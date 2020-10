Turvatooted, mis vähendasid kaubakadusid Selveri, Rademari ja Klicki kauplustes

Kauplustel on väga sageli probleeme vargustega ning nende vähendamiseks kasutatakse erinevaid turvalahendusi. Millised turvaelemendid on aga kõige tõhusamad ning kuidas reaalselt varguste arvu miinimumini viia? Oma kogemusi jagavad inimesed Eesti tuntud kaubanduskettidest ning nõu annab jaekaubanduse kaubakaitselahendusi pakkuva Estsec OÜ juht Raimo Merman.

„Turvaelementide valik on tõesti lai ja nende seast sobivate valimine võib olla päris keeruline,” tunnistab Merman, kes tegutseb selles sektoris aastast 2004 ning on viimased kolm aastat olnud Prantsusmaa turvatarvikute tootja Thoonseni esindaja Eestis. Tegemist on omas vallas üle maailma tuntud innovaatiliste lahenduste leiutajaga, kes on patenteerinud üle 40 turvaelemendi.

Ta toob näiteks purkide ja pudelite turvatooted, mis reeglina on lahendatud trossi-meetodil. „Aga kui reaalselt panna selliseid elemente järjest 100 pudelile, on inimesel sõrmed villis. Ja kui pudelikael on ühtlaselt sile, on lihtne trossi sealt üle libistada. Thoonsen on lahendanud selle probleemi lihtsamalt ja kasutajasõbralikumalt Quick Plus elementidega , mida on võimalik osta erinevaid värve, et eristada näiteks veinipudeleid hinna järgi. Seadused on ka meil eraldanud toidukauplustes alkoholiriiulid muust kaubast, mis laseb varastel omaette paremini tegutseda.”

Kallimate kaupade kaitseks on suurepärane lahendus Croco Tag, mis kinnitub ülimalt kõvasti näiteks pakendatud liha või kohvipaki külge seda kahjustamata. Lisaks toidukauplustele on Estseci valikus ka turvaelemente tehnikale, ehitusmaterjalidele ning rõivastele. Näiteks ehitusmaterjalidele mõeldud alarmelementide alarm hakkab tööle siis, kui kauba ümber või küljes olev tross peaks katkema.

Selver: hea turvatoote saladus peitub ühtaegu selle lihtsuses ja tõhususes

Eesti kapitalil põhinev kaubanduskett Selver AS teeb Estseciga koostööd juba kolm aastat. „Koostöö alguseks võib kaudselt pidada 2017. aasta EuroShop messi, kus käisime otsimas uusi turvalahendusi. Kohtusime seal Thoonseni esindajaga, kelle pakutavaid ainulaadseid lahendusi Eestis saada ei olnud. Huvi pakkusid just silikoonrõngad erinevate ümarate purkide kaitseks, samuti uuenenud lukusüsteemiga Quick Plus tooted, mille paigaldamine ja eemaldamine on oluliselt lihtsam ning kiirem võrreldes trosselementide ja keeratavate lukkudega elementidega. Hakkasime otsima koostööpartnerit, kelle kaudu saaks Thoonseni tooteid tellida ning lõime Estseciga käed,” meenutab ettevõtte sisekontrolli peaspetsialist Raini Retter.

Ta lisab, et pikka aega otsis Selver lahendusi kalamarjade ja teiste purkides olevate toodete turvamiseks, kuid häid lahendusi ei pakkunud keegi. „Need purkidele kinnitatavad silikoonrõngad on ainulaadsed. Ja kui Thoonseni valikust puuduski üks spetsiifilise mõõduga rõngas kindlale kaubagrupile, siis meie head koostööd iseloomustab fakt, et nad hakkasid meile neid rõngaid tootma ja lisasid need oma kaubavalikusse. Samuti köitsid meie tähelepanu Quick lukustusega elemendid, mis on mõeldud eeskätt pudelite, aga sobivad ka prillide turvamiseks. Nende paigaldamise ja eemaldamise lihtsus hoiab kokku päris hulga tööaega.”

Retteri sõnul põhjustasid enne silikoonrõngaste kasutuselevõttu kallimate purgitoodete kaod parajat peavalu, mis tänaseks on laias laastus poole väiksem ja mõne tootega ka olematu. „Ja lisaks eelmainitud mugavus! Kui eelnevalt kasutuses olnud tarvikutel avas mingeid elemente üks avaja, turvakarpe teine ja prillielemente kolmas, siis Thoonseni puhul on lihtne – erinevaid elemente avab üks avaja!”

Unikaalne rõivaste turvaelement on vähendanud Rademari poodides varguste arvu kordades

Estseci tarnitavad turvatooted on võitnud ka spordi- ja vabaajakaupade müüja Rademar OÜ usalduse. „Abi oleme saanud aastate jooksul pidevalt, nii jooksvates küsimustes kui ka uute lahenduste väljatöötamisel. Viimane uus lahendus, mille Estsec meile välja pakkus, oli täiesti uus turvaelement Consept. Oleme seda kasutanud nüüd juba üle aasta ja tulemus on rahuldust pakkuv. Nende toodete varguste osakaal, millel kasutame Consept elemente, on oluliselt vähenenud,” räägib Rademari haldusjuht Heiki Kuusmann.

Tema sõnul on Consept turvaelemente väga lihtne kasutada, sest see ei erine palju tavapärasest turvaelemendi kasutamisest. „Oleme leidnud väga üksikuid rikutud elemente, mis on õnnestunud pahalastel kuidagi moodi siiski toote küljest lahti kangutada, aga neid on kordades vähem kui tavalisi turvaelemente. Oleme rahul.”

Elektroonikakaupade ja nutiseadmete müüjatele soovitab Merman kasutada juhtmega turvasüsteeme. „Zacom kaubakaitsesüsteemid on omavahel juhtmega ühendatud toode ja alarmseade, näiteks saab niimoodi turvaliselt ühendada sülearvuteid või tahvelarvuteid. Aktiviseeritud seadme puhul annab süsteem koheselt alarmi, kui keegi peaks võtma juhtme toote küljest, püüaks seda lõhkuda või proovib mistahes viisil süsteemi saboteerida,” kirjeldab ta.

Koduelektroonika ja digikaupade jaemüügiketi Klick Eesti ASi juhatuse liige Kaire Koik tõdeb samuti, et Estseci tooted on mugavad ja lihtsad. „Meie koostöö on kestnud juba väga pikalt ning oleme vajanud abi erinevate toodete turvamisel müügisaalis – kaitseme valdavalt kõiki väärtuslikke ja likviidseid tooteid ning turvaaüsteemid selle jaoks on töökindlad ja mugavad.” Koik ei oska välja tuua küll täpset statistikat varguste kohta, kuid möönab, et üldiselt esineb vargusi harva ning seetõttu saab öelda, et Esteci toodete abil on vargused olematud!

Estseci põhitegevus on suunatud kaubakaitsetoodetele, mida nende kliendid saavad mugavalt otse läbi veebilehe www.estsec.ee tellida. Lisaks pakub Estsec videovalvesüsteeme nii ettevõtetele, kaubandusele kui ka eraisikutele.

