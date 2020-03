ECOPARK – nutikas ja keskkonnasõbralik tööstuspark Tallinna veerel

Tallinnast mõne kilomeetri kaugusele Jõelähtme vallas asuvasse Loo alevikku kerkib 10hektarilisele alale Eesti nutikaim tööstuspark ECOPARK. Valmiv üheksaks eraldiseisvaks äri- ja tootmismaaks jaotuv tööstuspark hakkab elektrit saama enda päikeseenergiajaamast ning tänu jagamismajanduse rakendamisele on seal kodu leidvate ettevõtete igapäevakulud harjumuspärasest oluliselt madalamad.

Alustatud on 6000 m2 suuruse põhihoone projekteerimistöödega, kuhu on plaanis rajada umbes 1000 m2 suurune üldkasutatav ühistöötamise pind, koosolekuruumid, bistroo ja puhkeala. „Tänaseks on meil juba veerand hoonest üürilepingutega kaetud,” ütleb ECOPARKi arendaja Loo Invest juht Vassili Bendak.

Üks üürnikke on trükiste ja pakendite tootmisega tegelev ettevõte prindi.me OÜ ning teine digiturunduse- ja müügi­agentuur. Põhihoone sobib hästi väiksematele ettevõtetele, kes vajavad üüripinda suuruses 200–1000 m2.

ECOPARKi eristab teistest tööstusparkidest jagamis­majanduse, öko- ja nutitööstuse kontseptsiooni arendamine. Jagamismajandus ehk inglise keeles sharing economy ja coworking ehk töötamine ühisel pinnal on aina arenevad trendid, mis aitavad ettevõtetel säästa oluliselt nii rendilt kui ka seadmetelt, sest erinevate ettevõtete töötajad jagavad näiteks koosoleku- ja tööruume, kööginurka ning tualettruume. Samuti jagatakse internetiühendust, koopiamasinat ja printerit ning miks mitte tööriistu ja transpordi­vahendeid. Ühistöötamispinnad sobivad väiksematele ettevõtetele, kus on palgal näiteks vabakutselised või kaugtöötajad.

ECOPARKi tööstuspark panustab ettevõtjate äriprotsesside lihtsustamisele, automatiseerimisele ning süstematiseerimisele, kasutades igapäevategevuses kaasaegset äri-, projektijuhtimis- ja müügitarkvara.

See võimaldab pargis tegutsevatel liikmetel efektiivsemalt klientideni jõuda, automatiseerida oma äriprotsesse, võtta osa ühisprojektidest, omavahel hõlpsamini kommunikeeruda ning rohkem saavutada. Äritarkvaraga liitumine on tasuta.

Tööruume võib nii osta kui ka üürida

Tööstuspargi suuremad kinnistud on müügiks ning juba ongi enamik kinnistuid uue omaniku leidnud. Üks kinnistu on ka hoonestatud – seal pakuvad kaks ettevõtet eritellimus- ja disainimööbli terviklahendusi ideest kuni paigalduseni. Kahele kinnistule on tulemas metallkonstruktsioonide tootmine. „Me võime ehitada ja müüa klientidele terve hoone, aga samuti on võimalik osta stock-office’i või loft-office’i tüüpi lahendust. Boksi suurused jäävad vahemikku 200–7000 m2 ning sinna võib paigutada vastavalt kliendi vajadustele nii lao, tootmise ja kontori kui ka kõik kolm. Bokse müüme nii valge karbina kui ka võtmed-kätte-lahendusena,” räägib Bendak.

Loo Investil sai äsja valmis kogu planeeritava ala 3D-mudel ja praegu testitakse virtuaalreaalsuse ehk VR-lahendust. See annab võimaluse kliendile juba esimese kohtumise käigus joonistada valmis sobiva lahenduse ning näidata tulemusi nii 3D-mudelina kui ka virtuaalses keskkonnas.

Päikeseenergiajaam kärbib kulusid ja säästab keskkonda

Tööstuspargi kõrvale rajatakse 5,6 hektari suurusele kinnistule päikeseelektrijaam. „Päikesepaneelidest toodetud elekter on kõige puhtam ning kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega elektritootmise viis. Järgmisel aastal ehitame valmis päikeseelektrijaama võimsusega

2 MW,” ütleb Bendak. Lisaks maapealsele päikesepargile kasutatakse maksimaalselt ära ka kogu hoonestusala, lisades päikesepaneelid hoonete katustele ja fassaadidele mahus 1,2 MW. „Kui arvestada päikesepaneelide elueaks 25–30 aastat, annab see meile suurepärase võimaluse pikemas perspektiivis tarbida elektrienergiat vähemalt 25% odavamalt.”

Lisaks on Loo Investil plaanis ehitada tööstusparki ka elektri­autode laadimisjaamad. Ettevõte hoolib keskkonnast, parendab hoonete energiaklassi ning suurendab selle kaudu kinnisvara väärtust. „Ökotööstuspark on tootmis- ja teenindusettevõtete kogukond, mille eesmärk on teenuste ja toodete jagamise ning energia, vee ja jäätmete ühiselt haldamise kaudu parandada keskkonna- ja majandusnäitajaid,” selgitab Bendak. 20 aastaga on selline kontseptsioon levinud hoogsalt ning ÜRO Tööstusarengu Organisatsiooni (UNIDO) andmetel on maailmas umbes 20 000 ökotööstusparki.

Tööstuspargi eeliseks on ka soodne asukoht Tallinna piiril oluliste magistraalide lähedal. Siinsamas on Rail Baltic, Tallinna ringtee, Peterburi tee, Nehatu logistikapark, Muuga sadam ning Vana-Narva maantee. Töötajate ja klientide mugavaks transpordiks on tulemas tasuta bussiühendus Tallinna linna ja Lagedi rongipeatusega, kusjuures elektrirongiga Tallinna–Aegviidu–Tallinna liinil jõuab kesklinnast tööstusparki 25 minutiga.

ECOPARK numbrites - Pargi pindala 10 ha, ehitusalust pinda kokku 40 400 m2 - Kinnistuid kokku 9, hetkeseisuga on veel müügis 3 kinnistut (kogupinnaga 31 000 m2) - Äripindu (ladu, tootmine, kontorid) on müügiks kokku 10 500 m2, osta saab nii valge karbina kui ka võtmed-kätte-lahendusena - Üüripindu on pakkuda kuni 7500 m2

Huvi korral võtke julgelt ühendust!

Nii ostjale kui ka pikaajalisele üürnikule kingib arendaja kohe pärast lepingu sõlmimist võimaluse kasutada 5000 euro väärtuses turundus- ja trüki­teenuseid, mille alla kuuluvad näiteks logo kujundamine, brändi, kodulehe või e-poe arendus, SEO, uute müügikanalite loomine, sotsiaalmeedia turundus, trükiteenused, valgusreklaam vms.

Lisainfo: Vassili Bendak, vassili@bendak.ee, tel 5886 6531, ecopark.ee