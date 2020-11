Gowri rõivabränd on maailma 25 aastat šikimaks loonud

Gowri bränd tähistab käesoleval aastal väärikat 25. juubelit. Foto: Raul Mee

1995. aastal Londonis Gerli ja Lauri Grandi poolt alguse saanud pereäri on kasvanud globaalseks ettevõtmiseks, mis valmistab rätseparõivaid nii elegantsele Eesti mehele kui sätib riidesse viietärnihotellide teenindajaid maailma luksushotellides, valmistab riideid Heathrow ja Gatwicki lennujaamatöötajatele kui kannab hoolt Norra kuningliku orkestri väljanägemise ees.

„Milleks oodata spetsiaalset sündmust, et kvaliteetne ülikond selga tõmmata. Iga päev on tähistamist väärt,“ ütleb Gowri Grand, Tallinnas Rüütli tänaval asuva Gowri Style House’i noor karismaatiline juht.

Alustame algusest – kes ikkagi kellelt nime sai: kas poeg Gowri moemajalt või moemaja pojalt?

Lauri: Gowri bränd loodi, kui poeg Gowri oli üheaastane. Poeg oli enne ja firma sündis kohe järel.

Gerli: Elasime enne poeg Gowri sündi Lauriga Indias ning sattusime teel olles Gowri-nimelisse templisse. Sel paigal oli põnev mütoloogiline taust ja kui poiss sündis, tundsime, et just see nimi talle sobibki. Üsna samal ajal lõime ka ettevõtte ja saime aru, et nimi sobib ka brändile.

Tänaseks on tegu kolmanda põlvega, kes pereettevõttes toimetab.

Lauri: Nii on. Kõik meie tööd ja tegemised on peresiseselt ära jaotatud ja igaüks saab rakendada just oma tugevusi. Gerli on ideede generaator ja strateeg, mina elluviija ja Gowri on sündinud perfektse stiilitajuga. Meie teine poeg Uwe hoolitseb kugu IT valdkonna eest ja Gowri naine Shanti osaleb ka jõudsalt meie tegemistes. Mina ja Gerli oleme firma eesotsas olnud aastaid, kuid nüüd on aeg ohjad Gowrile üle anda.

Gowri: See ei tähenda seda, et vanemad asjaga enam ei tegeleks, vaid vastupidi – neil on aega ette võtta suuremaid projekte. Minu juhtida on vanalinnas asuv Gowri Style House’i käekäik.

Miks peaks üks mees, kes harjunud kandma teksapükse ning T-särki, tõmbama selga ülikonna?

Oskusliku rätsepa poolt valmistatud ülikonda ei ületa miski. „Ühe rätsepaülikonna valmistamiseks kulub meistril kuni 60 töötundi,“ ütleb Lauri. Foto: Raul Mee

Gowri: Sellest tundest ja emotsioonist saab kõige paremini aru siis, kui mehel see hea ja hästiistuv ülikond seljas on. Stiilne riietus ja see, kuidas sa end selles tunned, kajastub enesetundes, tegudes ja otsustes. Mees ei peaks hea välja nägema üksnes ärikohtumistel ja pulmapeol, vaid iga päev. Ülikonna kandmiseks ei pea ootama erilist puhku või sündmust, sest päev on tähistamist väärt.

Lauri: Mehed justkui kardaksid šikki riietust. Tegelikult piisab, kui sul on väga heast kangast näiteks tumesinine pintsak ja püksid, kvaliteetne triiksärk ning enesetunne ongi kardinaalselt teine.

Gowri: Härrasmees ei ole valju häälega, kuid ta jääb kõigile meelde. Sellele aitab kaasa justnimelt korrektne välimus.

Kas ülikond sobib ikka igale mehele?

Lauri: Absoluutselt. Ülikonna ideaalse istuvuse garanteerivad meie Style House’is kohapeal töötavad rätsepad. Ükski meilt ostetud ülikond ei lähe välja nii, et see kuskilt pitsitaks või näeks seljas välja nagu kott.

Gowri: Kui mees ülikonda igapäevaselt kanda ei taha, siis smart casual pintsak ja erinevatest komplektidest püksid annavad kokku väga hea looki. Garderoob ei pea riideid täis olema, piisab kolmest-neljast ülikonnast, mida omavahel sobitada ning mis annavad päris palju mänguruumi.

Kas teie stiilimajja võivad astuda ka mehed, kes ei tea, mida nad täpselt tahavad ja mis neile sobib?

Gowri: Muidugi. Siia tulles saabki koos asja arutada. Meie juures valmivadki täpselt sellised rõivad, mis on kandja nägu. Teeme mõõdusärke, mõõdukingi, mis istuvad valatult just konkreetsele inimesele.

