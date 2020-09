Artem Umanets, RIA.com Marketplaces: „Uskumatu, aga me oleme vallutanud Ukraina hiiglasliku turu“

Artjom Umanets Foto: Erakogu

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces teeb äri 45-miljonilise elanikkonnaga Ukrainas alates aastast 2014. Firma projektid AUTO.RIA.com ja DOM.RIA.com on saanud kohalikeks tippbrändideks ja võitsid miljonite inimeste usalduse. Kuidas selleni jõuti? Räägib ettevõtte juhatuse liige Artem Umanets.

Kuidas väiksel Eesti ettevõttel õnnestus vallutada Ukraina turg?

„RIA.com Marketplaces OÜ ajalugu algab 2014. aastal. Siis hakkasime tegema äri Ukrainas. Ja seda väga edukalt. Seadsime põhieesmärgiks pakkuda inimestele turvalisuse tunnet, kui nad ostavad autot või kinnisvara. Selleks oleme juurutanud meie autode ostu-müügi keskkonnas AUTO.RIA.com 16 erinevat kontrolliviisi. Meie poolt loodud tehisintellekt kontrollib juba auto müügikuulutuse lisamise ajal sõiduki juriidilisi ja tehnilisi üksikasju ning VIN-koodi. Auto kohta täieliku info saamiseks oleme oma süsteemiga ühendanud riiklikud andmebaasid. Meie robot kustutab ühe hetkega kelmide poolt lisatud pakkumisi. 2019. aasta jooksul kontrollisime 2,2 miljonit autot!“ räägib Artem Umanets.

„Samuti rakendasime kinnisvaraportaalis DOM.RIA.com 360 kraadi panoraampildistamist. Ja meie väljaõpetatud kinnisvaraeksperdid külastavad objekti ja kontrollivad nii juriidilist poolt kui ka tehnilisi üksikasju. Koroonaviiruse pandeemia ajal osutus meie tehnoloogia eriti ajakohaseks. Niiviisi me arendame turvalist ja usaldusväärset internetti suures Ukrainas.

Kes arendab tehnoloogiat teie online-platvormide jaoks?

„Meie koosseisus on üle 240 töötaja ja oma teadus-arenduskeskus. Seetõttu kõik tehnoloogiad, mida arendame ja rakendame oma keskkondades on meie IT-asjatundjate tehtud. Nad täiendavad pidevalt oma teadmisi ja arendavad uusi tooteid, käivad rahvusvahelistel konverentsidel uute ideede otsingul. Näiteks eelmisel aastal rakendasime automaatse numbrimärgi tuvastamise süsteemi auto müügikuulutuse lisamisel. See tugevdas veelgi meie turupositsiooni ja võimaldas liikuda edasi usaldusväärse interneti poole. Praegugi töötame välja uuendusi, mis kindlasti üllatavad miljoneid inimesi“, räägib Artem Umanets

Eesti investorid räägivad kitsastes ringkondades teie ettevõtte kiirest kasvust. Et RIA.com Marketplaces’il on head finantstulemused. Kas see on tõsi?

„Jah, meie kasvame ja meie näitajad on väga head. Näiteks 2017. aastal oli puhas tegevuskasum 1,73 miljonit eurot, 2018. aastal kasvas see näitaja 2,79 miljoni euroni. Aasta hiljem, 2019, oli see number juba kaks korda suurem – 6,24 miljonit eurot. Meie ettevõtte ärianalüüs näitab, et kasvame keskmiselt 59% aastas. Ka tänavuse aasta plaanime lõpetada sama erakordse kasvuga“, räägib Artem Umanets RIA.com Marketplaces’ist.

„Tasub lisada, et Ukrainal on tohutu kasvupotentsiaal. Kui ühe auto või kinnisvara müügikuulutuse lisamise hind Ukrainas on 2-3 eurot, siis Euroopas on see 10 või isegi 20 korda kallim. Majandusolukord Ukrainas paraneb iga aastaga. Seetõttu võime veendunult rääkida, et meie ettevõtte arengu väljavaated on väga positiivsed.

Kuidas on lood dividendide ja maksude maksmisega?

„Ettevõtte maksab korralikult nii dividende kui ka makse. 2019. aastal maksime aktsionäridele 2,221 miljonit eurot dividende ja 498 000 eurot makse. 2020. aastal maksime RIA.com Marketplaces OÜ aastaaruande andmetel 2,212 miljonit eurot dividende riigieelarvesse 463 000 eurot makse.

Mis on teie teised saavutused peale ettevõtte kasumlikkuse?

„Uskumatu, aga me oleme vallutanud Ukraina turu. Nagu enne ütlesin, on meie autode ja kinnisvara müügiportaalid saanud Ukrainas tunnustatud rahvusbrändideks. Me saavutasime omal alal esikoha ja hoiame juhtivat positsiooni juba mitmendat aastat. Ainuüksi AUTO.RIA.com portaali külastatakse üle miljoni korra päevas. Analüüsisüsteemi Similarweb andmetel kuulume maailma autode müügiportaalide TOP 6“, räägib Artem.

„Samuti pälvis meie ettevõte eelmisel aastal AIM Groupi auhinna. Global Classified Annual Report 2019 andmetel oleme maailma kuulutusportaalide reitingus 23. kohal. Alates 2018. aastast oleme Eesti e-Kaubanduse Liidu liige ja 2020. aastast kuulume ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu. Muuseas, osa meie serveritest asub Tallinnas.

Mis on RIA.com Marketplaces’i tulevikuplaanid?

„Üllatada meie kasutajaid ja arendada edasi usaldusväärset internetti. Meil on töös mitu projekti. RIA.by on kuulutusteportaal Valgevenes ja DomRIA.eu on kinnisvara metaotsing Euroopa Liidus, mille ärimudelit vaatame praegu ümber. Ühtlasi plaanime läbi viia aktsiate noteerimise (IPO) ja tulla First North Nasdaq börsile. Selleks teostame audiitorkontrolli ja suhtleme juristide ja investoritega. Nii et lähitulevikus on oodata uudiseid“, räägib Artem.

Miks teie otsustasite alustada äri just Eestis? Miks mitte teistes Balti riikides?

„Eestis on meil võimalus reinvesteerida ettevõtte arengusse, mitte kulutada raha tulumaksu maksmisele. Muidugi me oleksime saanud töötada ka Leedus, kus on sarnased maksuseadused. Kuid Eestis meil on partnerid, töötajad ja juhtkond. Lisaks siin ei ole korruptsiooni ja on võimalik teha äri ausalt ja midagi kartmata. Tõsi küll, ka siin on üks probleem, mis on pangad. Nad võivad pikemalt seletamata panna kinni ükskõik mis konto. Sellepärast peab riik mõtlema mitte ainult sellele, kuidas meelitada Eestisse IT-ettevõtteid ja -asjatundjaid, vaid kuidas luua neile ka normaalsed tingimused.