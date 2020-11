Jätkusuutlikkus Bunker Partneri retsepti järgi

Bunker Partner edukas meeskond Foto: Bunker Partner OÜ

Eesti punkerdamisettevõte Bunker Partner OÜ on üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid Euroopas: viie tegutsemisaasta jooksul on tema klientide arv üle kogu maailma kasvanud enam kui viis korda ja müügitulu on kasvanud 12 korda.

„Bunker Partner ei ole punkerduse valdkonna suurim ega vanim mängija. Kliendi võitmiseks ja hoidmiseks peame paratamatult tegema täiendavaid jõupingutusi,“ ütleb ettevõtte juhatuse liige Ilja Krivošein.

Kõige järgi otsustades, pole need pingutused asjata ja kannavad vilja: Suurbritannia mõjuka äriväljaande Financial Times nimetas Bunker Partner OÜ üheks kiiremini kasvavaks ettevõtteks Euroopas.

Mandri edukate ja kiiresti kasvavate ettevõtete FT edetabelis 2020oli Bunker Partner nimekirja ülemisel poolel, olles 380. kohal 1000 seas.

Financial Timesi ekspertide sõnul seisavad paljud Euroopa ettevõtted tänapäeval silmitsi mitmesuguste arengutakistustega: alates majanduslangusest mitmes riigis kuni koroonaviiruse ülemaailmse levikuga seotud riskideni.

Sellegipoolest näitavad FT 1000 osalejate üha suuremad kasvumäärad, et kõige ettevõtlikumad ja innovaatilisemad ettevõtted nagu Bunker Partner jätkavad õitsengut.

„Õiges kohas, õigel ajal, õige hinnaga. Punkerdamine on äri, kus aeg on kõik,“ seisab Eesti ettevõtte kodulehel, mille põhitegevusalaks on laevakütuse punkerdamine või hulgimüük mitte ainult Eestis, vaid ka paljudes teistes meresadamates üle maailma.

Anda nõu ja soovitusi

Äripäeva Eesti edukate hulgi ettevõtete edetabelis 2020 on Bunker Partner 4. kohal, eelmise aasta edukamate ettevõtete nimekirjas aga 110. kohal.

„Väikesed laevaomanikud seilavad aastaid ühel marsruudil, näiteks Riia - Gdyn, ja tunnevad väga hästi kõiki kohalikke tarnijaid. Suuremad ettevõtted veavad kaupu, näiteks Hiinast Ust-Lugasse või vastupidi. Nad ei pruugi teada konkreetse piirkonna kütusetarnijaid. Me teame kohalikke olusid ja oleme ühenduslüliks laevaomanike ja tarnijate vahel,“ ütleb Ilja Krivošein.

„Mõlemad usaldavad meid: meil on suur kogemus ja ulatuslik kliendibaas, meie rahaline seis on stabiilne ning reitingud erinevates spetsialiseeritud väljaannetes, näiteks Lloyd's List Intelligence, on üsna kõrged,“ ütleb ta.

„Faktiliselt oleme potentsiaalse laevaomaniku esindajad, kelle laev sõidab konkreetsesse sadamasse, kuid samas arvestame ka tarnija huvidega. Meie fikseerime laevaomaniku punkerdamistellimuse soodsa hinnaga ja pakume kvaliteetset kütust. Meie tugevus seisneb selles, et oleme valmis klienti ööpäevaringselt aitama. Meie müügispetsialistid on valmis alati andma nõu ja selgitusi“ seletab Bunker Partneri juhatuse liige.

BUNKER PARTNER OÜ Ettevõte tegutseb turul üle 5 aasta. Põhitegevusalaks on laevakütuse hulgimüük. 2019. aasta müügitulu: 78 924 555 eurot. 2019. aasta ärikasum: 2 589 049 eurot. Töötajate arv 2020. aasta III kvartalis: 5. Allikas: Äripäeva Infopank.

