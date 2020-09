USA spordiliigad võitlevad trendidega, mis neilt raha röövivad

Maailma spordiliigadest kõige suurema käibega Ameerika jalgpalli liiga ehk NFL startis taas septembri keskpaigast. Ajalooliselt on NFL-i mõju olnud teistele Põhja-Ameerika spordiliigadele niivõrd suur, et pigem üritatakse vältida mängude kattumist NFL-iga. Erinevate liigade hooajad on seetõttu varem olnud aasta peale ära hajutatud. Kevadine koroonaviirus tõi kaasa spordimaailma täieliku seiskumise ja nüüd on tekkinud erandlik olukord, kirjutab spordiennustusportaal Betsafe oma blogis.

Foto: betsafe.ee veebilehe ekraanitõmmis

Esimest korda ajaloos on NFL-i avakohtumisega samal ajal toimumas vastaseisud ka teistes peamistes spordiliigades. NFL-i kõrval on käimas NBA playoff’id, NHL-i finaal ja toimuvad MLB, WNBA, MLS kohtumised. Supp on aga lahjaks jäänud. Kõigile ei jätku silmapaare teleka taga.

Telerivaatajate numbrite langus on olnud eriti tugev NBAs. Noored NBA-fännid on järjest suuremas osas jälgimas oma lemmikuid sotsiaalmeedia vahendusel, mitte traditsiooniliste spordikanalite kaudu. Sotsiaalmeedia ei ole aga niivõrd tasuv kui rasvased telelepingud.

Potentsiaalseid probleeme jätkub veel. Paljude spordifännide sõnul on NBA muutunud liiga poliitiliseks. Kas see võib olla ka üks vaatajate arvu languse põhjus, on vara veel öelda. NBA jätkab aga oma hinnanguliselt 150 miljonit USA dollarit maksva projektiga, mille käigus on meeskonnad eraldatud mitmeks kuuks Orlandos, et mängud saaks toimuda ühes kohas ja vähendada mängijate kokkupuudet teiste inimestega.

Las Vegas jätkab spordipealinna ambitsiooniga

NFL on samuti julgelt edasi liikumas. NFL-i meeskonna Las Vegas Raiders uus Allegiant kodustaadion avas äsja esimest korda uksed. Liiga jaoks, mis on piiranud mängijate kasiinode külastamise õigusi ja mängimist, on tegemist uue ajastuga. NFL-i meeskond Las Vegases ei tundunud veel isegi paar aastat tagasi väga realistlik. Tänaseks on valmis 2 miljardit USA dollarit maksnud areen. Istekohti 65 000 inimesele ja võimalik laiendada kuni 72 000 inimeseni. Areen ei ole piirkonnas ainukene spordi suurprojekt. Ainult paar tunni autosõidu kaugusel avas septembri alguses uksed Los Angeles Ramsi uus kodustaadion, mille maksumuseks oli 5,5 miljardit USA dollarit.

Esialgu fännid aga Las Vegases areenile ei pääsenud. COVID-19 ei ole aga fänne ära hirmutanud. Enne seda, kui selgus lõplikult, et fännid areenile ei pääse, müüdi hooaja piletid kiiresti läbi. Koguni 40% hooaja piletitest müüdi inimestele, kes ei ela Las Vegases.

COVID-19 on tugevalt mõjutanud Las Vegase turismisektorit, aga linn näeb ennast endiselt spordi tuleviku linnana. Kolm aastat tagasi alustas Las Vegases mängimist NHL-i meeskond Golden Knights. Nevada Ülikooli Ameerika jalgpalli meeskond plaanib tulevikus mängida enamus kodumängudest Allegianti staadionil. Las Vegas jätkab oma suurte ambitsioonidega. Soovitakse maailmas olla nii meelelahutuses kui ka spordis pealinn.

Spordi kõrval kohanetakse mujalgi. Kasiinodes keskendutakse tavapärase külastajate asemel keskmisest rohkem panustavate ja suuremate ootustega klientidele. Vaadatakse rohkem online-kasiinode võimaluste poole. Üritatakse pakkuda lihtsamat mängimist.

