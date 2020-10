Sagadi mõis – 550 aastat külalislahkust

Lääne-virumaa,Sagadi Foto: Toomas Tuul

Lahemaa rahvuspargi põhjaosas, endise Haljala kihelkonna maadel paiknevat Sagadi mõisakompleksi on nimetatud Eesti kõige mõisalikumaks mõisaks. Alust selleks annab tõik, et peaaegu kõik Sagadis asuvad hooned on valminud sisuliselt ühel ajal, täpsemalt 18. sajandi lõpul. Tänaseks on kompleks täielikult renoveeritud ning siin asuvad kaunis ning hubane hotell, heade roogade poolest tuntud restoran ning metsamuuseum ja mõisamuuseum.

Mõisamuuseum asub 1753. aastal valminud Sagadi mõisa härrastemajas, mis on sisustatud ajastutruu mööbliga ning kus saab nautida aastasadade tagust kaunist interjööri. Seminarid, koosolekud või lihtsalt koosviibimised sellises ainulaadses ja suursuguses keskkonnas annavad pikale kogemusele tuginedes palju parema lõpptulemuse, kui samalaadsed ettevõtmised mõnes tänapäevases hoones. Hea näitena võiks siinkohal nimetada Eesti Vabariigi valitsust, kes on korduvalt oma aasta tähtsaimat väljasõiduistungit pidanud just Sagadi mõisas. Ja seda alati igati positiivsete tulemustega. Nii et miks mitte järgida meie ministrite head eeskuju!

3 fotot

Sagadi on suur, kuid mugav ja hubane mõisakompleks. Suurim, kuni 100 osalejat mahutav seminariruum asub mõisa härrastemajas, väiksem häärberi seminaripaik ehk eksklusiivne „Parlament“ on sisustatud Riigikogu originaalmööbliga ja mahutab kuni 20 osalejat. Teisisõnu on see ainus paik Eestis peale „päris“ Riigikogu, kus saab tööüritust teha meie parlamendisaadikutega samas õhkkonnas.

Seminariruum „Parlament“ on sisustatud Riigikogu originaalmööbliga ja mahutab kuni 20 osalejat Foto: Toomas Tuul

Lisaks saab väiksemate seltskondade puhul kasutada koosolekuteks ja aruteludeks ka kõiki häärberi ajaloolise mööbliga sisustatud salonge. Loodusest lugu pidavatele pakub Sagadi erilist elamust teha oma seminariüritus metsamuuseumi põhinäituseruumis ehk siis päris tubase metsa keskel koos linnulaulu ja loomadega, seda kuni 50 inimesele. Kaasaegsusest kinni hoidvatele on hotelli kaks seminariruumi, mis mõlemad mahutavad kuni 40 koosolekulist. Piduürituse paigana pakutakse klientidele mõisa härrastemaja, eksklusiivse võimalusena on teha suur ülemaja pidu, kus tants ja trall käib kahel korrusel. Seda võimalust saab nautida korraga kuni 250 inimest. Loomulikult koos restorani toitlustusega.

Täisteenus majutusest ja toitlustustest meelelahutusprogrammi ning saunani

Iga tulija võetakse Sagadi mõisa poolt vastu soojalt ja sõbralikult nagu ütleb Sagadi hüüdlausegi „550 aastat külalislahkust“. Mõisas on ikka külalisi oodatud ja hästi vastu võetud. Kui tuldi, siis juba pikemaks ja eks seda oodatakse ka tänapäeval, et korra juba tulnu saaks võtta oma külaskäigust maksimumi. Mõis pakub täisteenust, mis oleks ehk omaaegsed mõisnikudki kulmu kergitama pannud ehk siis kõike ühes komplektis alates tööruumidest koos kõige vajalikuga, majutusest, toitlustusest, meelelahutuslikest vabaajaprogrammidest ja lõpetades erinevate õhtuste koosviibimisvõimalustega kas mõnes esindusruumis või näiteks saunakompleksis.

6 fotot Foto: Toomas Tuul

Sagadi üheks omapäraks on seminariklientidele suunatud vabaajaprogrammid. Kohapeal välja töötatud ja just Sagadi eripära rõhutavad programmide valik on lai ja mitmekesine. Kas näiteks teadsite, et Sagadis asub nii-öelda Eesti Hollywood? Aga nii on, sest Sagadi on enimkasutatud mängufilmide võttepaik Eestis ja sellega seonduvalt pakutakse ka vastavat rohkete üllatustega õhtust programmi. Paljud programmid on inspireeritud mõisa enda ajaloost. Nende hulgas torkavad silma mitmed alkoholiga seotud programmid, sest pani ju viinaajamine omal ajal mõisa jõukusele just aluse. Viinaajamise ajaloole pühendatud programm „Viinakeldri võlu ja valu“ koos rohke degusteerimisega või magusa napsu valmistamise õpituba „Mõisaproua napsu töötuba“ on vaid mõned näited nendest. Loomulikult pakume ka erinevaid loodusega ja ajalooteemadega seotud programme. Vana mõisaaegne jääkelder on aga muudetud eksklusiivseks saunakompleksiks, kus on õdus õhtut veeta ja paekivi võlvide all päevaväsimust unustada.

Sagadi restoran kannab märgist „Põhja-Eesti Kohalik Toit“

Lahemaa looduses kasvanud taimed, marjad, seened ja just erineval moel valmistatud ulukiliha on Sagadi mõisa restorani menüüs alati esindatud. Foto: Toomas Tuul

Sellest tulenevalt kasutatakse oma menüüdes võimalikult suures ulatuses kohalike tootjate toodangut. Koos sellega on Sagadi restorani eesmärgiks väärtustada ka kohaliku toidu pärandit, tehes seda aga kunagistele mõisaköökidele suunatud pilguga. Eks kasutasid ju nemadki valdavalt kohalikku toorainet ja endisaegsetest mõisakokkade parimatest retseptidest innustust saades valmivad ka Sagadi restorani tänased road.

Lahemaa looduses kasvanud taimed, marjad, seened ja just erineval moel valmistatud ulukiliha on restorani menüüs alati esindatud. Toidud muudavad maitsvaks Sagadi mõisa oma ürdiaia saadused. Mõnede suupistete retseptid on aga võetud kummardusena kunagistele eelkäijatele otse vanadest mõisa kokaraamatutest. Lõpetuseks veel üks tore ja maitsev Sagadi pärane retsept kõigile katsetamiseks!

Küpsetatud karukints Sagadi moodi Leota kondiga, umbe 3-kilost lihatükki üks ööpäev külmas vees. Pane küpsetuspotti punast veini, purustatud pohli ja küüslauku, maitseks soola, pipart, vürtsbasiilikut, rosmariini, kadakamarju. Anum olgu täpselt nii suur, et liha sinna ära mahub. Kata nõu kaanega või küpsetuspaberi ja fooliumiga. Küpseta 140 kraadises ahjus kuni 8 tundi. Kontrolli vahepeal, et anumas oleks vedelikku. Vajadusel lisa seda. Pööra liha poole küpsemise ajal teist pidi. Küpsemise viimasel tunnil pane ahju ka kartulid. Näiteks terved puhtad koorega kartulid fooliumisse pakitult. Serveeri ahjupraadi pohlakastmega.

www.sagadi.ee