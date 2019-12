Prindi.me sihib nutika e-poega Euroopa ja USA turgusid

Trükifirma Prindi.me läbis uuenduskuuri, millega lahutati ettevõtte müügiosakond ja tootmine. See on andnud ettevõttele võimaluse senisest olulisemalt paremini ja rohkemate klientideni jõuda ning kasvatanud kuue kuuga käivet umbes poole võrra. Lisaks alustati aktiivselt müügistendide tootmisega ning avati nutikas trükiste e-pood.

„Olime viimased aastad lõviosa ajast pühendanud ainult tootmisele ega tegelenud väga aktiivselt turundusega, mis tekitas ettevõttes suletud stabiilse ringi: tegelesime ainult olemasolevate klientidega ja kasvu polnud,“ selgitab ettevõtte esindaja Vassili Bendak uute sammude ettevõtmise tagamaid.

Tänu uuele turundusosakonnale on aga viimase poole aastaga kasvanud müügikäive oluliselt. „Meie innovatiivne turundusosakond jälgib kõiki uudiseid ja trende digimaailmas. Proovime alati leida parimaid lahendusi, mis muudaksid tööprotsesse säästlikumateks ning tänu sellele on enamik meie protsesse juba täna digitaliseerinud. See omakorda tähendab, et kliendi jaoks on kogu protsess alates tellimisest kuni kauba väljastamiseni ajaliselt väga kiire ja tehniliselt selge ning lihtne.“

Uus trükiste e-pood võimaldab tellimuse täita juba järgmisel päeval

Sel sügisel avati juba ammu planeeritud Web2Print lahenduse pilootprojekt ehk trükiste e-pood Fuzelab.ee, kus kliendil on võimalik ise kujundada tooteid või lisada programmi juba olemasolev trükifail ning tellida trükiseid mugavalt ning kiiresti koju, kontorisse või lähimasse pakiautomaati.

„Tegemist ei ole lihtsalt ühe tavalise e-poega, vaid trükiste haldussüsteemiga, kus kliendil on võimalik hallata kõiki oma tellimusi ja salvestatud kujundusi. See lihtsustab korduvate või sarnaste tellimuste tegemist ning võimaldab trükiseid muuta, täiendada ja tellida väga lühikese ajaga. Meil on täna olemas võimekus reageerida tellimustele nii kiirelt, et klient võib oma kauba kätte saada juba järgmisel tööpäeval,” räägib Bendak.

E-poes Fuzelab.ee on kliendil võimalik ise kujundada tooteid või lisada programmi juba olemasolev trükifail ning tellida trükised mugavalt ning kiiresti koju, kontorisse või lähimasse pakiautomaati

Web2Print teenus aitab klientidel kiirelt ja mugavalt tellida veebi kaudu näiteks reklaamtrükiseid, postkaarte, voldikuid, lõuendeid ja visiitkaarte, kujundades neid otse Fuzelab.ee veebikeskkonnas. Tootevalik on laienemas. Juhul, kui kliendil pole aega, võimalust või oskusi ise kujundusi luua, saab Prindi.me disaineritelt tellida ka kujundusteenust.

Trükikoda on täna aktiivselt tegelemas poodide ja poekettide reklaamkampaaniate projektijuhtimisega, pakkudes klientidele kogu lahenduse alatest disainist ja tootmisest kuni logistika, ladustamise ja paigaldamiseni. Järgmisel suvel on plaanis kolida suuremale pinnale ning uuendada ettevõtte seadmeid ja masinaid.

Ambitsioonikas plaan laieneda Euroopa ja USA turgudele

Kuna Eesti on tuntud maailmas oma e-residentsuse ja startup’ide viljaka süsteemiga, siis tulid ka Prindi.me omanikud ja juhtkond mõttele, miks mitte liikuda trükiste nutika e-poe projektiga Eestist edasi teistesse riikidesse ning ka teistele mandritele.

„Meil ongi järgmisel kevadel-suvel plaanis avada trükiste e-kaubamaja USA ja Euroopa turgudel, kus e-poodide populaarsus on kordades suurem kui meil Eestis. Loome unikaalse keskkonna, kus kliendid saavad personaliseerida kõiki tooteid – lisaks trükistele ja reklaammaterjalidele ka rõivaid, suveniire ning kingitusi. Mõlema turu turundusstrateegia on korduvalt läbimõeldud ning hetkel katsetame Eestis juba töötavat e-poe pilootprojekti „Fuzelab.ee – Sinu e-trükikoda”, mille raames parandame mõningaid koodivigu ning tõstame veebikeskkonna töökiirust,” selgitab Bendak.

Ta lisab, et samuti käivad tööd süsteemi veelgi stabiilsemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmisel, näiteks on plaanis arendada mobiilirakendus, kus klient saab luua ja salvestada oma personaalse stiiliga keskkonna. „Eesti on selles mõttes väga hea polügoon, kus uusi e-tooteid katsetada, aga kahjuks liiga väike, et sellest suuremat kasu teenida. Kuna nii suure sammu tegemiseks oleks vaja kaasata ka investorite kapitali, oleme avatud läbirääkimisteks ettevõtjate ja ärimeestega, kellele see teema ning investeerimisprojekt võiks huvi pakkuda.”

3 fotot Prindi.me poolt tehtud tööd

Edukas riigihangetel osaleja

Prindi.me juured ulatuvad tegelikult juba aastasse 2009, mil pikaajalise trüki- ja reklaamikogemusega inimesed asutasid loova ja potentsiaalika agentuuri FuzeLab Advertising, mis keskendus reklaammaterjalide kujundamisele, juba loodud kujunduste adapteerimisele ning pakkus reklaammaterjalide valmistamist ja komplekteerimist. Mitu aastat tegutses ettevõte vahendajana trükikodade, valmistajate ja klientide vahel, otsustades siis hakata ka ise pakkuma trükiteenuseid. Nii sündiski 2013. aastal Prindi.me.

Aastate jooksul on trükikojal tekkinud head suhted paljude selles valdkonnas tegutsevate firmadega ja seda mitte ainult Eestist, vaid ka Lätist, Leedust, Poolast, Itaaliast, Inglismaalt Soomest ja mujalt maailmas. Tänu sellele saab klientidele pakkuda huvitavaid lahendusi vastuvõetava hinna ja kiirusega.

Uus suund Prindi.me jaoks on ka riigihanked, milles aktiivselt ja edukalt osaletakse, olles poole aastaga sõlminud juba umbes 200 000 euro ulatuses hankelepinguid. Hangete seas toodetakse täna näiteks koostöös Maanteeametiga „Liiklustarga liiklusmängu” Eesti lasteaedade jaoks, tänu millele on suurepärane võimalus õpetada lastele ohutu liiklemise põhimõtteid mängimise abil. Trükimaailm on tegelikult väga lai ja põnev ning ümbritseb meid igal pool ning Prindi.me eesmärk on koos oma klientidega viia ellu ka nende lennukamad ideed, olge need kuitahes keerulised.

„See aasta on meil suur muutuste aasta,” tõdeb Bendak. „Näiteks astusime ka Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liitu. Oleme väga rahul liidu panusega meie valdkonda ja sooviksime eraldi tänada tegevjuhti Katre Savi ja volikogu liikmeid, et nad jõuavad tegeleda selle ala globaalsemate küsimustega. Tänu liidule on tublisti laienenud ka meie vaatenurk selles sektoris ja oskame vaadelda trükitööstuse nüansse ja probleeme põhjalikumalt ning võtta osa selleteemaliste küsimuste aruteludest.”