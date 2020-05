Lihtne ja professionaalne Wi-Fi-lahendus väikeettevõtetele – Cisco Meraki Go

Atea selgitab kuidas on võimalik tekitada Wi-Fi leivala kuni 50 kasutajale ilma keeruka seadistuse ning seejuures mugavalt hallata seda oma mobiiliäpist.

Atea e-poest saavad väikeettevõtted soetada erinevaid IT- ja Wi-Fi-seadmeid. Sealhulgas maailma tuntuima võrgulahenduste tootja Cisco tooteportfellis oleva Meraki Go võrguseadmeid. Meraki Go on loodud väikeettevõttele, kellel on vaja tekitada Wi-Fi leviala kuni 50 kasutajale. Seadmete ülespanemise ja haldamisega tuleb igaüks toime IT-spetsialisti abita, mis tähendab väiksemaid IT-kulusid.

Mõeldud väiksematele kauplustele, hotellidele ja kontoritele

Meraki Go hõlmab 3 tootegruppi. Esiteks Wi-Fi access point, mida on võimalik kasutada nii sise- kui ka välitingimustes. Näiteks kohvikute väliterrassile Wi-Fi leviala tekitamiseks. Teiseks switch’id, mille abil saab kaabliga arvutivõrgu tekitada, näiteks väikses kontoris, kus on vaja Wi-Figa ühendada printereid, skannereid, telefone või muid ettevõtte tööks vajalikke seadmeid. Kolmandaks komponendiks on tulemüür, mis on tänapäeval paratamatult hädavajalik. Olenemata ettevõtte suurusest toimub küberründeid igapäevaselt ning selle eest peavad kaitsma ennast kõik.

Meraki Go on mõeldud kasutamiseks kuni 250 Mb/s internetiühenduste korral, mis on piisav 50 kasutajaga toimetamiseks. Näiteks tuleb selle kiirusega ilusti toime mõni väiksem 20-kohaline kohvik. Suurema ettevõtte puhul, kus kasutajaid on juba 100 ja rohkem, tuleks Wi-Fi-võrgu loomiseks kasutada professionaalset IT-teenust. Sel juhul räägitakse sobilikust kiirusest 500 Mb/s ja 1 Gb/s sekundis ning Cisco tooteportfellist võiks sel juhul valida juba Meraki tooteid.

Lihtne paigaldada ja mobiilist hallatav

Meraki Go puhul on selle lihtsa seadistamise kõrval suureks plussiks ka lihtne hallatavus. Ettevõtte juhil on lihtne silma peal hoida, mis tema Wi-Fi-levialas aset leiab. Mugav mobiiliäpp võimaldab näiteks jälgida seadmete töökindlust, luua Wi-Fi kasutamiseks piiranguid ning jälgida külastusstatistikat.

Kui IT-seadmed vajavad uuendamist, siis Atea e-poest leiab nii Cisco võrgu kui ka teisi IT-seadmeid. Väikeettevõtted leiavad e-poest kõik vajaliku. Suurettevõtte puhul soovitame oma võrgu uuendamise küsimustes pöörduda Atea spetsialistide poole. Ainukese Cisco kuldtasemel partnerina Eestis saame pakkuda professionaalset ja jätkusuutlikku lahendust.

