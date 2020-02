Millistesse ettevõtetesse usub kasvuettevõtete kodu Investoriteliit.ee?

Ambitsioonikad arenemisplaanid ja ootused majanduslikult tugevale tulevikule eeldavad enamasti tublit rahasüsti. Paraku ei ole alustaval ettevõtjal sageli ettekujutlust, kuidas eesmärkide saavutamiseks vajalikke investeeringuid leida ning ka investorid ei suuda kümnete potentsiaalsete projektide vahel valida. Milline on investoritele ahvatlev ettevõte, räägib Investoriteliit.ee OÜ tegevjuht Asso Laido.

Investoriteliit.ee OÜ tegevjuht Asso Laido

„Alustavad ettevõtted on algusaastatel valdavalt kahjumis, mis on täiesti mõistetav, sest investeeringud seadmetesse, tehnoloogiasse, arendustegevusse ja kvalifitseeritud meeskonda võtavad piisavalt ressurssi. Ettevõtete äriplaanid on väga erinevad ning kahjumiaastad võivad juba paberilgi ulatuda tegevusalast sõltuvalt mõnest aastast 7-8 aastani. Selge on see, et sellisel puhul ei pruugi vaid iseenda rahakott piisavalt paks olla,” selgitab Laido investeeringute kaasamise vajaduse tagamaid.

Ta lisab, et just kasvufaasi algus on parim aeg investeeringutega ettevõttesse sisenemiseks. „Investoriteliiduga on liitunud täna enam kui 3500 investorit, kellele on üks valikutest teha oma investeeringuid otse ettevõtetesse. Investoriteliidu töö on siinkohal tutvustada põnevaid, rahasüsti ootavaid ettevõtteid investoritele. Viime osapooled omavahel kokku, aitame võimalikult põhjalikult alustavat ettevõtet tutvustada ning seejärel antakse investorile rahulikult aega dokumentide ning ideedega tutvuda ja otsustada, kas pakutud projekt kõnetab teda piisavalt.”

Omamoodi garantiiks on see, et Investoriteliit.ee tutvustab oma investoritele ainult selliseid ettevõtteid, kus omab ka ise osalust. Osaluse omamine on vajalik osa kontseptsioonist ja läbi osaluse saab Investoriteliit paremini kontrollida ettevõtte tegevust. Ettevõted mida Investoriteliit tutvustab on ambitsioonikad kasvuettevõtted, kel on olemas korralik ja selgevaateline äriplaan, mõningased kogemused ärimaailmas ning omandatud juba teatud turuosa või teatud hulk püsikliente, näiteks on üks ettevõteid AS Medical Pharmacy Group, kes on teenindanud enam kui 50 000 klienti, selline klientide arv annab ettevõtele juba parema tunnetuse turust ning võimaldab sellele baseeruvat laienemist välisturgudele.

„Osa meie investoreid aitavad lisaks finantsilisele toele alustavate väikeettevõtete arengule kaasa ka oma teadmiste ja kogemustega. Iga investori huvi on, et tema investeering kasvaks,” ütleb Laido, kelle sõnul on ka Investoriteliit.ee OÜ selline osaluse omanik. „Oleme meelsasti selliste ettevõtete juhtivorganites, et parimal viisil oma kogemuse, oskusteabe ning finantsilise toega aidata kaasa nende käekäigule.”

Üheks tähtsaks eripäraks nende ettevõtete puhul mida Investoriteliit toetab on ettevõtete ambitsioon olla tulevikus avalik ettevõte, ehk noteerida ettevõte börsil. Milline lahendus just konkreetsele ettevõttele sobib, kas teha seda Baltikumis või kuskil mujal on juba üldkoosoleku otsustada. Kuid üks on selge, maailmas on palju erinevaid börse ning mitmeid erinevaid võimalusi, mida tuleb siis juba koos ettevõtega arutleda. Börsil noteerimine annab investorile täiendavaa kindlustunde ja kui investor on aktsiainvesteeringu positsioonis, siis üldjuhul on tootlikus keskmisest kõrgem.

Inspireerivaid näiteid on Äripäevas ja teistes väljaannetes ilmunud erinevatest idufirmadest ja raha kaasamisest jäätise tootmisest autopesuni, kasutadud riietest tehisintellektini jne. „Selliseid potentsiaalseid ükssarvikuid on vähe, kuid loomulikult on nad investorite jaoks põnevad,” nendib ta. „Taolised näevad välja ka meie tutvustatavad firmad.”

Investoriteliit.ee on uhke, et saab läbi erinevate projektide anda oma panuse Eesti toodete ja teenuste arengusse ning kutsub kõiki huvilisi toetama potentsiaalseid Eesti ettevõtteid! Kõige lihtsam on seda teha läbi Investoriteliit.ee kodulehe. Samuti oodatakse kasvufaasi sisenevaid firmasid, kes vajavad lisarahastust!