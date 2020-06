Power Monitoring Expert aitab energiat säästa

Vahur Torimi sõnul toob PME suuremat kasu tööstusettevõttele Foto: SCHNEIDER ELECTRIC EESTI AS

Ettevõttes või hoones tuleb elektrivõrku jälgida ja hallata. Energia jälgimissüsteem Power Monitoring Expert monitoorib võrku läbi omavahel seotud energia-ja toiteseadmete, mis on ühendatud andmete kogumise, visualiseerimise, analüüsi ja aruandluse tarkvaraga.

Schneider Electricu lahendus Power Monitoring Expert (PME) on energia monitoorimise tarkvara. Mida parem on energia tarbimise mõõteseade (arvesti, multimeeter), seda rohkem väärtuslikku infot me saame. Ettevõtetes on olemas juba multimeetrid ja kui neil on ka võrguvõimekus (Modbus, Ethernet), siis saame mõõteseadme energia monitoorimiseks tööle panna.

Viis põhjust, miks monitoorida energiakasutust

•Esiteks, saame hea ülevaate, mis elektrisüsteemis toimub. Elektrivarustus võib olla ettevõttele väga kriitiline protsess, näiteks haiglates.

•Teiseks, saab määrata kindlaks, kui kvaliteetne on teie võrk või millised on väljastpoolt teie võrku tulevad häiringud. Need võivad olla pingelang, kui asute liini lõpus, või muud kõikumised, mis seadmete elueale hästi ei mõju. Samuti saab monitoorida kindlat seadet või protsessi: sagedusmuundur, elektrimootor. Vähetähtis pole ka teadmine, et teie elektrivõrk on usaldusväärne ja toimib ilma üllatuslike katkestusteta, mis tootmise puhul võivad kaasa tuua kulukaid tagajärgi.

•Kolmandaks, saab võrrelda samasuguste tööprotsesside efektiivsust, kui kaks identset tootmist on erinevas kohas ning mõlemad teevad sama tööd, kuid erineva efektiivsusega.

•Neljandaks, saab prognoosida tulevikus tehtava investeeringu kasumlikkust. Süsteem on võimeline prognoosima, kas ja kuipalju annab võitu tootmises olevate valgustite vahetus LED valgustite vastu ja millise ajaga teenitakse investeering tagasi.

•Viiendaks, põlenguohu vältimine, küberturvalisus ja regulatiivsed vastavused. PME vastab ISO 50001, ISO 50002 nõuetele ja omab küberturvalisuse sertifikaati. Samuti saab selle abil jälgida kilpides ühenduslattidel ja seadmetes olevat temperatuuri ning reageerida enne tulekahju tekkimist.

PME aitab aega ja raha kokku hoida

Aja ja raha kokkuhoid tuleb kasutajal tekkivast ülevaatest. PME saab kohandada konkreetsele kasutajale, kes saab sealt just talle vajalikke andmeid.

Toome näite. Teil on samal territooriumil 3 eri ettevõtet ja igakuiselt peate neile arve esitamiseks minema ja näidud üles kirjutama. Süsteem lubab seda kõike teha arvuti tagant kuni arvete automaatselt saatmiseni. Lisaks saab süsteemi panna meelde tuletama, kui reaktiivenergia on kompenseerimata ja see kajastub otseselt teie elektriarvel.

Sankey diagramm on hea tööriist

Tark kiibiseade, mille kaudu saab PME vajalikku informatsiooni Foto: SCHNEIDER ELECTRIC EESTI AS

Et oma võrku analüüsida, peame omama ülevaadet, mille peale energia kulub. Väga hea tööriist on Sankey diagramm. Ülevaade aitab kergesti kindlaks määrata suurimad tarbijad ja neile fokuseerides leida võimalikke energia kokkuhoiu võimalusi.

Boonus on elektrointensiivsete ettevõtete toetusmeede ISO 50001 ja ISO 50002 energiaauditi tegemiseks. Ettevõtetele, kes on auditi kohuslased, on see kindlasti suur sääst, sest lahendus väljastab kogu vajaliku info ja säästab palju aega ning raha auditi protsessi läbiviimisel.

PME ise ei ole analüütiline. Saab küll määrata hoiatused ja graafikud, kuid järeldused peab kasutaja suutma teha ise. Kui aga ei ole tahtmist analüüsiga tegeleda, saab kasutada toodet EcoStruxure Power Advisor. See on tasuline teenus, mida Schneider Electric pakub neile, kel on juba installeeritud PME. Kliendilt saadud info põhjal koostatakse raportid, kus on välja toodud probleemsed kohad ja võimalikud kokkuhoiupunktid. Koos kliendiga leitakse sobivaim lahendus, kuidas ettepanekud ellu viia.

Kellele Power Monitoring Expert on abiks?

PME kasutajateks sobivad tööstusettevõtted, kus on suur elektrointensiivsus. Samuti andmekeskused, serveripargid oma suure tarbimise ja kriitiliste protsessidega. Seal aitab PME süsteemi hallata kuni selleni, et on näha, kui palju on veel UPSi akudes varu süsteemi ülevalhoidmiseks ja millal lülitada ümber generaatoritoitele või teisele sisendile. Neile kahele saab ka taotleda aktsiisivabastuse toetust.

Suuremat kasu toob PME tööstus-ja tootmisettevõtetele, kus on üldiselt suur energiakulu ja lisaks sellele ka palju n.ö võrgumüra ning reaktiivenergiat. Investeeringu mõistes on tegemist ühekordse väljaminekuga ja väiksema süsteemi puhul, kus soovite infot korjata näiteks kümnest seadmest, ei ole ka rahaline kulutus märkimisväärne.

Kasutada saavad haiglad ja hooldekodud, kus on n.ö elukriitilised süsteemid, mida tuleb pidevalt monitoorida.

Ning loomulikult saab PME kasutada kontorihoonetes ja elamutes, kombineerides EcoStruxure Building Advisoriga, mis jälgib ka ventilatsiooni ja kütet. Saadav info ja kasu on märgatavad.

Kasutajad on Riia Keskturg ja kullakaevandus

Soovitame lahendust neile, kes plaanivad ehitada uut hoonet, tootmist laiendada või uuendada elektrisüsteeme. Sel juhul on meil ettevõtte nõudmistele vastavalt projekteeritud valmis lahendus ja ei pea nägema vaeva vana süsteemi ühildamisega.

Lätis kasutab PME näiteks Riia Keskturg, juurutame Orkla uude tehasesse Adazis, samuti Läti puitmaterjalide tootjale Kronospan. Soomes kasutab PME näiteks Meyeri laevaremonditehas Turus, Rootsis Sjörmlandi kolm haiglat ja Björkdali kullakaevandus, kus lahendus tasus ära 2,5 aastaga.

Oleme liikumas CO2 vähendamise suunas ja PME aitab kaasa minna süsinikuneutraalsuse programmidega aastaks 2050.

Kuula ka Äripäeva sisuturundussaadet esmaspäeval 8. juunil kell 10:00