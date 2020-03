3 võimalust, kuidas juhtida ettevõtte rahaasju digitaalselt

Selleks, et kiire elutempo ja ettevõtte juhtimise kõrvalt jääks aega tegeleda Teile oluliste asjadega, mida digitaalselt teha ei saa – näiteks perega aja veetmine – oleme SEB Pangas loonud võimalusi teha oma pangaasjad digitaalselt. Digitaalsetes kanalites vajalikke toiminguid tehes säästate aega ja raha ning võite seda teha kõikjal, kus on ligipääs internetile.

Panga ärikliendi mobiilivaade. Foto: SEB

Tutvuge kolme enimkasutatud võimalusega ettevõtte rahaasjade juhtimiseks asukohast sõltumata.

1. Ärikliendi mobiilipank

Ärikliendi mobiilipank võimaldab Teil lihtsalt kasutada nii era- kui ärikliendi kontosid. Kui soovite kiiret ja mugavat ligipääsu kontojäägile ning sooritada või kinnitada makseid Teile sobival ajal, on mobiilipank parim lahendus. Sisenedes mobiilipangast internetipanga täisversiooni, saate nutitelefonis või tahvelarvutis lihtsasti kasutada kõiki tavapäraseid ärikliendi internetipanga võimalusi.

2. Ärikliendi internetipank

Lisaks igapäevatoimingutele nagu maksed, pangakaardi tellimine või limiidi muutmine, on ärikliendi internetipangas igapäevaseks tegevuseks olulised:

• ülevaade internetipanga kasutajatest;

• võimalus ühildada majandusarvestuse tarkvara.

Kasutajaõiguste ülevaade on vajalik olukorras, kus on vaja muuta või eemaldada mõne kasutaja ligipääsu või anda teatud õigused näiteks raamatupidajale. Õiguste muutmiseks on vajalik internetipanga administraatori õigus, mis enamasti on ettevõtte juhatuse liikmel.

Menüüpunktis Lisateenused/Seaded –> Kasutajate haldamine:

• näete nii enda kui teiste vastava ettevõtte internetipanga kasutajaid ja nende õigusi;

• kasutaja nimele klikkides avaneb võimalus tema õigusi muuta või eemaldada;

• muuta ülekande päeva- ja kuulimiiti;

• lisada kasutajaid, valides „Lisan kasutaja“;

• eemaldada kasutajaid, valides „Kustutan kasutaja“.

Internetipanga ühilduvus erinevate majandusarvestuse tarkvaradega lihtsustab igapäevaseid toiminguid. Näiteks saate suunata makseid majandusarvestustarkvarast otse internetipanka ning kontoväljavõtteid majandusarvestustarkvarasse.

Otseühenduse raamatupidamistarkvaraga ja turvalise reaalajas andmevahetuse võimaldab luua Baltic Gateway lahendus.

3. Videokohtumine

Videokohtumine on mugav võimalus avada ettevõttele pangakonto ja sõlmida juurde vajalikud lepingud nagu pangakaart, arvelduspakett ja ärikliendi internetipank.

Ettevõttele pangakonto avamiseks palun andke sellest teada kodulehe kaudu, seejärel võtame Teiega ühendust, et kokku leppida videokohtumiseks sobiv aeg.

Videokohtumine võimaldab ka meie eksperdiga mugavalt ja asukohast sõltumata arutada ettevõtte olulisi tulevikuplaane ja rahastamisvõimalusi. Näiteks saate arutada laenuprojekti või liisinguvõimalusi.

Digitaalsete kanalite kasutamise eelduseks on SEB erakliendi internetipanga lepingu olemasolu. Isikliku kasutajatunnuse ja valitud autentimisvahendiga (Smart-ID, mobiil-ID, ID-kaart või PIN-kalkulaator) saate siseneda nii ärikliendi internetipanka, kasutada mobiilipanka kui ka kokku leppida ja ühenduda videokohtumisele pangatöötajaga.