Koostöö pankadega

„Viis aastat tagasi sai meile täiesti selgeks, et laevad, mida punkerdasime Eestis kohaliku tarnija kaudu, saame punkerdada ka mujal - Ust-Lugas, Skagenis, Rotterdamis jne. Eesmargiga edasi areneda oleme loonud eraldi kaubandusettevõtte. Alguses kinnitasime kanda Läänemerel, seejärel Mustal merel, Vahemerel, Kaug-Idas, Aasias. Hakkasime järk-järgult kasvama, ”räägib Ilja Krivošein.

Ettevõtte asutajate Ilja Krivošein ja Anton Voronkovi sõnul otsustati esialgselt asutada uus ettevõte Eestis, kuna siin on äärmiselt mugav töötada, valitseb läbipaistev ettevõtluskeskkond ning suhtumine ettevõtlusse on väga lojaalne - see oli enne rahvusvahelisi rahapesusüüdistusega seotud skandaale pankadega Danske Bank ja Swedbank.

„Mõni aeg pärast neid skandaale hakkas maailm Eesti jurisdiktsiooni suhtes viltu vaatama. Kuid põhiprobleem on teine: paljud Eestis tegutsevad pangad hakkasid ootamatult vältima koostööd edukate kaubandusettevõtetega. Tundub, et kogu meie valdkond sattus ebasoosingusse,“ märgib Krivošein.

„Meist said isegi Kaubanduskoja liikmed, et osaleda probleemide arutelul ja lahendamisel. Loodame, et olukord normaliseerub ja terve mõistus võidab. Meie tegevus on endiselt täiesti läbipaistev, oleme nagu varemgi avatud koostööks kõigi kohalike pankadega,” lisab tema.

Kogemus ja usaldus

Viie tegutsemisaasta jooksul on Bunker Partner asutanud tütarettevõtted Limassolis ja Kopenhaagenis, kus töötab praegu 16 töötajat, kellel on laialdased kogemused rahvusvahelise merelaevanduse valdkonnas. Eelmisel aastal müüsid Bunker Partneri kontorid üle maailma umbes 250 000 tonni mitmesuguseid naftasaadusi.

Konteinerlaeva ankurdamine puksiiridega sadamasse Foto: Bunker Partner OÜ

„Oluline on olla esindatud Vahemeres ja olla selles piirkonnas aktiivne mängija. Seal tegeleme mitte ainult punkerdamisega, vaid ka kaubaveo korraldamisega, kattes turgu lõuna ja Aasia suunal. Avasime kontori Taanis, sest meil on palju kohalikke kliente, tõsiseid Taani laevaomanikke. Vladivostokis on meil mitu müügimeest, kes hõlmavad kogu Kaug-Ida, sealhulgas Koread ja Singapuri,“ ütleb Ilja Krivošein.

Bunker Partneri püsiklientideks on umbes sada laevaomanikku üle kogu maailma, sealhulgas A-klassi reedereid. Ettevõtte tegutsemisaastate jooksul on klientide arv kasvanud enam kui 5 korda.

Mis puutub Bunker Partneri arenguväljavaadetesse, siis isegi koroonaviiruse kriisi tingimustes näib, et nad seisavad üsna kindlalt jalgadel: praeguses pandeemias ei ole punkerdamise maht maailmas märkimisväärselt kannatanud.

Ilja Krivošeini sõnul plaanib Bunker Partneri juhtkond nüüd väljuda Ameerika turule. See võib olla keeruline, kuna konkurents on kõikjal tihe. Suure tõenäosusega avab ettevõte lähiajal ka uue kontori Londonis.

„Oleme tuleviku suhtes optimistlikud, hoolimata sellest, et turg on muutunud ettearvamatumaks ja kõikuvamaks. Hiljuti ilmunud vaktsiini kohta on häid uudiseid. Arvan, et pärast majanduslangust tuleb kasv ja me ootame seda pikisilmi,“ ütleb Bunker Partner OÜ juhatuse liige.