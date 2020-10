Artjom Umanets, RIA.com Marketplaces: «Kuigi mõned ettevõtted soovivad dividendimaksed edasi lükata, on see meie jaoks prioriteet»

Koroonaviiruse pandeemia on tabanud paljusid arivaldkondi, tulu ja kasum on langenud. Mõned traditsioonilise kinnisvaraga tegelevad ettevõtted on sunnitud 2020. aastal dividendimaikseid märkimisväärselt langetama või isegi edasi lükkama. Kuid eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces jaoks jäävad dividendimaksed endiselt prioriteediks.

Ukrainas äri ajav eesti ettevõte RIA.com Marketplaces juht Artjom Umanets Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

Edukas äri ja regulaarsed dividendimaksed

Mitmemiljonilises Ukrainas äri ajav eesti ettevõte RIA.com Marketplaces maksab regulaarselt oma aktsionäridele dividende. Ettevõtte juhatuse esimees Artjom Umanets räägib, et dividendimaksed on ettevõtte jaoks prioriteet ja oluline näitaja.

«Koroonaviirusel oli tohutu mõju erinevatele ärisegmentidele. Paljudel on praegu raske aeg. Me mõistame nende ettevõtete otsust, kes on didividendemaksed vähendanud või on need täielikult tühistanud. Aga meie jaoks on see prioriteet ja me töötame iga päev selle nimel, et RIA.com Marketplaces'i finantsnäitajad kasvaksid jätkuvalt», räägib Artjom Umanets.

Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces finantstulemused räägivad nende enda eest. Näiteks ajavahemikul 2016-2019 ettevõtte kasv oli keskmiselt 59% aastas. 2017. aasta tegevuskasum ulatus 1,74 miljoni euroni. Juba 2018. aastas kasvas see näitaja 2,79 miljoni euroni. Eelmise aasta EBITDA kasvas 6,57 miljoni euroni. Ja Artjom Umanets räägib kui palju dividende maksis ettevõte oma aktsionäridele.

«Mis puutub sellese, kui palju dividende oleme välja maksnud, siis 2019. aasta jooksul maksis ettevõte aktsionäridele välja 2 miljonit 221 tuhat eurot ja maksis Eesti eelarvesse 498 tuhat eurot makse. 2020. aastal maksis meie ettevõte 2 miljonit 212 tuhat eurot dividende ja 463 tuhat eurot makse», räägib Artjom.

Artjomi sõnul plaanib RIA.com Marketplaces siseneda Nasdaq Balti börsile ja teostada IPO.

«Koronaviiruse pandeemia tõttu oleme sunnitud tähtajad edasi nihutama. Kuid otsus on aktsionäride poolt tehtud ja meie kindlaste tuleme börsile. Aga tähtaegadest me veel ei hakka rääkima. Kuid me juba praegu saame palju päringuid potentsiaalsetelt investoritelt, kes on meie ettevõttest huvitatud”, räägib Artjom.

Vähendatud või edasi lükatud maksed

Ria.com Marketplaces analüütikud uurisid neid aktsiabörsi tegijaid, kes tegelevad kinnisvaraga. Koroonaviirus on tabanud paljusid ettevõtteid.

Tähtajatu kinnine kinnisvarafond Baltic Horizon, mis on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil 6.juulil 2016. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on fond dividendide maksmise peaaegu poole võrra vähendanud. 0.025-0.028 eurost kvartalis aktsia eest 2019. aastal 0.015 euroni kvartalis 2020. aastal.

Teine kinnisvarafond EfTEN on samuti didivdendimaksed märkimisväärselt vähendanud. 0.95 eurost aktsia eest 2019. aastal 0.65 euroni aktsia eest 2020. aastal.

Omakorda otsustasid Eesti ehitusettevõtted Nordecon ja Merko Ehitus dividendide maksmise 2020. aastal üldse edasi lükata.