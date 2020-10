Vajunud laopõrand tähendab ettevõttele jooksvat kahjumit. Lahendus on lihtsam, kui oskad arvata

Aluspinnase pehmenemise kui ka ehitusvigade tõttu vajunud hooned ning nende põrandad saab sirgeks ajada kiirelt ja valutult – tihtipeale ei pea klient oma tavapärast tööd isegi katkestama!

„Üha enam kutsutakse meid appi ladudesse, kus põrandate vajumine põhjustab suuri probleeme,“ sõnab Uretek Baltic OÜ juht Roman Reiner-Latõšev.

Roman Reiner-Latõšev „Suurtes ladudes on sirged ja siledad põrandad ülimalt tähtsad – juba väikseimgi vajumine tähendab, et tõstukid hakkavad ebastabiilselt käituma, laadungid ja riiulid kõikuma ning tekib suur oht kauba purunemiseks. Rääkimata sellest, et sellises ebastabiilses keskkonnas töötamine paneb ohtu ka laotöötajate elud ja tervised.“

Teine suur miinus on majanduslik – veidikenegi viltu vajunud suurte laoriiulite ülemised korrused jäävad enamasti tühjaks, sest kaupa sinna enam ladustada ei saa. Rääkimata robotiseeritud laoriiulitest, mille juhtmoodulid väiksemagi kõrvalekalde puhul lihtsalt töötamast lakkavad. Tulemuseks suur hulk kallist kasutamiskõlbmatut laopinda.

Olukorra lahendamiseks on kaks teed, üks neist aja- ja rahamahukas, teine kiire ja valutu

„Kui tavapärasel meetodil põrandate taastamiseks tuleb ladu tühjaks teha ehk siis kaup teise lattu, näiteks rendipinnale viia, põrand lahti kaevata ja sellele uued toed ehitada, uus põrand valada ja seejärel 28 päeva betooni kivistumist oodata... mis tähendab, et kogu ladu tuleb vähemalt 45 päevaks sisuliselt seisma panna, võib üsna kindlalt väita, et kogu see protsess neelab ebamõistlikus koguses aega ja raha,“ kirjeldab Reiner-Latõšev. „URETEKi tehnoloogiat kasutades – aluspinnasesse geopolümeervaike süstides – saab lao põrandad aga oma õigele kõrgusele tõsta paari päevaga ning seejuures lao tavapärast tööd minimaalselt häirides!“

„Näiteks Leedus tõstsime ühe suure õlletootja kesklao põrandad loodi tagasi töö ajal – meie brigaadile eraldati mõnetunnised ajaaknad, mil konkreetses riiulivahes tööd ei tehtud ning tõstsimegi lao põrandad riiul-haaval õigele kõrgusele tagasi,“ räägib Reiner-Latõšev. „Väga oluline ongi siinkohal märkida, et URETEKi tehnoloogiat kasutades peakski tõstetav riiul või põrand olema koormatud tema tavapärasel viisil, nii saame ka edasist vajumist vältida.“

Kusjuures, Leedu õlletehasesse jõudsid Ureteki inimesed viimasel hetkel – sealsete suurte riiulite kinnituspoldid olid juba vahele pandud metallitükkide tõttu lühikeseks jäänud ning neile ei mahtunud enam mutreid peale keerama – piltlikult öeldes rippus tonnide viisi õlut riiulil vaid ausõna peal!

Mõistlikul kulutamisel ulatub kokkuhoid miljonitesse

„Veelgi ehedama näite võin ma tuua aga Inglismaalt, kus URETEKi tehnoloogia hoidis ühe suure veinilao põrandaid tõstes kokku hinnanguliselt 50 miljonit naela! Jah, nad olid välja arvutanud, et uue ajutise lao rentimine, vana remontimine ning kogu töö ümberkorraldamine oleks neile läinud maksma 50 miljonit naela!“ hüüatab Reiner-Latõšev. „Ureteki puhul jäid need miljonid aga alles – me saime laopõrandad tasapinda tõstetud tavapärast tööd minimaalselt häirides – jällegi tekitati meile ajaaknad, mille jooksul me kogu lao põrandad, riiul riiuli haaval, taas üles tõstsime!“

Kokkuvõttes võib öelda, et polegi väga oluline, kelle süül ehitised-rajatised üldse vajuvad, olgu siis tegemist looduse vingepussi, õnnetuse või ehitaja apsuga – Uretek tõstab nad igal juhul tagasi.

Standardtingimustes annab URETEK tehtud töödele 2aastase garantii, pinnasesse süstitava materjali garantii on 10 aastat, kogemus näitab, et kindlalt püsivad tänaseni ka 45 aasta eest stabiliseeritud objektid!