Uued innovaatilised lahendused on jõudnud juba laiemalt ka Eestisse. Betsafe'i nime all tuttava (endise nimega Triobet) Betson Group tõi nädalaid tagasi Eesti turule uudse lahenduse. SuperCasino kasiino portaal on PayNPlay süsteemil toimiv lahendus, mis võimaldab mängida ilma eraldi kontot registreerimata ja dokumente kinnitamata. Antud sammud on asendatud panga kaudu lihtsa tuvastamisega. Seeläbi edastatakse SuperCasinole ka minimaalselt mängijate andmeid. Rootsi Trustly süsteem ühendab SuperCasino kasutaja kodupanga kontoga. Eesti pankade valikust leiab kõik peamised kasutuses olevad pangad (Swedbank, SEB, LHV ja Luminor). SuperCasinole lisaks kasutavad Trustly teenuseid mitmed Eesti e-poed ja Eesti juurtega TransferWisest on üks peamisest teenusepakkujast, mida Trustly makseteks kasutab.

Tarbimiskäitumise muutus nii Eestis kui ka Las Vegases

Tarbimiskäitumisest aru saamine on seni aga veel paljudele turistidest sõltuvatele sektoritele keeruline. Tarbijakäitumine on muutunud paljudes valdkondades - mitte ainult meelelahutuses ja spordis.

Eestis mitmete linnade majutuspakkumisi vahendava ettevõtte Turismiagentuur sõnul on viimastel kuudel olnud märgata majutuspakkumiste huvi osas tavapäraselt suuremaid kõikumisi ja vähem huvi kohese broneerimise osas. Lehel hotellidtallinnas.ee oli küll eelmise aasta suvega võrreldes suurem külastatavus, aga online-broneeringuid tehti oluliselt vähem. Huvi vähenemist oli näha just erinevate odavama hinnaga majutusteenuste osas nagu hostelid ja kodumajutus.

Külaliskorterite arvu poolest tuntud suvepealinnas Pärnus ei ole aga külaliskorterite huvi vähenemist märgata. Pärnu majutusasutuste ja hotellide pakkumistele keskenduva lehe parnuhotellid.ee andmed näitavad, et see suvi oli tavapäraselt suurem erinevate majutusasutuste informatsiooni osas. Suurem arv majutuspakkumiste vastu huvi tundvate külastajate arv tegi aga tavapärasest vähem broneeringuid. Broneeringute arvu osas mängib kindlasti rolli ka järjest populaarsemad majutusvõimalusi vahendavad platvormid Booking.com, Airbnb ja teised.

Majutusasutuste seis on keeruline ka Las Vegases. Hotelnewsresource.com andmetel külastati teiselpool ookeani Las Vegast 2020 juunis 70,5% vähem võrreldes 2019 juuniga ja 2020 juulis 61% vähem võrreldes 2019 juuliga. Paljud suured Las Vegase messid Consumer Electronics Show, SEMA Show, Global Gaming Expo, Electric Daisy Carnivalon jt on tühistatud või edasi lükatud 2021 kevadele.

Las Vegas liigub aga plaanidega edasi. Uus Ameerika jalgpalli areen ei ole ainukene uus suurem projekt. Turismisektorist mõjutavaid projektide arendatakse samuti julgelt edasi. 4,3 miljardit USA dollarit maksva Resorts World Las Vegas projektiga on edasi liigutud kogu pandeemia aja. 3500 toaga kuurort plaanitakse avada 2021 suvel.

USAs palju kõneainet pakkunud maakerakujulise MSG Sphere muusika- ja meelelahutusareeni ehitus peatati küll aprillis, aga nüüdseks on ehitus jätkumas. 17 500 istekohaga areen peaks valmima tänaste plaanide kohaselt 2023. aastaks.

Kas Las Vegase suurprojektide ambitsioon tasub ennast ära või kas messikülastuste supp võib jääda esialgu spordiliigadele sarnaselt lahjaks, seda näitab aeg. Las Vegas panustab aga julgelt turistidest täis linna tulevikule.

