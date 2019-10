Targem elektrienergia tarbimine aitab arvetelt kokku hoida

Väga paljud tootmis-, tööstus- ja kaubandusettevõtted, laopidajad ning põllumehed maksavad igal aastal elektrienergia eest tuhandeid eurosid, teadmata tegelikult, mille eest ja kuhu täpselt raha kulub. Energiakulude ülevaate puudumine on justkui rahakoti käest andmine sinna sisse vaatamata, ütleb Advangrid OÜ müügijuht Peter-Herman Kotli.

„Kui postkasti saabub arve, näeme sealt oma kulu suurust, kuid keegi ei oska öelda, kuhu kui palju elektrit täpselt kulus ning kuidas oleks võimalik oma tarbimiselt säästa,” kõneleb Kotli. Ilma täpseid andmeid omamata on alati tegu spekulatsiooniga. „Oleme viie aastaga arendanud energiamonitoorimise ning analüüsimise riist- ja tarkvara Advangrid, mille eesmärgiks on aidata klientidel lõpetada spekuleerimine: kaardistada oma energia tarbimine, viia sisse muudatused ja seeläbi tõsta efektiivsust ning vähendada kulutusi. Senine kogemus näitab, et võidunumber võib olla üllatavalt suur, isegi viiendik kogu ettevõtte elektritarbimisest.”

Näiteks kui kliendil esinevad aeg-ajalt voolukatkestused, võib probleem pingega tegelikult esineda palju sagedamini, kui näiteks valgustuse vilkumisest või seadmete välja lülitumisest arvata võiks. Pinge kõikumine või alapinge jällegi kahjustab elektrivõrgus olevaid seadmeid. Samuti võib olla faaside koormatus tasakaalust väljas, mis omakorda tähendab kliendile kõrgemat tasu maksimaalse amperaaži tõttu. Advangridi seade mõõdab elektri kvaliteeti, pingekõikumisi, reaktiivenergia teket ja tarbimist ning aitab välja selgitada vajaminema amperaaži, samuti leiab soovimatud fantoomtarbijad.

Inimfaktorist sõltuvalt võib juhtuda, et suures ettevõttes ei suudeta jälgida, kas energiat kulutatakse vastavalt kokkuleppele. Selleks võib olla valgustuse ja kuvarite töölejätmine töölt lahkumisel. Tuua võib ka markantsema näite, kui kaupluse suure energiaarve tekitas ööpäevaringselt töötanud pagariahi. Reeglite kohaselt oleks pidanud ahju kasutav töötaja alustama tööd mõned tunnid varem ahju soojapanekuga, ent ta ei tahtnud hommikul nii vara tõusta ning tema unetunnid osutusid ettevõttele väga kalliks.

Samuti on väga oluline tänapäevaste moodsate elektrisüsteemide ja automaatika optimaalne seadistamine. Ka kõige kallimad ja suurt efektiivsust lubavad seadmed võivad tekitada hoopis ülekulu, kui need on korralikult seadistamata.

7 fotot

Mida me suudame mõõta ja milliseid andmeid kliendile anda?

Elektritarbimise mõõtmine ei ole imevits, mis mõjub kohe säästvalt, vaid saadud andmeid tuleb analüüsida ning nende põhjal saab muuta inimeste käitumist, kohandada ettevõtte süsteeme, vahetada elektripaketti optimaalsema vastu või lasta üle vaadata elektriseadmed. Advangrid seadmega on võimalik mõõta elektrivõrgu ja selles olevate seadmete parameetreid, neid veebikeskkonnas reaalajas analüüsida ning graafiliselt kuvada. Võimalik on monitoorida ja analüüsida elektriühendusi ja alajaamade tööd, samas ka üksikute seadmete, näiteks ventilatsiooni ja valgustuse või tööstusseadmete energiavajadusi.

„Anname klientidele võimaluse saada oma elektrivõrgust täielik ülevaade ja veenduda, et elektri eest ei maksta asjatult või liiga palju. Protsess on lihtne: klient tellib meilt seadme koos paigalduse ja seadistusega või vajaliku pädevuse olemasolul ilma paigalduseta. Seadmete paigaldamisel ei pea voolu välja lülitama. Seejärel saab laekuva info põhjal teha järeldusi ja muudatusi ning hinnata, kuidas need igakuistele elektrienergiaarvetele mõjuvad,” selgitab Kotli. „Laekunud infot võib analüüsida ise või tellida meilt auditi. Mõõta võib kogu võrku üldiselt, aga ka seadmeti – kui teate iga oma seadme energiakulu, saate arvestada välja liinide kasulikkuse ning kui palju on ühe või teise seadme kulu ja efektiivsus. Kulude kokkuhoiu saab pöörata konkurentsieeliseks.”

Investeeringute puhul saab konkreetse seadme energiakulu mõõtes teada, kas näiteks uued külmikud töötavad lubatud numbrite piires, kui palju ja mis ajal annavad energiat paigaldatud päikesepaneelid, milline on kulu lao elektrisõidukite laadimisel või kui palju kergitab või langetab elektriarvet uus tootmisliin. „Aitame oma klientidel kaardistada energia tarbimist, vähendada kulusid ja seega tõsta efektiivsust,” ütleb Kotli lõpetuseks.