Tootmispinda kahekordistanud MET-Terakeskus sisenes edukalt metallisektorisse

Lõiketerade valmistaja, müüja ja hooldaja MET-Terakeskus AS kahekordistas mõni aeg tagasi tootmispinda ja investeeris uutesse seadmetesse, et alustada kohapeal lisaks puidulõiketeradele ka metallilõikeriistade tootmist. Juht Harry Väljaku hinnangul on investeeringud end igati ära tasunud, sest olenemata majanduse kõikumistest on ettevõte suutnud igal aastal keskmiselt 10% käivet kergitada.

24 h töötav robot – täiskõvasulamfreeside ja -puuride tootmisseade

„Kuigi konkureerime suurte maailmatootjatega, oleme suutnud 25 aastat Eesti turul tegutseda, tasapisi müüki ja tootmist kasvatada ning uutele jahimaadele asunud,” sõnab Väljak, kelle sõnul on kliendid korduvalt oma rahulolu väljendanud, et puidu- ja metallilõiketerasid toodetakse nüüd ka Eestis ning neid ei pea enam teiselt poolt maakera tellima. „Tunneme ka ise, et tootmine oli meie jaoks õige samm. Tarneajad on tugevalt lühenenud ning saame reageerida kiiresti klientide tellimustele. Varem pidime hoidma laos väga suurt nomenklatuuri, aga nüüd saame koheselt tellimusele reageerides vajaliku toote ise valmistada.”

MET-Terakeskusel on olnud oma ajaloos palju olulisi etappe, mida võiks nimetada julgeks ja avangardistlikuks – eriti, mis puudutab uute seadmete hankimist. 2000. aastal võttis ettevõte esimesena kasutusele arvuti juhitud saeteritusautomaadi. Nüüd on neid juba neli, üks neist robot-laadijaga, mis töötab 24 tundi ööpäevas. Baltikumi esimene teemantinstrumentide terituspink on ettevõttel aastast 2007 ja on siiani ainus Eestis. „Kusjuures tollal oli turg nii väike, et seade töötas vaid kaks päeva nädalas,” meenutab ettevõtte üks omanikest, puidulõike teraspetsialist Jüri Ingelman. „Ja nüüd on turg kasvanud nii, et teemantpink töötab 24 tundi ööpäevas! Meil on ambitsioonikas plaan oma metallitööstuse lihvpink samasuguse graafiku alusel tööle saada.”

Finantsjuht Riina Ingelman lisab, et juhtkond mõistab, et on klientidele vajalikud tänu pidevale innovatsioonile ja investeerimistele. „Selleta tänapäevane tööstusettevõte ei saa. Samal põhjusel liigume tootmises samm-sammult digitaliseerimise poole, et saaksime pingid paremaks analüütikaks ning kiiremaks reageerimiseks raamatupidamissüsteemiga suhtlema. Lisaks arvestades praegust niru olukorda tööjõuturul, oleme väga avatud automatiseeritud tootmisele. Elementaarsed automatiseerimised suutsime rakendada juba kümme aastat tagasi, nüüd ootame huviga Industry 4.0 võimalusi.”

Kuidas jõuti puidulõiketeradest metalli ja plastini?

Arvestades, et puidulõiketerade tootmisega alustati alles mõned aastad tagasi, tekib küsimus, kust võeti julgus areneda nii kiiresti metallitööstuseni. „Puidutööstuse lõiketehnoloogia on väga konservatiivne, seal pole suuri revolutsioone toimunud pikka aega. Leidsime, et selle kõrvale sobiks laiem valik ning kuna meil oli ruumi ja meeskonnal piisavalt tahet areneda ning uusi asju õppida, otsustasime proovida,” meenutab Väljak, lisades, et täiskõvasulamist metallilõikeriistade tootmisega avas ettevõtte ukse ka plastilõikevõimekusele. „Kuna neil tööriistadel on teatud tehnoloogilised sarnasused ning meie töötajatel on lõiketerade valla mitmekümneaastane kogemus, suudame tõepoolest täna pakkuda teenust ka plastitööstusele.”

Samuti nagu kasvab ettevõtte ampluaa erinevates sektorites, vaatavad nad ka aina ahnemalt välisturgude poole. „Soome oleme aastaid teinud teenust ja Rootsi mõned aastad. Teritusteenuse pakkumisega oleme avanud endale tee ka uute terade ekspordiks Skandinaavia maades. Samuti üritame siseneda ka Euroopa turule, ent see protsess on väga spetsiifiline ja võtab aega,” ütleb Väljak.

Rääkides turundusest siin- ja sealpool piiri, avaldab Riina Ingelman, et MET-Terakeskus soovib olla klientidele vajalik ja tore sõber ega poolda agressiivset müügipoliitikat ja toodete pealepressimist. „Igale tootele on maailmas oma koht ehk oma klient. Sihile ei vii vägisi surumine, vaid kliendi murede kuulamine ning neile erinevate lahenduste otsimine ja kvaliteetsete toodete pakkumine. Kindlasti aitab sellele kaasa see, et meie klienditeenindajad on tööstuse kogemuste ja eriharidustega mehed, mitte ainult õppinud müügimehed.“

MET-Terakeskus alustas aktiivset tegutsemist Balti turul 1994. aastal puidulõike­freeside teritaja ja müüjana kohalikele puidutöötlejatele ja mööblitootjatele. Tegutsemise algusest alates on ettevõte loonud tootjatega otsekontaktid ja isikliku suhtluse, jättes kõrvale kallid vahendajad. Täna tegutseb ettevõte üle Eesti neljas esinduses, olles klientide jaoks alati olemas just seal, kus neid vajatakse ehk omades esindajaid nii Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis, Lääne- ja Ida-Virumaal kui ka Läänemaal. Tänu sellele suudavad MET-Terakeskuse spetsialistid oma nõu ja jõuga aidata hädasolijaid kiirelt ning paindlikult otse kliendi tootmises.

Hea meeskonnata võib edule vaid loota

Kogu oma 25 tegutsemisaasta jooksul pole MET-Terakeskus ühelgi aastal kahjumit kogenud, vaid hoidnud aastast aastasse stabiilselt tõusvat käivet ning kasvatanud toodete mahtu. Ei ole ettevõtet mõjutanud ka suured tõusud ja mõõnad. „Ütleks pigem, et kriisiperioodid on tulnud rohkem kasuks kui kahjuks. Pingutamine ning asjade üle järelemõtlemine laseb inimestel kontsentreeruda tähtsatele asjadele,“ arutleb Riina Ingelman.

„Väga suur osa meie edukuses on muidugi meie meeskonnal – töökollektiiv on inimestele tegelikult sama oluline kui perekond. Iga meeskonnaliikmega tuleb arvestada, kõiki peab märkama,“ ütleb Väljak ja lisab, et MET-Terakeskus panustab järjepidevalt oma töötajate arendamisele nii koolituste kui ka välismaiste messireiside kaudu.

METi töökas kollektiiv avamas uut tootmishoonet lintsae lehega

Täname oma töötajaid, kliente ning koostööpartnereid juba 25 aasta pikkuse eduka ja meeldiva koostöö eest!

www.met-terakeskus.ee