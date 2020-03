Laia tootesortimendiga akna- ja uksetootja SeiCom – ehitaja esimene valik

SeiCom on Põhjamaade ainus akna- ja uksetootja, kes valmistab nii puidust ja PVC-materjalist kui ka puit-alumiiniumist ja alumiiniumist avatäiteid. Ettevõtte ligi 20-aastane kogemus, võimekus toota erilahendusi ning valmidus pakkuda paindlikku tarnet on aasta-aastalt tõstnud SeiComi tuntust Eesti kõrval ka Rootsi, Taani ja Norra ehitusturul.

SeiComi koduturu viimane suurem projekt oli Tallinna südalinnas asuva Tammsaare pargi klaaspaviljoni avatäidete valmistamine ja paigaldamine. Foto: Inna Melnikova

„Teeme aina aktiivsemat koostööd nii ehitusettevõtjate kui ka tehasemajade tootjatega, kes hindavad kõrget kvaliteeti ja arhitektuuriliselt sobivamaid lahendusi. Kuna meie tooteportfell on lai nii erinevate materjalide kui ka disaini osas, leiame alati sobiva lahenduse. Seda nii mahukatele projektidele, kus kvaliteedi kõrval mängib rolli soodne hind, kui ka eksklusiivsete erilahenduste puhul,” tutvustab SeiCom müügijuht Tõnis Roll.

Elamus SPA Mustamäel sai SeiComilt alumiiniumist sise- ja välisuksed, -fassaadid ja -siseseinad. Foto: SeiCom

SeiComi tootearenduse põhimõte on, et tooted peavad väärtustama lõppkliendi elu- või töökeskkonda. Kuigi ehitusprojektide kasutajad ja SeiComi kliendid on enamasti erinevad, soovitakse koos ehitusettevõttega pakkuda tarbijatele parimat kasutajakogemust. Akna- ja uksetootja osaleb aktiivselt nii Eesti kui ka Skandinaavia turgude hangetel ning on andnud oma panuse paljude haiglate, koolide, lasteaedade, hotellide ning korter- ja eramajade valmimisse.

SeiCom valmistas ka renoveeritud Haapsalu linnuse klaasfassaadid ja aknad. Foto: Merit Pärnpuu

SeiComi viimati valminud objektid on näiteks uuenenud Haapsalu linnuse klaasfassaadid ja aknad, Elamus SPA Mustamäe alumiiniumist sise- ja välisuksed, -fassaadid ja -siseseinad ning Kristiines mullu valminud büroohoone Metalli 5 alumiiniumist fassaadid, aknad ja uksed.

Margus Randmäe , Astlanda Ehituse projektijuht Paviljonikohviku peatöövõtja Astlanda Ehitus valis partneriks SeiComi, kuna neil olid pakkuda tehniliselt ja arhitektuuriliselt sobivad lahendused sobiva hinnaga. Koostöö SeiComiga sujus suurepäraselt, tarneaegadest peeti kinni.

Koduturu viimane suurem projekt oli Tallinna südalinnas asuva Tammsaare pargi klaaspaviljoni avatäidete valmistamine ja paigaldamine. Paviljonikohviku peatöövõtja Astlanda Ehituse projektijuht Margus Randmäe sõnul valiti partneriks SeiCom, kuna neil olid pakkuda tehniliselt ja arhitektuuriliselt sobivad lahendused sobiva hinnaga. „Koostöö nendega sujus suurepäraselt, tarneaegadest peeti kinni,” lisab ta.

Tõusvas trendis on avatäidete turvaomaduste tähtsus

„Kuna oleme pere-ettevõte, oleme paindlikud nii tarneaegades, tellimuse kogustes, erilahenduste loomisel ning klientide ideedega kaasaminekul. Meile meeldib katsetada uusi asju ja me ei suru peale oma arvamust või senist tootevalikut. Oluline on kliendi soov. Püüame alati mõista kliendi eesmärke ning teha pakkumine antud kriteeriumitest lähtuvalt. Ent samal ajal oleme nõus olema konsultandi rollis ning jagama oma teadmisi ja oskusteavet pidevalt arenevas ehitusvaldkonnas,” räägib Tõnis Roll.

Aina olulisemad on klientide jaoks avatäidete turvaomadused nagu murdvargusekaitse, heli-, suitsu- ja tulekindlus. Muutused on toimunud ka selles suunas, et klaaspinnad lähevad aasta-aastalt aina suuremaks ja avaramaks, raamid kitsamaks ning kergemaks ja aknad ise soojapidavamaks. Et nende vajaduste ja uuendustega kaasa minna teeb SeiCom aktiivselt koostööd klientide, profiilitootjate, ehitusfirmade ja arhitektidega. Näiteks koostöös ASSA Abloyga on välja töötatud aknahinged Taani tüüpi PVC-akendele. PVC-aknaid valmistab SeiCom muide kuni helikindlusklassini 5. Lisaks pakub ettevõte Eesti mitmekesisemat lükand- ja voldikuste valikut.

SeiCom on Eesti kapitalil põhinev pereettevõte, mis oma pika tegevusaja jooksul on valmistanud sadu tuhandeid aknaid, rõdu-, välis-, lükand-, voldik- ja terrassiuksi ning fassaade. SeiComist on saanud oma regiooni ainus ettevõte, kes pakub kõiki akna- ja ukselahendusi – PVC-st, puidust, puitalumiiniumist ja täisalumiiniumist. Tänu asjatundlikule spetsialistidest koosnevale meeskonnale pakutakse klientidele täisteenust alates avatäidete visandamisest ja projekteerimisest kuni tootmise, tarne ning paigaldamiseni.

SeiCom akna- ja ustelahenduste e-poes www.seicomaknad.ee saab väga lihtsalt ja mugavalt valida ja osta soovitud materjalis ja täpses mõõdus, stiilis ning värvis aknaid ja uksi. Funktsionaalne e-pood annab kohe pärast valikute tegemist toodetele hinna ja tarneaja, olles Eesti akna- ja uksetootjate seas kõige moodsam ning tänapäevasem e-kauplus.

