovitan teil mõelda, kas teie enda valikus on mõni toode, mida saate kingitusena kasutada. Kui te sellist eset ei leia, siis järgmisena tuleks vaadata, millised meened annavad kõige paremini edasi teie brändi väärtusi ning turunduslikke sõnumeid. Selleks paluge reklaamkingiekspertide abi. Kindlasti vaadake ka selle pilguga ringi, millised reklaamtooted toetaksid teie teenuseid või tooteid ja annaksid neile lisaväärtust. Siinkohal ei tohiks ära unustada, mida inimesed üldiselt kõige enam kasutavad reklaamkingitustena: akupangad, jooginõud ja pealisrõivad (joped, fliisid, mütsid, särgid jt).

Meile kõigile meeldib saada kingituseks praktilisi asju, mida me küll sooviksime, kuid ise väga ei raatsi osta. Siinkohal tuleb meeles pidada, et kvaliteet on väga oluline. Kehtib reegel: pigem vähem tooteid aga kvaliteetsemad. Meie praktika on näidanud, et sellised praktilised ja paljukasutatavad tooted on erinevad juhtmevabad laadijad, akupangad ja disaintooted ja käsitööna valminud ärikingitused.

Logoga akupank

Personaliseeritud firmakingitused

Viimasel ajal soovitakse firmakingitusteks aina enam personaliseeritud, nimelisi reklaamkingitusi koos brändi logoga.

Näiteks on meil valikus erinevaid reklaamkingitusi jõuludeks, kinkekomplekte, trendikaid juhtmevabu nutiseadmeid, Eesti käsitöötooteid, millele saab trükkida iga kliendi või töötaja nime ja ettevõtte logo või slogani ning kõik pakkida eraldi kinkepaberisse või kinkekarpi, mis samuti on bränditud.

Aina enam teeme ka koostööd Eesti tootedisaineritega, et luua põnevaid ja praktilisi firmakingitusi. Ka kliendid soovivad üha sagedamini firmakingitustena hübriidlahendusi, näiteks kasutatakse olemasolevaid reklaamtooteid nagu roostevabast terasest termos või klaasist joogipudel ja käsitööna luuakse tootele unikaalne välimus naha, puidu või vildiga. Näiteks võiks tuua veel kvaliteetsed talvemütsid ja kindad, millele lisaväärtuse annab käsitööna valminud nahast sildike, kus peal presstrükis logo või nimi, unikaalsed RFID-kaardihoidjad või väärispuidust firmakingitused.

Termostassid

Samuti on populaarsust kogunud Eesti tootjate käsitööšokolaadid, käsitöölimonaadid, glögid, juustu- ja vorstitoodete kinkekorvid, millele on juurde lisatud mõni praktiline mälestusmeene nagu puidust lõikelaud või pilliroost joogikõrred.

Innovaatilised reklaamtooted

Jätkuvalt on tõusuteel ka mitmesugused innovaatilised reklaamkingitused. Huvitavamatest toodetest tooksin esmajoones välja kõik liitreaalsusega firmakingitused, mis spetsiaalse äpiga võimendavad teie brändi lausa maagilisel moel. Nagu 3D Rubiku kuubikud või muud trendikad tooted, milles on rakendatud kõiki virtuaalreaalsuse võimalusi. Innovaatilised lahendused ja ruutkoodi lisamine toodetele võimaldavad reklaamijal koguda ka unikaalseid andmeid.

Teine põnev innovaatiline reklaamkingituste grupp on ka IOT-tooted ehk siis internetiga ühendatud seadeldised, mis muudavad meie elu lihtsamaks ja mugavamaks. Näiteks IOT-adapter või trackerid ehk Bluetooth-otsijad.

Väga äge uudne tootegrupp on ka 3D prinditud reklaamkingitused. 3D-printeriga on võimalik välja trükkida nii plastikust, puidust kui ka metallist esemeid. Ise oleme valmistanud klientidele hõbedast personaalseid ja unikaalseid ehteid ning aksessuaare.

Loodussäästlikud firmakingitused

Aina enam rõõmustavad meie kliente loodussäästlikud, loodussõbralikud, taaskasutatud ja biolagunevatest materjalidest reklaamkingitused. Kliendid on muutunud üha teadlikumaks ja kingitusteks eelistatakse loodussõbralikke ning säästvamalt toodetud esemeid. Meie valikus on taaskasutatud plastikpudelitest ja ümbertöödeldud tekstiilist valmistatud T-särgid, kotid, pusad ja põlled. Lisaks ka kartongist või bambusest biolaguneva korpusega mälupulgad ning joogitopsid. Valikus on ka ookeanist välja korjatud hüljatud kalavõrkudest valmistatud sokid – ilusad ja vastupidavad, lausa ideaalne kingiidee.

Erilahenduslikud ärikingitused

Erilahendusel valmistatud reklaamkingitused on samuti väga menukad ja ettevõtete poolt palju kasutatud Erilahenduse all mõistame tavaliselt unikaalse sõnumiga ja omakujundusega reklaamkingitusi näiteks fototrükiga pleedid, ainukordse kujundusega termoskruusid, kliendi poolt disainitud vihmavarjud või sissekootud pildiga saunalinad.

Pleedid

Koostöö on edu võti

Oma ettevõttele reklaamkingituste valimisel saavutate parima tulemuse koostöös, millesse on kaasatud teie turundusosakonna või personaliosakonna spetsialistid, reklaamiagentuuri töötajad ja reklaamkingituste eksperdid. Igal osapoolel on kindel roll. Turundus- või personaliosakond edastab oma ootused ja soovid, visuaalse kuvandi ja brändi sõnumid töötab välja reklaamiagentuur ning reklaamkingieksperdid leiavad parimad reklaamtooted, mis teie sõnumeid võimendavad. Meie praktika näitab, et edukad on ettevõtjad kes kasutavad kõiki kolme osapoolt ja seda järjepidevalt. Kohtuvad regulaarselt kõigi pooltega ja planeerivad ette vähemalt kuus kuud, milliseid reklaamkingitusi nad kasutavad poole aasta pärast.

Küsige alati kingieksperdilt nõu, milliseid firmakingitusi ja meeneid peaksite just teie kasutama ning saate kindlasti vastuse ja leiate parimad lahendused. Soovin teile edu reklaamkingituste valikul ja kvaliteetseid reklaamkingitusi!