Kas tavaline mees saab endale rätsepaülikonda lubada?

Lauri: Ökotöit on tehtud inimeselt inimesele ja paljud ostavad seda, paljud peavad kalliks. Kõik oleneb sellest, kas sa tahad palju ja odavalt, või oled nõus tarbima vähem, pisut kallimat, kuid see-eest väga kvaliteetset. Masstootmise hinnakeskne elu on meid viinud planeedina väga kriitilisse olukorda, kus tarbitakse liiga palju. Meie ettevõtte soov on tarbimist vähendada ehk siis toota asju, mis peavad vastu.

Gowri: Pürime meie rõivaste kvaliteediga on maailma parimate sekka, mis lasebki asjal kesta. Minul endal pole ka riidekapp täis, kuid seal on asjad, mis ei kaota oma väärtust. Nahkkingad, mida meilt oma jala järgi tellida saab, võivad vastu pidada kogu elu. Vajadusel saab vahetada talda.

Mis on kõige levinumad vead, mida eesti mehed ülikonda valides teevad?

Gowri: Nad ei kasuta korrigeerimisteenust. Näen kohe, kui poest on leitud võimalik parim variant pärast neljatunnist otsimist, kuid midagi ikkagi kuskilt kisub või lotendab.

Kas teie juurde saab tulla ülikonnaga, mis pole Gowri Style House’ist ostetud, kuid mis oleks vaja parajaks teha.

Gowri: Jah, meil on kliente, kes tellivad meilt, kuid siis ütlevad, et kapis seisab ka üks enam-vähem okei ülikond. Oleme selle siin hästiistuvaks teinud. Palju on neid, kel lemmikpintsakul vooder katki, särgil krae kulunud. Need saame ka ära vahetada.

Mis teid teistest sarnastest ettevõtetest eristab?

Lauri: Individuaalsus, kiirus ja väga hea kvaliteet. Ka siis, kui täidame suuremaid tellimusi firmadele, ei tee me kvaliteedis alandust.

Gowri Style House’i kangavalikus on kohal klassikaparemik: Holland & Sherry ja James Hare siidkangad Inglismaalt, Mandri-Euroopast Scabal, Itaalias Zegna ja Carnet. Kangaste valik algab peenvillasest Super 100´s kangastest ja lõpeb kašmiiri ja siidi õrnade segudega.

Gowri: Style House’i, kus ülikonnad ja särgid kohapeal mõõdu järgi valmivad, Euroopas enam kahjuks nii naljalt ei leiagi. Meie kogemustega särgi meistrid ja rätsepad valmistavad kõik tooted meie vanalinnas auve Style House´i salongi teisel korrusel. Meie ettevõte on unikaalne.

Kuidas te koroona esimese laine üle elasite?

Gowri: Kui päeva pealt 80% suurtest tellimustest peatus, tuli pea kiirelt tööle panna. Tuli olla aktiivne ja kreatiivne. Kuna vajadus meditsiiniliste vahendite järgi kerkis, hakkasime neid Inglismaa, Shotimaa, Eesti ja Iirimaa haiglatele tootma. Täna on meil lisaks rätsepaülikondadele ja smart casual rõivastele, mõõdusärkidele ning – jalanõudele lisaks pakkumisel ka meditsiinirõivad ja ühekordseid enesekaitsetooteid.

Lauri: Tooteid, mida valmistama hakkasime, sooviti esimese laine ajal suhteliselt valimatult. Meil õnnestus arvestatavaid koguseid väljapoole Eestit müüa. Gowri Style House’i käibest ongi üle kümne aasta tulnud üle poole tulust firmarõivaste müügist võõrsile.

Kui palju te ametirõivaid toodate?

Lauri: Gowri ametirõivastuse bränd Gowri Corporate on tegutsemas aastaid ja väga tugevalt. Eestis tellivad oma töötajatele rõivaid pangad, bussiettevõtted, autosalongid. Oleme valmistanud teiste seas Päästeliidu paraadvormid ja RAM-i meeskoori esinemisrõivad. Inglismaal elamine tekitas sealsetes tegijates meisse usalduse ja nii olemegi tootnud pikalt Heahtrow ja Catwicki lennujaamadele ametirõivaid, Londoni Michelin-tärni hotellid kannavad Gowris valminud toodangut, Norra kuninglik orkester esineb meil tehtud rõivais.

Kas teie ametirõivastustest õhkub samasugust väljapeetud olekut kui rätsepaülikondadest?

Lauri: Kui Gowri Grand sellega tegeleb, siis mu poja kirg on panna kõik mehed parimasse Inglise rätsepastiilis rõivastesse. Ka ametirõivastused teeme väga šikilt.